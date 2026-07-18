สมาคมภัตตาคารไทย ดัน “ข้าวแกงช่วยชาติ” หวังลดต้นทุนและช่วยประชาชน

สมาคมภัตตาคารไทยสนับสนุนแนวคิดข้าวแกงจานละ 40 บาท แต่ย้ำว่าไม่ควรผลักภาระให้ร้านอาหารเพียงฝ่ายเดียว พร้อมเสนอ “ข้าวแกงช่วยชาติ” รวมร้านทั่วประเทศสั่งซื้อวัตถุดิบร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารราคาประหยัดอย่างต่อเนื่อง
นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า ต้นทุนของร้านอาหารแต่ละแห่งแตกต่างกัน ทั้งราคาวัตถุดิบ ค่าแรง ค่าเช่าพื้นที่ ค่าไฟฟ้า และก๊าซหุงต้ม จึงไม่สามารถกำหนดให้ร้านอาหารทุกแห่งขายข้าวแกงในราคาเดียวกันได้ ร้านขนาดใหญ่ที่ซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากย่อมมีต้นทุนต่ำกว่าร้านรายย่อยที่ต้องซื้อในราคาปลีก ขณะที่ร้านในพื้นที่เศรษฐกิจหรือทำเลค่าเช่าสูง มีภาระมากกว่าร้านที่ใช้พื้นที่ของตนเอง สมาคมภัตตาคารไทยจึงเสนอแนวคิด “ข้าวแกงช่วยชาติ” โดยรวบรวมร้านข้าวแกงทั่วประเทศประมาณ 80,000–100,000 ร้าน ให้ร่วมกันสั่งซื้อวัตถุดิบหลัก เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำปลา น้ำตาล และก๊าซหุงต้ม
การรวมคำสั่งซื้อจะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ ทำให้ร้านค้าซื้อวัตถุดิบได้ในราคาต่ำลง ลดต้นทุนต่อจาน และมีโอกาสจำหน่ายอาหารในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline