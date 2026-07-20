อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ชี้แจง “จุดประทัดไล่ช้าง” ที่ดราม่าในโซเชียล

อช. เขาใหญ่ ชี้แจง กรณีเจ้าหน้าที่จุดประทัดเพื่อผลักดัน “พลายสาริกา” ช้างป่าบริเวณบ้านทางเข้าน้ำตกสาริกา ให้กลับเข้าพื้นที่ให้เรียบร้อย โดยยืนยันว่าเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยทั้งต่อช้างป่าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณ์
เฟซบุ๊กเพจ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า การผลักดัน "พลายสาริกา" จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต่อภาพและคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ผลักดัน "พลายสาริกา" ช้างป่าบริเวณบ้านสาริกา หมู่ 3 ทางเข้าน้ำตกสาริกา ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569
บุคคลในภาพที่ใช้อุปกรณ์ประกายไฟคือเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่า ส่วนระยะห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับช้างที่ดูใกล้ชิดในคลิปนั้น แท้จริงเป็นผลจากมุมกล้องที่ทำให้ระยะดูสั้นกว่าความเป็นจริง โดยระยะปฏิบัติงานจริงยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยตลอดเหตุการณ์ ทั้งนี้ ทางอุทยานฯ ขอบคุณสำหรับข้อสังเกตจากสังคม และจะนำไปเป็นบทเรียนปรับวิธีสื่อสารและวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ทางอุทยานฯ จักได้ดำเนินการเพื่อสอบข้อเท็จจริงประเด็นดังกล่าว พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ และเครือข่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปรับแนวทางให้เหมาะสมต่อไป
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline