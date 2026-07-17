เปิดแล้ว "แกงป่ากับกาแฟ" งานรวมตัวสายกิน 17-19 ก.ค.นี้ ณ กาญจนบุรี

ททท. เปิดงาน “แกงป่ากะกาแฟ” ยกระดับอัตลักษณ์อาหารและกาแฟเมืองกาญจน์ สู่หมุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร รวมตัวสายกินมาชิมแกงป่ารสเด็ด และกาแฟโรบัสต้ารสเข้มข้น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี จัดงาน “แกงป่ากะกาแฟ (Kaeng Pa x Coffee)” ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 ณ สวนหย่อมสกายวอล์ค (ฝั่งวัดเหนือ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี ภายใต้โครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience-Based Tourism) ผ่านอัตลักษณ์อาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่น และกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season
นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการ ททท. ภูมิภาคภาคกลาง กล่าวว่า โครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” เป็นหนึ่งในแคมเปญสำคัญของ ททท. ที่จัดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยจังหวัดกาญจนบุรีเลือกหยิบยก “แกงป่า” อาหารพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกาญจน์ และ “กาแฟกาญจนบุรี” ที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค มาเป็นตัวแทนถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ผ่านรสชาติ ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)
“กาญจนบุรีไม่ได้มีเพียงธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม แต่ยังมีอัตลักษณ์ด้านอาหารที่โดดเด่น ทั้งแกงป่าซึ่งอุดมด้วยสมุนไพรไทย และกาแฟคุณภาพจากแหล่งปลูกในพื้นที่ งาน ‘แกงป่ากะกาแฟ’ จึงเป็นการเชื่อมโยงอาหาร กาแฟ และวิถีชีวิตของชุมชนให้กลายเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้จริง พร้อมช่วยสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” นางสาววรรณภา กล่าว
ด้าน นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและหลากหลาย ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน ตลอดจนอาหารพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ จนสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนให้เดินทางมาเยือนในแต่ละปี
“นอกจากภาพจำของสะพานข้ามแม่น้ำแคว น้ำตก และการล่องแพแล้ว จังหวัดกาญจนบุรียังมีเสน่ห์ด้านอาหารที่โดดเด่น โดยเฉพาะแกงป่าเมืองกาญจน์ และกาแฟโรบัสต้าคุณภาพ ซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของพื้นที่ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการนำเสนอจุดเด่นของจังหวัดผ่านประสบการณ์ด้านอาหาร ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่น และผลักดันให้กาญจนบุรีก้าวสู่หนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่โดดเด่นของประเทศไทย” ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าว
ภายในงานพบกับกิจกรรมไฮไลต์มากมาย อาทิ การแข่งขันสร้างสรรค์เมนูจากพริกแกงป่า การแข่งขัน แกงป่าปลาคัง การสาธิตเมนูสุดสร้างสรรค์ “กาแฟโดนแกง” โดย เชฟบุ๊ค เชฟชื่อดังที่เหล่านักชิมรู้จักกันดี นิทรรศการเรื่องราวแกงป่าและกาแฟเมืองกาญจน์ การออกร้านกาแฟจากผู้ประกอบการท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้างานคราฟต์ และการแสดงดนตรีในบรรยากาศสบาย ๆ ริมแม่น้ำแคว
นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรีสะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) จากกรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้เวลาขับรถเพียงประมาณ 1 ชั่วโมง ก็สามารถเดินทางมาถึงกาญจนบุรีได้อย่างรวดเร็ว
“วันหยุดนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านออกมาเติมความสุขกับการท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ เที่ยวชมธรรมชาติสวย ๆ ของกาญจนบุรี แล้วมาร่วมเปิดประสบการณ์แห่งรสชาติ สัมผัสเสน่ห์ของอาหารพื้นถิ่นและกาแฟคุณภาพ ในงาน ‘แกงป่ากะกาแฟ’ ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคมนี้ ณ สวนหย่อมสกายวอล์ค (ฝั่งวัดเหนือ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าชมฟรีตลอดทั้ง 3 วัน แล้วมาค้นพบว่า...กาญจนบุรีไม่ได้มีเพียงธรรมชาติให้มองเห็น แต่ยังมีรสชาติให้จดจำ” นางสาวสรียา กล่าว
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