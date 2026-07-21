"ดอนยายทอง" พบเครื่องประดับทองคำเพิ่ม ขณะเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดแรก

แหล่งโบราณคดีดอนยายทอง จ.เพชรบุรี พบเครื่องประดับทองคำเพิ่ม ขณะทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดแรก ซึ่งเป็นโครงเดียวกับที่พบแหวนตราประทับมีจารึก
นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนางนิภา สังคนาคินทร์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ว่าเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ขณะทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดที่ 1 (โครงที่ 1 - 4) ออกจากหลุมเพื่อเคลื่อนย้ายโครงกระดูกจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทอง จังหวัดเพชรบุรี นำส่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ค้นพบเครื่องประดับทองคำ สันนิษฐานว่าเป็นต่างหูชนิดเกลียว
จำนวน 1 รายการ ต่างหูทรงกระบอก จำนวน 1 รายการ และลูกปัดทองคำจำนวนหนึ่งในโครงกระดูกที่
4 ซึ่งเป็นโครงเดียวกันกับที่พบแหวนตราประทับมีจารึกโบราณตัวอักษรพราหมี ส่วนเครื่องประดับผมที่ค้นพบครั้งนี้
มีขนาดใหญ่กว่าเครื่องประดับแบบเดียวกันที่พบก่อนหน้านี้
อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ทางสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้ทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกชุดที่ 1 (โครงที่ 1 - 4) ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ กรมศิลปากร ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ภัณฑารักษ์จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมตรวจสอบในการรับมอบและส่งมอบโบราณวัตถุดังกล่าว โดยจะได้ดำเนินการทำความสะอาดและอนุรักษ์ตามหลักวิชาการต่อไป
ส่วนโครงกระดูกชุดที่ 2 (โครงกระดูกที่ 5 - 8) และโครงกระดูกชุดที่ 3 ซึ่งเป็นโครงกระดูกเด็กที่มีลูกปัดทองคำ จำนวน 2 เม็ด จะได้มีการหารือแนวทางการจัดตั้งแท่นรองรับและวิธีการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกดังกล่าว ให้มีความปลอดภัยต่อหลักฐานทางโบราณคดีทั้งหมด ต่อไป
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