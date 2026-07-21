“Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง” อันซีนน้ำผุดธรรมชาติกลางสวนปาล์ม แลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ จ.กระบี่

คนแห่เที่ยว “Oasis Krabi สระน้ำผุดทุ่งสูง” สุดอันซีนน้ำผุดธรรมชาติใสเย็นกลางสวนปาล์ม หลังเกษตรกรเจ้าของพื้นที่ปรับโฉมสวนปาล์มสู่แลนด์มาร์กท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่
วันนี้จังหวัดกระบี่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่สุดอันซีนให้ผู้สนใจได้ตามไปสัมผัส คือ “Oasis Krabi” หรือ “สระน้ำผุดทุ่งสูง” ในอำเภออ่าวลึก ที่กำลังเป็นที่นิยม โดยเฉพาะบนโลกโซเชียล ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาพักผ่อนที่นี่กันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศการท่องเที่ยวอันคึกคัก
หลายครอบครัวพาบุตรหลานลงเล่นน้ำธรรมชาติที่ใสสะอาดและเย็นสดชื่น ขณะที่กลุ่มนักขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ต่างแวะชมความสวยงามของสถานที่และพักผ่อนระหว่างการเดินทาง
โดยภายในพื้นที่ Oasis Krabi ได้มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ทั้งร้านอาหารตามสั่ง เครื่องดื่ม ห้องอาบน้ำ และห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชาย-หญิง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้มาเยือน
นายด้น พัฒนพิชัย เจ้าของสวนปาล์มน้ำมันและเจ้าของ Oasis Krabi เปิดเผยว่า จุดน้ำผุดแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่มานาน ตั้งแต่สมัยคุณพ่อและคุณปู่เข้ามาบุกเบิกทำสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ พบน้ำผุดจากใต้ดินมีความใสสะอาดและเย็นตลอดทั้งปี จึงมองเห็นศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ ตนจึงได้ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนน้ำธรรมชาติ ภายใต้ชื่อ Oasis Krabi หรือ สระน้ำผุดทุ่งสูง เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
Oasis Krabi หรือ สระน้ำผุดทุ่งสูง เก็บค่าบริการเข้าชมคนละ 60 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นายด้น ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในอนาคตมีแผนพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตรอย่างครบวงจร โดยเตรียมจัดทำลานกางเต็นท์ กิจกรรมขับรถเอทีวี รวมถึงฟาร์มกวาง แพะ และควาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรควบคู่กับธรรมชาติ พร้อมเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบใกล้ชิดธรรมชาติ มาสัมผัสความมหัศจรรย์ของน้ำผุดเย็นจากใต้ดินท่ามกลางสวนปาล์มน้ำมัน
สำหรับการเดินทางสู่ Oasis Krabi หรือ สระน้ำผุดทุ่งสูง ผู้สนใจสามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม สายพังงา–กระบี่ จากแยกนาเหนือมุ่งหน้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสวนปาล์มน้ำมันอีกประมาณ 800 เมตร ก็จะถึง สระน้ำผุดทุ่งสูง (Oasis Krabi) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
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“Oasis Krabi” หรือ “สระน้ำผุดทุ่งสูง” ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งสูง ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 061-8017393
ภาพโดย : อโนทัย งานดี