19 กรกฎาคม 2026 “วันไอศกรีมแห่งชาติ”

วันโปรดของคนรักไอศกรีม สำหรับ “วันไอศกรีมแห่งชาติ” ซึ่งกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม โดยปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2026
สำหรับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญนี้ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 โดย ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน ลงนามประกาศให้เป็นวันไอศกรีมแห่งชาติ “National Ice Cream Day” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไอศกรีมของอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งการกำหนดในเดือนนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ “National Ice Cream Month” (ทั้งเดือนกรกฎาคม)
ไอศกรีมถือเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอเมริกัน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 (ว่ากันว่าอดีตประธานาธิบดีคนสำคัญผู้ก่อร่างสร้างประเทศอย่าง จอร์จ วอชิงตัน และโธมัส เจฟเฟอร์สัน ต่างก็ชื่นชอบกินไอศกรีม)
ในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไอศกรีมในสหรัฐอเมริกา ถือว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี สร้างงานนับแสนตำแหน่ง วันนี้จึงเป็นวันแห่งความสุข ความเย็นสบาย และการเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะในฤดูร้อนของอเมริกาที่อากาศอบอ้าว
กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปในวันไอศกรีมแห่งชาติ จะเห็นได้จากร้านไอศกรีมและแบรนด์ใหญ่ (เช่น Baskin-Robbins, Ben & Jerry’s, Dairy Queen, Häagen-Dazs) มักจัดโปรโมชั่นพิเศษ เช่น ซื้อ 1 แถม 1, ราคาพิเศษ, รสชาติใหม่, หรือแจกฟรี หรือบางเมืองก็จัดเทศกาลไอศกรีมใหญ่
มีสถิติที่น่าสนใจว่า ชาวอเมริกันกินไอศกรีมเฉลี่ยปีละประมาณ 20 ลิตร ต่อคน โดยมีรสชาติยอดนิยมที่สุด คือ รสวานิลลา และในวัน National Ice Cream Day มักมียอดขายไอศกรีมพุ่งสูงเป็นพิเศษ