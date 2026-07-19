กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้า ผลักดัน “เชียงใหม่ นครหลวงล้านนา” สู่มรดกโลก

รมว.ซาบีดา ลงพื้นที่เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน ICOMOS ต้นเดือนสิงหาคมนี้ ดัน “อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา” สู่มรดกโลก
เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้าและความพร้อมในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม “อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา” (Monuments, Sites and Cultural Landscape of Chiang Mai, Capital of Lanna) และตรวจเยี่ยมพื้นที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ก่อนรับการตรวจประเมินทางเทคนิค (Technical Evaluation Mission) ของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (ICOMOS) ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลก ระหว่างวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้
ในการนี้ นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเจษฎา ชีวะวิชวาลกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายชินณวุฒิ วิลยาลัย รองอธิบดีกรมศิลปากร นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ รองอธิบดีกรมการศาสนา นายอิสระ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภฤกษ์ ภาวิไล เลขาธิการสภาเมืองเชียงใหม่ ประธานสภาเมืองเจียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และคณะทำงานฯ นำลงพื้นที่
โอกาสนี้ นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่เสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณประตูช้างเผือก แนวกำแพงเมือง คูเมือง และแจ่งศรีภูมิ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดที่ 2 บริเวณประตูท่าแพ แนวกำแพงเมือง คูเมือง และแจ่งก๊ะต๊ำ จุดที่ 3 วัดเชียงมั่น ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จุดที่ 4 บริเวณประตูสวนดอก แนวกำแพงเมือง คูเมือง และแจ่งหัวลิน และจุดที่ 5 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
รวมทั้งร่วมประชุมรับฟังการรายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ ณ อาคารปฏิบัติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พุทธศักราช 2561 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และคณะทำงานฯ เพื่อติดตามความพร้อมในทุกมิติ และให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานขององค์การยูเนสโก
พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม “ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)” ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลและนิทรรศการแหล่งมรดกวัฒนธรรม ในการนำเสนอขึ้นทะเบียน “อนุสรณ์สถาน แหล่งต่าง ๆ และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา” สู่การเป็นเมืองมรดกโลก
ทั้งนี้ พื้นที่ที่เสนอขึ้นทะเบียนประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. กลุ่มกำแพงเมือง คูเมือง และแจ่งเมือง ประกอบด้วย กำแพงเมือง จำนวน 5 ประตู ได้แก่ ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนปรุง และประตูสวนดอก แจ่งเมือง จำนวน 4 แจ่ง ได้แก่ แจ่งศรีภูมิ แจ่งก๊ะต๊ำ แจ่งกู่เฮือง และแจ่งหัวลิน พร้อมโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ วัดเชียงมั่น วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ และวัดสวนดอก
2. กลุ่มวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพ
3. กลุ่มวัดเจ็ดยอด
ซึ่งทั้งหมดสะท้อนพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปกรรม ผังเมือง และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนาได้อย่างโดดเด่น
“การผลักดันเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา สู่การเป็นแหล่งมรดกโลก ไม่ใช่เพียงการเสนอขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แต่เป็นการยืนยันคุณค่าของอารยธรรมล้านนาที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ต่อยอดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และยกระดับประเทศไทยบนเวทีวัฒนธรรมโลก”
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