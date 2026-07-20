แอ่วเชียงใหม่ ไหว้พระ “วัดต้นเกว๋น” แต่งชุดล้านนาตามรอยละครดัง "กลิ่นกาสะลอง"

ชวนแอ่ววัดต้นเกว๋น หรือวัดอินทราวาส จังหวัดเชียงใหม่ วัดไม้ล้านนาอายุกว่า 160 ปี ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันงดงาม พร้อมแต่งชุดพื้นเมืองล้านนาถ่ายรูปตามรอย “กาสะลอง-ซ้องปีบ” จากละครดัง “กลิ่นกาสะลอง”
หากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่ทั้งสงบ งดงาม และมากไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรม “วัดต้นเกว๋น” หรือ “วัดอินทราวาส” คือหนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาด วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอหางดง ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงไม่กี่กิโลเมตร
ด้วยบรรยากาศเรือนไม้เก่าแก่ วิหารล้านนาโบราณ และบรรยากาศเงียบสงบใต้ร่มไม้ใหญ่ ทำให้วัดต้นเกว๋นกลายเป็นหนึ่งในวัดที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง ที่ทำให้หลายคนรู้จักวัดแห่งนี้มากขึ้นอีกด้วย
วัดต้นเกว๋น หรือชื่อทางการว่า วัดอินทราวาส สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมล้านนาแบบดั้งเดิมที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ
สำหรับ “ต้นเกว๋น” หรือ “ต้นมะเกว๋น” (ในภาษาเหนือ) ที่มาของชื่อวัดคือ “ต้นตะขบป่า” ซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้นโดดเด่นอยู่ภายในวัดแห่งนี้
ภายในวัดต้นเกว๋นมีจุดเด่นที่สุดของวัดคือ "วิหารไม้ล้านนา" ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2401 โดยยังคงรักษารูปแบบดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นหลังคาซ้อนชั้น งานแกะสลักไม้ หรือรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาของช่างล้านนาในอดีต ขณะที่ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป
ด้านในวิหารมีพระประธานประดิษฐานอยู่บนชุกชีเป็นลายรูปปั้นดอกกูด ฝาหนังด้านหลังพระประธานเป็นซุ้มและมีพระพิมพ์โลหะติดฝาผนัง ซึ่งหล่อเป็นองค์ๆ เอาติดฝาผนังเป็นรูปคล้ายซุ้ม พระพิมพ์มี 2 แบบคือ แบบใบโพธิ์ปางมารวิชัยขนาด 2x4 ซม. และแบบนาคปรก ขนาด 3x5 ซม. แล้วยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่วาดด้วยสีน้ำทซึ่งหลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนด้านนอกวิหารยังมีศาลารายในเขตพุทธาวาส รวมถึงมี "มณฑปจัตุรมุข" หรือที่หลายคนเรียกว่า "ศาลาจัตุรมุุข" เป็นมณฑปจัตุรมุขแบบพื้นเมืองล้านนาอันสวยงามคลาสสิก ซึ่งพบเพียงไม่กี่แห่งในบ้านเรา มีลักษณะเป็นศาลามีมุขยื่นออกมาทั้งสี่ด้าน ส่วนกลางของศาลามีจั่วซ้อนอยู่สองชั้น มุงด้วยกระเบื้องดินเผาที่เรียกว่ากระเบื้องดินขอ ส่วนช่อฟ้าของหลังคามีความพิเศษตรงที่ช่างโบราณจะออกแบบให้มีความโค้งงอซึ่งนกสามารถมาเกาะได้ และที่กลางสันหลังคามีซุ้มมณฑปเล็กๆ ซึ่งทางภาคเหนือเรียกว่า ปราสาทเฟื้อง ลักษณะเดียวกับที่พบในภาคอีสานและลาว
ในละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง มณฑปจัตุรมุขหลังนี้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานของ “กาสะลอง” และ “หมอทรัพย์” คู่พระ-คู่นางของเรือง จึงมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปตามรอยกันเป็นจำนวนมาก
ด้วยคุณค่าทางสถาปัตยกรรม วัดต้นเกว๋นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. 2526 และได้รับรางวัลอนุรักษ์อาคารดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในปี พ.ศ. 2532 ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่มายาวนาน
นอกจากนี้วัดต้นเกว๋นยังเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศ ด้วยบรรยากาศที่ยังคงกลิ่นอายล้านนาแบบดั้งเดิม ทำให้สถานที่แห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นฉากสำคัญของละครย้อนยุคเรื่องดัง “กลิ่นกาสะลอง” จนเกิดกระแสเที่ยวตามรอยสถานที่ถ่ายทำหลังละครออกอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมเมื่อมาเยือนวัดต้นเกว๋น คือการสวมชุดพื้นเมืองล้านนาเดินถ่ายภาพตามรอยตัวละคร “กาสะลอง-ซ้องปีบ-หมอทรัพย์” เป็นตัวละครเอกของละครเรื่องนี้
โดยบริเวณใกล้ ๆ วัดมีร้านให้เช่าชุดพื้นเมืองหลายแห่ง ทั้งชุดผ้าซิ่น เสื้อพื้นเมือง และเครื่องประดับสไตล์ล้านนา ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถแต่งกายเข้ากับบรรยากาศของสถานที่ได้อย่างลงตัว
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"วัดต้นเกว๋น" หรือ "วัดอินทราวาส" ตั้งอยู่ที่ บ้านต้นเกว๋น ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการทุกวัน 06.00 – 17.00 น.