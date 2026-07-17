งานคราฟต์จากท้องถิ่นไทยสู่เวทีนานาชาติ ประกาศความงามมรดกวัฒนธรรม ณ ประเทศโคลอมเบีย

“การเดินทางครั้งนี้ยิ่งทำให้เชื่อมั่นในการทำงานตามศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพราะการพัฒนางานหัตถกรรมไม่ใช่เพียงการสร้างผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม แต่คือการเข้าใจผู้คน เข้าถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และร่วมกันพัฒนาให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน”
ข้อความข้างต้น เป็นของ “อิสระ ชูภักดี” หนึ่งในตัวแทนช่างฝีมือชาวไทย ซึ่งเป็นนักสร้างสรรค์ชาวจันทบุรีผู้เชื่อมงานหัตถกรรมท้องถิ่นกับดีไซน์ร่วมสมัย เกิดเป็นแบรนด์ KORKOK นำ “กก” พืชในท้องถิ่นของจังหวัดมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่า พร้อมไปกับสืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรมในชุมชน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (SACIT) ได้นำผู้แทนช่างฝีมือชาวไทยไปร่วมโครงการความร่วมมือ South-South Cooperation ในหัวข้อ "Intertwining Hands, Building Territories: Design, Sustainability, and Identity between Colombia and Thailand" หรือ การผสานมือสร้างสรรค์ถิ่นฐาน: การออกแบบ ความยั่งยืน และอัตลักษณ์ระหว่างประเทศโคลอมเบียและประเทศไทย และเข้าร่วมงาน Expoartesano La Memoria 2026
การเยือนครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับช่างฝีมือจากทั้งสองประเทศ รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบหัตถกรรมร่วมสมัย การจัดการวัตถุดิบและเส้นใยธรรมชาติอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมงานหัตถกรรมสู่ตลาดนานาชาติ
สำหรับผู้แทนช่างฝีมือชาวไทย ได้แก่ อิสระ ชูภักดี แบรนด์ KORKOK จันทบุรี ที่นำเสื่อกกจันทบูร งานหัตถกรรมคู่จังหวัดมาแต่อดีต มาสร้างสรรค์เป็นผลงานร่วมสมัย รูปแบบใหม่ๆ , มนัทพงศ์ เซ่งฮวด กระจูดวรรณี (VARNI) พัทลุง เปลี่ยนวัชพืชในท้องถิ่น มาสู่งานหัตถกรรมขึ้นชื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชน, วริศพันธ์ กุลเมธีภูวสิริ เจ้าของแบรนด์ อินดี้อีโค่ ต่อยอดงานผ้าห้อมในชุมชนบ้านนาคูหา จังหวัดแพร่ ให้กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ทั้งนี้ โครงการมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างช่างฝีมือและนักออกแบบของทั้งสองประเทศ โดยเน้น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ Design (การออกแบบ), Sustainability (ความยั่งยืน) และ Identity (เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม) เป้าหมายเพื่อพัฒนาภาคหัตถกรรมให้ยั่งยืนมากขึ้น สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้หัตถกรรมเป็นสะพานเชื่อม
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