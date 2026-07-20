“ไอศกรีม” ของหวานเย็นฉ่ำใจ ความอร่อยหลากสไตล์

มาทำความรู้จักกับ “ไอศกรีม” ของหวานเย็นฉ่ำชื่นใจ มีหลากหลายแบบ หลายสไตล์ ตั้งแต่ไอศกรีมธรรมดา ซอฟต์เสิร์ฟ โฟรเซนโยเกิร์ต เชอร์เบท ซอร์เบต์ กรานิต้า และ เจลาโต
ช่วงนี้ใครๆ ก็พูดถึงเจลาโต ไอศกรีมสัญชาติอิตาเลียนหวานเย็นชื่นใจ แต่รู้หรือไม่ว่า เจลาโตนั้นเป็นประเภทหนึ่งของไอศกรีม และยังมีไอศกรีมอีกหลากหลายแบบที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่รสสัมผัสของเนื้อไอศกรีม ส่วนผสม และวิธีการทำที่แตกต่างกัน
“ไอศกรีม” คือของหวานแช่แข็งที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน มีกำเนิดจากหลายๆ พื้นที่ในโลก แต่เรื่องราวที่มีบันทึกตรงกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ไอศกรีมเผยแพร่ไปสู่ทั่วโลกคือ ในคราวงานเฉลิมฉลองพระราชพิธีอภิเษกสมรสของแคเทอรีน เดอเมดิซี แห่งเวนิส กับกษัตริย์เฮนรี่ที่ 2 ของฝรั่งเศส ราวปี ค.ศ.1533 มีการเสิร์ฟของหวานกึ่งแช่แข็งที่ทำจากนมข้นหวาน ให้กับแขกเหรื่อที่มาร่วมงาน และต่อจากนั้นก็ยังมีการประดิษฐ์เครื่องปั่นไอศกรีม ทำให้สามารถทำไอศกรีมได้ง่ายมากขึ้น จนไอศกรีมกลายเป็นของหวานที่แพร่หลายไปสู่คนทั่วไป สามารถหากินได้ง่าย ไม่ใช่เพียงของหวานเมนูพิเศษเฉพาะชนชั้นสูงอีกต่อไป
กระบวนการทำไอศกรีมหลักๆ ต้องมีส่วนผสมสำคัญ คือ นม สารให้ความหวาน สารที่ให้กลิ่นและรส ไปจนถึงไข่ แป้ง และสี จากนั้นคือการนำมาทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และการแช่แข็ง
และปัจจุบันนี้ที่เห็นว่ามีไอศกรีมหลากหลายแบบให้เราเลือกชิม แต่ถ้าแบ่งตามส่วนผสมหลักๆ และวิธีการทำ ก็จะมีไอศกรีมเพียงไม่กี่ชนิด ดังนี้
“ไอศกรีมธรรมดา” ไอศกรีมมาตรฐานแบบคลาสสิก เนื้อแน่น นุ่มลิ้น มีส่วนผสมของนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม น้ำตาล และวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงแต่งกลิ่น รส ทำให้มีรสชาติต่างๆ หลากหลาย รวมไปถึงการเสิร์ฟในรูปแบบต่างๆ เช่น ไอศกรีมซันเดย์ อัฟโฟกาโต หรือจะเป็นไอศกรีมแบบแท่ง
“ซอฟต์เสิร์ฟ” หรือบางทีจะเรียกว่า ซอฟต์ครีม เป็นไอศกรีมที่ใช้อุณหภูมิสูงกว่าในกระบวนการทำไอศกรีมแบบดั้งเดิม เพื่อให้ได้รสสัมผัสที่เหนียวนุ่มมากขึ้น มีรสชาตินมที่ชัดเจน เนื้อเนียนนุ่มละลายในปาก และละลายเร็วมาก นิยมเสิร์ฟแบบวนๆ ใส่โคนหรือภาชนะ โดยกดโดยตรงจากเครื่องเท่านั้น
“โฟรเซนโยเกิร์ต” วิธีการทำและเนื้อสัมผัสคล้ายกับไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ แต่ใช้โยเกิร์ตไขมันต่ำเป็นส่วนประกอบ เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ
“เชอร์เบท” มีส่วนผสมจากผลไม้ น้ำตาล บวกกับนม ครีม ไข่ขาว เจลาติน หรือเนยอีกเล็กน้อย เนื้อจึงมีความเหนียว เนียนละเอียด แต่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานนุ่มนวลจากผลไม้ที่ใส่ ทำให้กินแล้วรู้สึกสดชื่นและไม่เลี่ยนจนเกินไป
“ซอร์เบต์” มีส่วนผสมหลักๆ คือ ผลไม้และน้ำตาล และอาจจะมีส่วนเสริมอื่นๆ อีกเล็กน้อย แต่จะไม่มีส่วนผสมจากนมและไขมัน คนที่ไม่กินนมก็สามารถกินได้ เนื้อสัมผัสจะเป็นเกล็ดละเอียด นุ่มๆ ได้รสชาติผลไม้ที่เข้มข้นชัดเจน
“กรานิต้า” ไอศกรีมแบบเกล็ดน้ำแข็ง ที่หน้าตาอาจจะใกล้เคียงน้ำแข็งไสของบ้านเรา แต่เกล็ดน้ำแข็งจะใหญ่ เนื้อไม่เนียน มีความกรุบเคี้ยวได้ มีส่วนผสมหลักคือผลไม้ และน้ำตาล บางสูตรอาจจะใส่เหล้าหรือกาแฟลงไปด้วย โดยมีต้นกำเนิดจากแคว้นซิซิลี ทางใต้ของอิตาลี
“เจลาโต” ไอศกรีมสัญชาติอิตาเลียน ใช้กรรมวิธีการปั่นที่ทำให้อากาศแทรกอยู่ในเนื้อไอศกรีมได้น้อย และใช้ปริมาณนมน้อยกว่า ทำให้ไอศกรีมที่มีเนื้อแน่นกว่าไอศกรีมทั่วไป และได้รสชาติที่เข้มข้นมากกว่า แต่มีปริมาณไขมันน้อยกว่า
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