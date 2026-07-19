ไวรัล “อวดแมว” ในพิพิธภัณฑ์ไทย กำลังเป็นกระแสสุดฮิต จุดเริ่มต้นจากอธิบดีกรมศิลปากร

กลายเป็นกระแสสุดฮิตในช่วงเวลานี้ของพิพิธภัณฑ์ไทย สำหรับ “Cats in the Museum” หรือแมวในพิพิธภัณฑ์ สืบเนื่องจากอธิบดีกรมศิลปากร อวดความเป็นทาสแมว จนกลายเป็นไวรัลส่งต่อกันไปทั่วไทย
ไวรัลอวดแมวในมิวเซียม น่าจะเกิดจาก เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปตรวจเยี่ยม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุว่า วันนี้ไปเยี่ยม “พี่เติม” ซึ่งเป็นแมวขวัญใจประจำพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งป้อนอาหารเปียกให้ด้วย
หลังจากนั้นไม่นาน แฟนเพจของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงโบราณสถานหลายแห่งในไทย ก็เริ่มทยอยโพสต์ “อวดแมว” ประจำพิพิธภัณฑ์กันอย่างคึกคัก อาทิ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ (อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
นอกจากสิงห์ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แล้ว.. เราก็ยังมีแมวมานอนเฝ้าสมบัติชาติด้วย
แวะมาทักทาย “บราวนี่” ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
รู้จักแงวเซเลป “พี่เติม” แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง และ “น้องบราวนี่” แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ กันไปแล้ว ถึงคราวที่กระผมจะได้เผยโฉม กระผมชื่อ “หมื่นล้าน” ผู้มีเอกลักษณ์คือแสกกลางที่จริงใจ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แมวอื่นเฝ้าโบราณสถาน เฝ้าพิพิธภัณฑ์ ส่วนแมวเรา เฝ้ามรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
เค้ามีแมวเฝ้าพิพิธภัณฑ์ ทางนี้ก็มีแมวเฝ้าโบราณสถานเหมือนกันนนนน อิอิ เห็นเราไหมนุดดดดด
หลังจากนี้ เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานอีกหลายแห่ง อาจจะทยอยอวดแมวกันมากขึ้น ซึ่งไวรัลดังกล่าวก็น่าจะมีส่วนดึงดูดให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไทย มีสีสันมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน