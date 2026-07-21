เติมความสดชื่นที่ “ภูหัวฮ่อม” จุดชมวิวสุดฟินแห่ง อช.ภูสวนทราย

สายกางเต็นท์ชมวิวห้ามพลาด “ภูหัวฮ่อม” จุดชมวิวสุดฟินแห่ง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย จ.เลย ช่วงหน้าฝนมาเติมความสดชื่นของธรรมชาติ ช่วงปลายฝนต้นหนาวมาชมทะเลหมอกและรับอากาศเย็นๆ
ช่วงหน้าฝนชวนมาเที่ยวธรรมชาติรับความสดชื่น กับจุดชมวิวแสนสวย “ภูหัวฮ่อม” ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์และลานกางเต็นท์ยอดนิยมที่ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ที่นี่นับเป็นจุดชมทะเลหมอกและจุดชมอาทิตย์ขึ้นที่มีความสวยงาม และบรรยากาศดีแห่งหนึ่งในเมืองไทย มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,103 เมตร สามารถเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาพรมแดนไทย-ลาวได้อย่างชัดเจน รวมถึงยอดของ ตีนภูสวนทราย และ เนิน 1428 หรือ สมรภูมิร่มเกล้า ที่ตั้งอยู่ทางขวาของภูหัวฮ่อม
นอกจากนี้ บริเวณภูหัวฮ่อมยังเป็นจุดกางเต็นท์หลักของอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย สามารถมาพักผ่อนรับอากาศเย็นสบายได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะคนที่ชอบความเงียบสงบและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ท่ามกลางป่าเขา มานอนชมดาวในยามค่ำคืน และตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และในช่วงปลายฝนต้นหนาวจนถึงฤดูหนาว ราวปลายเดือนกันยายน-มกราคม ที่นี่จะมีอากาศเย็น และได้ชมความอลังการของทะเลหมอกที่ปกคลุมในยามเช้าด้วย
การเดินทาง จากจังหวัดเลย ใช้เส้นทางหมายเลข 203 ไปประมาณ 68 กิโลเมตร พอถึงทางแยกบ้านโคกงามแล้วให้เลี้ยวขวาไปตามทางหมายเลข 2031 เพื่อไปยังอำเภอด่านซ้าย จากนั้นเลี้ยวขวาตามเส้นทางหมายเลข 2113 ต่อไปยังอำเภอนาแห้ว และเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งถึงทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 1268 หลักกิโลเมตรที่ 0 ตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย โทร. 09-4239-2498 Facebook : อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย - Phu Suan Sai National Park
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