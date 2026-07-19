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ไวรัล “อวดแมว” ในพิพิธภัณฑ์ไทย กำลังเป็นกระแสสุดฮิต จุดเริ่มต้นจากอธิบดีกรมศิลปากร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นกระแสสุดฮิตในช่วงเวลานี้ของพิพิธภัณฑ์ไทย สำหรับ “Cats in the Museum” หรือแมวในพิพิธภัณฑ์ สืบเนื่องจากอธิบดีกรมศิลปากร อวดความเป็นทาสแมว จนกลายเป็นไวรัลส่งต่อกันไปทั่วไทย

ภาพ: เฟซบุ๊กนายพนมบุตร จันทรโชติ
ไวรัลอวดแมวในมิวเซียม น่าจะเกิดจาก เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปตรวจเยี่ยม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แล้วโพสต์ภาพลงโซเชียลมีเดียส่วนตัว ระบุว่า วันนี้ไปเยี่ยม “พี่เติม” ซึ่งเป็นแมวขวัญใจประจำพิพิธภัณฑ์ พร้อมทั้งป้อนอาหารเปียกให้ด้วย

หลังจากนั้นไม่นาน แฟนเพจของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงโบราณสถานหลายแห่งในไทย ก็เริ่มทยอยโพสต์ “อวดแมว” ประจำพิพิธภัณฑ์กันอย่างคึกคัก อาทิ

ภาพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ (อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
นอกจากสิงห์ที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์แล้ว.. เราก็ยังมีแมวมานอนเฝ้าสมบัติชาติด้วย
แวะมาทักทาย “บราวนี่” ได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์

ภาพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
รู้จักแงวเซเลป “พี่เติม” แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง และ “น้องบราวนี่” แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ กันไปแล้ว ถึงคราวที่กระผมจะได้เผยโฉม กระผมชื่อ “หมื่นล้าน” ผู้มีเอกลักษณ์คือแสกกลางที่จริงใจ

ภาพ: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แมวอื่นเฝ้าโบราณสถาน เฝ้าพิพิธภัณฑ์ ส่วนแมวเรา เฝ้ามรดกโลก

ภาพ: อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
เค้ามีแมวเฝ้าพิพิธภัณฑ์ ทางนี้ก็มีแมวเฝ้าโบราณสถานเหมือนกันนนนน อิอิ เห็นเราไหมนุดดดดด

หลังจากนี้ เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานอีกหลายแห่ง อาจจะทยอยอวดแมวกันมากขึ้น ซึ่งไวรัลดังกล่าวก็น่าจะมีส่วนดึงดูดให้การเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไทย มีสีสันมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน

ไวรัล “อวดแมว” ในพิพิธภัณฑ์ไทย กำลังเป็นกระแสสุดฮิต จุดเริ่มต้นจากอธิบดีกรมศิลปากร
ภาพ: เฟซบุ๊กนายพนมบุตร จันทรโชติ
ภาพ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา
ภาพ: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ภาพ: อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
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