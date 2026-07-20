รัฐบาลผลักดันความร่วมมือท่องเที่ยวไทย–จีน จับมือ Sichuan Airlines และ Meituan ดึงคนจีนเที่ยวเมืองไทย

นายกรัฐมนตรีนำทีมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมผลักดันความร่วมมือท่องเที่ยวไทย–จีน จับมือ Sichuan Airlines และ Meituan ขยายโอกาสดึงนักท่องเที่ยวจีนตะวันตกสู่ประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย–จีน ในโอกาสการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 16–20 กรกฎาคม 2569 ณ นครเซี่ยงไฮ้ เฉิงตู และกรุงปักกิ่ง เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวจีน และขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างสองประเทศ ในระหว่างการเยือนนี้ ททท. ได้จัดการประชุมหารือธุรกิจแบบOne-on-One ระหว่าง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ททท. กับผู้บริหารสายการบิน Sichuan Airlines นำโดย Mr. Wang Fei, Secretary of the Party Committee and Chairman of Sichuan Airlines Group Co., Ltd. และ บริษัท Meituan นำโดย Mr. Li Jinfei, Vice President and Head of Hotels & Travel, Meituan ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2569 ณ นครเฉิงตู เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างไทย–จีน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท.กล่าวว่า ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมหารือธุรกิจแบบ One-on-One กับผู้บริหารสายการบิน Sichuan Airlines และบริษัท Meituan ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2569 ณ นครเฉิงตู เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางระหว่างไทย–จีน โดยสำหรับ Sichuan Airlines จะมีการหารือถึงแนวทางการเพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้นทางบินตรงจากเมืองสำคัญในภาคตะวันตกของจีนมายังประเทศไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนการกลับมาให้บริการเส้นทางบิน เฉิงตู-เชียงใหม่ และการเปิดเส้นทางบินใหม่สู่ สนามบินหัวหินและสนามบินอู่ตะเภา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและกระตุ้นการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคจีนตะวันตก ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพที่มีกำลังซื้อสูงและมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่การหารือกับบริษัท Meituan ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์ดิจิทัลชั้นนำของจีน จะมุ่งต่อยอดความร่วมมือด้านการตลาดผ่านแพลตฟอร์มของMeituan เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ตลาดการจัดทำ Thailand National Campaign ภายใต้แนวคิด Two-Way Tourism พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่ World Class Gastronomy Destination ผ่าน Black Pearl Restaurant Guide และร่วมขับเคลื่อนโครงการ Trusted Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนคุณภาพ
นอกจากนี้ เพื่อยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย-จีน ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงปักกิ่ง ททท. ยังได้ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ระหว่าง ททท. และผู้บริหาร 5 บริษัทพันธมิตรชั้นนำของจีน ได้แก่ China Tourism Group (CTG), Utour Group, China Comfort Group, AMAP และ TCP Red Bull เพื่อมุ่งประชาสัมพันธ์แบรนด์ Amazing Thailand ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของจีน พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพสูง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High Value Tourism) พร้อมประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีด้าน Smart Tourism เพื่อการทำตลาดเชิงลึก ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มคุณภาพและกลุ่ม พรีเมียม พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากล
จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 11 กรกฎาคม 2569 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วกว่า 2.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568 โดยตลาดจีนยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะบรรลุเป้าหมายกว่า 5 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 288,385 ล้านบาท ในปี 2569
ทั้งนี้ พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนในปัจจุบันได้เปลี่ยนผ่านจากการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์สู่การเดินทางด้วยตัวเองส่งผลให้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรุ่นใหม่และชนชั้นกลางระดับบนที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของประสบการณ์ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้กับพื้นที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ รวมถึงจังหวัดเมืองรองให้สามารถพัฒนาและแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น โดย ททท. ได้เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายในการเดินทาง คุณภาพของประสบการณ์ และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว
การเสริมความร่วมมือทั้งด้านการเชื่อมโยงทางอากาศ การตลาดดิจิทัล และการสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย–จีน กระตุ้นการเดินทางและขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนพร้อมฟื้นฟูตลาดให้กลับมาเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาว
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