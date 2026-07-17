รวมไฮไลต์ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 2569” กิจกรรมตลอด 1 เดือนเต็ม

ททท.ชวนนักท่องเที่ยวนับถอยหลัง เตรียมพบกับ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี” หนึ่งในเทศกาลทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งสืบทอดมายาวนานกว่า 120 ปี จากประเพณีถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษา สู่การสร้างสรรค์ “ต้นเทียนแกะสลัก” อันวิจิตร ที่สะท้อนถึงความศรัทธา ภูมิปัญญา และฝีมือช่างของชาวอุบลราชธานีที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ในปี 2569 นี้ ชวนทุกคนออกเดินทางสู่มหกรรมแห่งศรัทธาและศิลปะริมฝั่งแม่น้ำมูล ชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่ที่บรรจงแกะสลักอย่างประณีต พร้อมสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่าอุบลราชธานี ผ่านขบวนฟ้อนรำ การแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมายในงาน “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี” ประจำปี 2569 กว่าหนึ่งเดือน ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และย่านเมืองเก่า จังหวัดอุบลราชธานี
ก่อนเก็บกระเป๋าออกเดินทาง มาเช็กไฮไลต์กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
วันที่ 13 – 27 กรกฎาคม 2569 : เยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน
เปิดประสบการณ์เบื้องหลังการสร้างสรรค์ต้นเทียนพรรษา ชมนิทรรศการและการจัดทำต้นเทียนจากช่างฝีมือของ 9 คุ้มวัดดัง ได้แก่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดผาสุการาม วัดไต้ท่า วัดพลแพน วัดบูรพา วัดศรีประดู่ วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง และวัดพระธาตุหนองบัว
วันที่ 27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569 : ถนนสายเทียน สายธรรม
บริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานี
ร่วมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการ และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของชาวอุบลราชธานี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 : คืนรวมเทียนพรรษา (เวลา 18.00 น.)
บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง
ชมต้นเทียนพรรษาจากทุกอำเภอและคุ้มวัดต่าง ๆ มารวมตัวกัน เผยความงดงามก่อนเข้าสู่วันแห่ขบวนจริง
วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2569 : ขบวนแห่เทียนพรรษา
บริเวณทุ่งศรีเมือง และเส้นทางขบวนแห่
ชมความยิ่งใหญ่ของขบวนต้นเทียนพรรษาหลากหลายรูปแบบ ทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ พร้อมขบวนฟ้อนรำอันอ่อนช้อยจากนักแสดงนับพันคน
ช่วงกลางวัน เวลา 08.30 น.
สัมผัสความงดงามของต้นเทียนและขบวนวัฒนธรรมสุดยิ่งใหญ่
ช่วงกลางคืน เวลา 19.00 น.
ชมการแสดงแสง สี เสียง ถ่ายทอดเรื่องราวความศรัทธาผ่านศิลปวัฒนธรรมอย่างตระการตา
วันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569 : วันไหลแห่เทียนพรรษา
บริเวณทุ่งศรีเมือง และย่านเมืองเก่า
เดินชมต้นเทียนพรรษาที่นำมาจัดแสดง ท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิกของเมืองเก่าอุบลราชธานี
วันที่ 3 – 17 สิงหาคม 2569 : เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน ณ วัดพระธาตุหนองบัว
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกเดินทางในช่วงวันหยุดยาว สามารถชมความงดงามของต้นเทียนพรรษาที่จัดแสดงส่งท้ายได้ตลอดครึ่งเดือนหลัง
สำหรับช่วงขบวนแห่หลัก วันที่ 29 – 30 กรกฎาคม 2569 ซึ่งจัดเต็มทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ถือเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก แนะนำให้วางแผนจองที่พักและเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากมีการปิดเส้นทางจราจรบางพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดขบวนแห่
วันหยุดยาวช่วงเข้าพรรษานี้ ชวนครอบครัว ชวนเพื่อน ออกเดินทาง ไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งศรัทธา ชมความงดงามของต้นเทียนพรรษา การแสดงศิลปวัฒนธรรม และบรรยากาศแห่งความประทับใจของ “ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี” ด้วยกัน
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