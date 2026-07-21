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“Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง” อันซีนน้ำผุดธรรมชาติกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
คนแห่เที่ยว “Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง” สุดอันซีนน้ำผุดธรรมชาติใสเย็นกลางสวนปาล์ม หลังเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ปรับโฉมสวนปาล์มสู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่

วันนี้จังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่สุดอันซีนให้ผู้สนใจได้ตามไปสัมผัส คือ “Oasis Krabi” หรือ “สระน้ำผุดทุ่งสูง” ในอำเภออ่าวลึก ที่กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะบนโลกโซเชียล ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนที่นี่กันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศการท่องเที่ยวอันคึกคัก

Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
หลายครอบครัวพาบุตรหลานลงเล่นน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาดและเย็นสดชื่น ขณะที่กลุ่มนักขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ต่างแวะชมความสวยงามของสถานที่และพักผ่อนระหว่างการเดินทาง

โดยภายในพื้นที่ Oasis Krabi ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ทั้งร้านอาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย-หญิง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้มาเยือน

นายด้น พัฒนพิชัย
นายด้น พัฒนพิชัย เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันและเจ้าของ Oasis Krabi เปิดเผยว่า จุดน้ำผุดแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่มานาน ตั้งแต่สมัยคุณพ่อและคุณปู่เข้ามาบุกเบิกทำสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ พบน้ำผุดจากใต้ดินมีความใสสะอาดและเย็นตลอดทั้งปี จึงมองเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ ตนจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนน้ำธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ Oasis Krabi หรือ สระน้ำผุดทุ่งสูง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
Oasis Krabi หรือ สระน้ำผุดทุ่งสูง เก็บค่าบริการเข้าชมคนละ 60 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นายด้น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในอนาคตมีแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรอย่างครบวงจร โดยเตรียมจัดทำลานกางเต็นท์ กิจกรรมขับรถเอทีวี รวมถึงฟาร์มกวาง แพะ และควาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรควบคู่กับธรรมชาติ พร้อมเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของน้ำผุดเย็นจากใต้ดินท่ามกลางสวนปาล์มน้ำมัน

Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
สำหรับการเดินทางสู่ Oasis Krabi หรือ สระน้ำผุดทุ่งสูง ผู้สนใจสามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม สายพังงา–กระบี่ จากแยกนาเหนือมุ่งหน้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสวนปาล์มน้ำมันอีกประมาณ 800 เมตร ก็จะถึง สระน้ำผุดทุ่งสูง (Oasis Krabi) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
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“Oasis Krabi” หรือ “สระน้ำผุดทุ่งสูง” ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสูง ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 061-8017393

ภาพโดย : อโนทัย งานดี

Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่

Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่

บ่อน้ำผุด

Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่



Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง สวนน้ำกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่
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