พาเที่ยว “ถ้ำนาคานาคี” โซนใหม่สายมู ที่ “วัดปราสาท” นนทบุรี

พาเที่ยว “ถ้ำนาคานาคี” แบบไม่ต้องเดินทางไกล แต่อยู่ใกล้ๆ แค่นนทบุรี ที่ “วัดปราสาท” วัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา ภายในวัดมีโบสถ์มหาอุตม์ ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 400 ปี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมาย
“วัดปราสาท” ถือเป็นอีกหนึ่งวัดโบราณของจังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อครั้งดำรงพระยศเป็น เจ้าพระยากลาโหมสุริยวงศ์ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ.2310 ซึ่งเป็นปีที่เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่ “อุโบสถ” มีลักษณะการสร้างแบบก่ออิฐถือปูนศิลปะสมัยอยุธยา ตัวอุโบสถลักษณะคล้ายท้องเรือสำเภา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประตูทางเข้าอุโบสถ 3 บาน ไม่มีการสร้างหน้าต่าง เป็นอุโบสถในลักษณะที่เรียกว่า “โบสถ์มหาอุตม์” เป็นอุโบสถโบราณตามความเชื่อทางไสยศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย มีลักษณะเด่นคือเป็นอาคารทึบ ผนังตัน ไม่มีหน้าต่าง และมีประตูเข้า-ออกเพียงบานเดียว มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออก
พระประธานที่ประดิษฐานในอุโบสถคือ “พระพุทธปราสาททอง” หรือ “หลวงพ่อใหญ่” อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะอู่ทอง ขนาดหน้าตัก 3.77 เมตร โดยพระประธานและพระพุทธรูปที่จัดเป็นหมู่รอบองค์พระประธานดูจากฐานชุกชีเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งภายในอุโบสถวัดปราสาทมีพระพุทธรูปทั้งหมด 25 องค์
ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของอุโบสถหลังนี้คือ มีการสร้างช่องแสงด้านหลังองค์พระประธาน 1 ช่อง เพื่อให้แสงสว่างกระจายไปทั่วพระประธาน เสมือนมีพระรัศมีส่องแสงออกมา ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญามหัศจรรย์ที่บรรพชนได้สร้างสรรค์ไว้
ภายในอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนัง ตอนบนสุดเขียนภาพอดีตพุทธะ ถัดลงมาเป็นวิทยาธรเหาะประนมหัตถ์ถือดอกบัว อยู่เหนือภาพเขียนเรื่องทศชาติชาดก คั่นด้วยเทวดายืนประคองอัญชลีหันหน้าเข้าหาพระประธาน ปัจจุบันตัวภาพจิตรกรรมลบเลือนไปมาก แต่ยังคงเห็นเค้าภาพสะท้อนถึงวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน รวมถึงราชประเพณีในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อาทิ ศิราภรณ์ประดับศีรษะบุคคลสูงศักดิ์ กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ยานมาศ ทั้งสัปคัป เสลี่ยง เครื่องประดับสถาปัตยกรรม และการแต่งกายต่างๆ
นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเรือนปั้นหยาคู่สองหลัง เป็นเรือนไม้สักทองแบบยุโรป สร้างในสมัยร.๕ มุงหลังคาด้วยกระเบื้อง หลังคาทุกด้านชนกันแบบพีระมิดไม่มีหน้าจั่ว ใช้เป็นหอสวดมนต์ในสมัยพระอธิการสนธิ์ ธมมสโร อดีตเจ้าอาวาสวัด
ด้านในมี “หอพระไตรปิฏกกลางน้ำ” สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2540 เป็นลักษณะอาคารไม้ อยู่เหนือสระน้ำมนต์เก่าแก่สมัยอยุธยา ชาวบ้านเรียกกันว่าสระน้ำมนต์หลวงปู่ตุ้ม ภายในมี บันไดพญานาค อายุกว่า 400 ปี ศิลปะสมัยอยุธยา และ พระพุทธมหาจักรพรรดิ์ (พระเจ้าเปิดโลก) ที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองยืนต้นตาย อายุหลายร้อยปีเช่นกัน
บริเวณวัดยังมี “วิหารบูรพาจารย์” เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อสนธิ์ ธมมสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาท พระเกจิคณาจารย์สายเหนียว เมืองนนท์ยุคเก่า เจ้าตำหรับวิชาโบราณ กระสุนคต วัตถุมงคลของท่านเป็นที่มีชื่อเสียงในการอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้า มหาอุด เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ทั่วทั้งจังหวัดนนทบุรีและทั่วประเทศ
และยังมี “ต้นตะเคียนยักษ์” อายุกว่า 1,000 ปี ชาวบ้านวัดปราสาท เล่าว่า ต้นตะเคียนดังกล่าวถูกขุดพบเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2550 โดยเจ้าของที่ดินคือนางแม๊ะ ซึ่งเป็นชาวสวนได้ขายที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่หลังวัดปราสาท จำนวน 13 ไร่ ให้กับหมู่บ้านปิ่นสิริ จนกระทั่งเวลาต่อมาทางหมู่บ้านได้ให้รถแบ๊คโฮมาทำการขุดหลุมเพื่อลงเสาเข็ม ปรากฏว่าไม่สามารถลงเสาได้เพราะขุดไปเจอต้นตะเคียนดังกล่าว เมื่อนำต้นตะเคียนขึ้นมาจากใต้ดินพบว่าเป็นต้นตะเคียนขนาดยักษ์ ทางกรมศิลปากรได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจดูแล้วและยืนยันว่ามีอายุมากกว่า 1,000 ปี มีความยาววัดได้ 39.10 เมตร ขนาดรอบลานต้นกว้าง 4 เมตร 12 เซนติเมตร
อีกฝั่งหนึ่งของวัด ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ รูปหล่อพระเกจิอาจารย์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ อีก เช่น ท้าวเวสสุวรรณ หลวงปู่ชีวกโกมารภัจจ์ พระราหู เป็นต้น
อีกจุดที่ห้ามพลาดคือ “หน้าบันโบราณ” อายุมากกว่า 400 ปี ที่อัญเชิญลงมาจากหน้าบัน ภายหลังจากมีการบูรณะอุโบสถ โดยหน้าบันโบราณนี้ มีการจำหลักลายไม้อันงดงามเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ถือเป็นอีกหนึ่งงานศิลป์ชั้นครูที่ยากจะหาชมได้ในปัจจุบัน
และโซนใหม่ล่าสุดภายในวัดคือ อุทยานพระเจ้าปราสาททอง และ ถ้ำนาคานาคี ที่กำลังเป็นจุดเช็คอินสุดฮิตของวัด
“อุทยานพระเจ้าปราสาททอง” บริเวณตรงกลางมีอนุสาวรีย์พระเจ้าปราสาททอง กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา โดยรอบจัดเป็นสวนสวยสบายตา มีสายน้ำไหลผ่านพร้อมต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น ส่วนด้านหลังทำเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ให้ประชาชนได้มาพักผ่อน
และไฮไลต์คือ “ถ้ำนาคานาคี” ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ด้านหน้าทางเข้าเป็นหินปูนปั้นที่ทำให้ลักษณะคล้ายกับหัวพญานาค ที่ลำตัวซ่อนอยู่ด้านในถ้ำ ผนังด้านขวาก็ลักษณะคล้ายกับเกล็ดพญานาค มีความชุ่มชื้นด้วยละอองน้ำและเฟิร์นสีเขียวชอุ่ม แซมด้วยหินงอกหินย้อย ผู้คนนิยมมาไหว้องค์พ่อปู่นาคา แม่ย่านาคี และที่ด้านในสุดของถ้ำ ประดิษฐาน หลวงพ่อศิลา (พระนาคปรกศิลา)
ใครที่อยากมาสำรวจถ้ำนาคานาคี สามารถมาชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. (หากมาช่วงวันหยุดจะมีคนมาที่วัดเป็นจำนวนมาก ทำให้ที่จอดรถไม่เพียงพอ หากเป็นไปได้แนะนำให้มาวันธรรมดาจะสะดวกกว่า)
* * * * * * * * * * * * * *
“วัดปราสาท” ตั้งอยู่ที่ 18 หมู่ 4 ซ.วัดปราสาท ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 20.00 น. ติดต่อสอบถาม โทร. 089-523-7712 (สำนักงานวัดปราสาท)
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline