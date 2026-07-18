รู้จัก “MetLife Stadium” สนามประวัติศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 2026

การแข่งขันฟุตบอลโลก “FIFA World Cup 2026” เดินทางมาจนถึงนัดชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการพบกันระหว่าง “อาร์เจนตินา” กับ “สเปน” ที่จะแข่งขันในวันที่ 19 กรกฎาคม นี้ เวลาประมาณ 15:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา หรือประมาณตี 2 ของเมืองไทย
นอกจากเรื่องของทีมฟุตบอลกับนักเตะแล้ว หนึ่งในไฮไลต์ที่น่าสนใจในการแข่งขัน ต้องยกให้ “สนามกีฬา MetLife Stadium” รัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ที่เป็นสังเวียนฟาดแข้งในนัดส่งท้าย
ชวนมาทำความรู้จัก “MetLife Stadium” สังเวียนฟาดแข้ง รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก - FIFA World Cup 2026
ความจริงแล้ว MetLife Stadium เป็นสนามเหย้าของทีมอเมริกันฟุตบอล “NFL New York Giants และ New York Jets” โดยถูกเปลี่ยนชื่อชั่วคราวเป็น “New York New Jersey Stadium” ตามนโยบายของ FIFA ที่ห้ามใช้ชื่อสปอนเซอร์เชิงพาณิชย์ในช่วงทัวร์นาเมนต์
สนามกีฬาแห่งนี้ ตั้งอยู่ใน Meadowlands Sports Complex ทางตะวันตกของเกาะแมนฮัตตัน นิวยอร์กซิตี้ เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2010 ด้วยงบประมาณก่อสร้างมหาศาลกว่า 1.6 พันล้านเหรียญ (ประมาณ 53,000 ล้านบาทในยุคนั้น) เพื่อแทนที่ Giants Stadium สนามเดิมที่ใช้งานมานานกว่าสามทศวรรษ โดยทีม Giants กับ Jets ร่วมกันออกแบบและลงทุนให้เป็นสนามสุดทันสมัยในลีก NFL
สถาปนิก 360 Architects และ EwingCole เป็นผู้รับผิดชอบการออกแบบ โดยมี David Rockwell Group ดูแลสร้างความโดดเด่นของสถาปัตยกรรม ที่มีรองรับผู้ชมได้มากสุด 82,500 ที่นั่ง ภายนอกหุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียมที่สามารถเปลี่ยนสีได้ มีจอวิดีโอความละเอียดสูงขนาดใหญ่ทั้ง 4 มุมของสนาม
นอกจากนี้ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก มีการติดตั้งพื้นหญ้าธรรมชาติแบบ hybrid แทนพื้นหญ้าเทียมปกติของ อเมริกันฟุตบอล NFL พร้อมปรับปรุงระบบความปลอดภัยมากกว่าเดิม
สำหรับฟุตบอลโลก 2026 MetLife Stadium ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงนัดชิงชนะเลิศเท่านั้น แต่ใช้ทำการแข่งขันมาแล้วหลายคู่ โดยเฉพาะในรอบแบ่งกลุ่ม ได้แก่ บราซิล - โมร็อกโก, ฝรั่งเศส - เซเนกัล, นอร์เวย์-เซเนกัล, เอกวาดอร์-เยอรมนี, ปานามา-อังกฤษ, ฝรั่งเศส-สวีเดน (รอบ 32 ทีม), นอร์เวย์-บราซิล (รอบ 16 ทีม)
ส่วนเหตุผลที่ MetLife ได้รับเลือกเป็นสังเวียนนัดชิงชนะเลิศ มาจากปัจจัยหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดและโครงสร้างความจุที่รองรับผู้ชมได้เฉียดแสนคน เหมาะกับการจัดการแข่งขันใหญ่ การมีทำเลใกล้นิวยอร์ก ซิตี้ มหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมระดับโลก การมีโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมที่สะดวก ทั้งรถไฟ รถบัส เรือ รถส่วนตัว รวมถึงประสบการณ์การจัดการแข่งขันใหญ่ระดับโลกมาแล้ว เช่น ซุปเปอร์โบล์ว และ คอนเสิร์ตระดับโลก