นับถอยหลังลุ้น “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้

“สุชาติ” ปลุกพลังคนไทย ร่วมส่งแรงใจนับถอยหลัง ลุ้น “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” เป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–29 กรกฎาคม 2569 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เหลือเวลาอีกเพียง 10 วัน ก่อนที่ประเทศไทยจะร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียน “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช” เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–29 กรกฎาคม 2569 ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้มอบหมายให้ตนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ
นายสุชาติ กล่าวว่า การเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศ เนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทย สะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาค ตลอดจนมีประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปี จนได้รับการพิจารณาว่ามี คุณค่าโดดเด่นเป็นสากล (Outstanding Universal Value : OUV) ตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
หากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลก จะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็น แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 6 แหล่งมรดกโลกแห่งที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ และเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลก
“ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก และร่วมลุ้นให้ ‘วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช’ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทย เพราะนี่ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติที่จะได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ และส่งต่อมรดกอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่สืบไป” นายสุชาติ กล่าว
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