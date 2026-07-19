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19 กรกฎาคม 2026 “วันไอศกรีมแห่งชาติ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




วันโปรดของคนรักไอศกรีม สำหรับ “วันไอศกรีมแห่งชาติ” ซึ่งกำหนดให้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม โดยปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2026


สำหรับประวัติความเป็นมาของวันสำคัญนี้ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1984 โดย ประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน ลงนามประกาศให้เป็นวันไอศกรีมแห่งชาติ “National Ice Cream Day” เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไอศกรีมของอเมริกา ซึ่งในขณะนั้นกำลังเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งการกำหนดในเดือนนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของ “National Ice Cream Month” (ทั้งเดือนกรกฎาคม)

ไอศกรีมถือเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมอเมริกัน มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 (ว่ากันว่าอดีตประธานาธิบดีคนสำคัญผู้ก่อร่างสร้างประเทศอย่าง จอร์จ วอชิงตัน และโธมัส เจฟเฟอร์สัน ต่างก็ชื่นชอบกินไอศกรีม)

ในทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไอศกรีมในสหรัฐอเมริกา ถือว่ามีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี สร้างงานนับแสนตำแหน่ง วันนี้จึงเป็นวันแห่งความสุข ความเย็นสบาย และการเฉลิมฉลอง โดยเฉพาะในฤดูร้อนของอเมริกาที่อากาศอบอ้าว


กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วไปในวันไอศกรีมแห่งชาติ จะเห็นได้จากร้านไอศกรีมและแบรนด์ใหญ่ (เช่น Baskin-Robbins, Ben & Jerry’s, Dairy Queen, Häagen-Dazs) มักจัดโปรโมชั่นพิเศษ เช่น ซื้อ 1 แถม 1, ราคาพิเศษ, รสชาติใหม่, หรือแจกฟรี หรือบางเมืองก็จัดเทศกาลไอศกรีมใหญ่

มีสถิติที่น่าสนใจว่า ชาวอเมริกันกินไอศกรีมเฉลี่ยปีละประมาณ 20 ลิตร ต่อคน โดยมีรสชาติยอดนิยมที่สุด คือ รสวานิลลา และในวัน National Ice Cream Day มักมียอดขายไอศกรีมพุ่งสูงเป็นพิเศษ

19 กรกฎาคม 2026 “วันไอศกรีมแห่งชาติ”
19 กรกฎาคม 2026 “วันไอศกรีมแห่งชาติ”
19 กรกฎาคม 2026 “วันไอศกรีมแห่งชาติ”