RakDok Floral Weeks 2026 “ดอกไม้กระจายยิ้ม” เล่าเรื่องราวผ่านดอกไม้ ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้

กลับมาอีกครั้งกับงานนิทรรศการแห่งปี "RakDok Floral Weeks 2026" ครั้งนี้มาในคอนเซ็ปต์ "ดอกไม้กระจายยิ้ม" กลับมาปลุกตลาดเก่าหัวตะเข้ให้คึกคักอีกครั้ง ด้วยผลงานจากทีมงานรักดอก ผลงานจากผู้เข้าแข่งขัน และผลงานพิเศษจากผู้พิการทางสายตา สามารถเข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค.-2 ส.ค.69 ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร
นิทรรศการดอกไม้ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียล และปลุกความคึกคักให้กับ "ตลาดเก่าหัวตะเข้" เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ปีนี้กลับมาอีกครั้งในชื่อ "RakDok Floral Weeks 2026" กับคอนเซ็ปต์ "ดอกไม้กระจายยิ้ม" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2026 ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้
ครั้งนี้ มาสัมผัสเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านดอกไม้ไปด้วยกันกับ 11 ผลงานจากผู้เข้าแข่งขัน 8 ผลงานจากทีมงานรักดอก และ 1 ผลงานพิเศษจากผู้พิการทางสายตา ดังนี้
ผลงานของผู้พิการทางสายตา และเพื่อน
1. ผู้พิการทางสายตา และเพื่อน — กอดกลับ (The Hug That Returns) (จุด 01)
ได้แรงบันดาลใจจากแมว สัญลักษณ์เล็กๆ ของชุมชนหัวตะเข้ สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับผู้คนอย่างเงียบๆ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของที่นี่ ครั้งนี้ แมวตัวหนึ่งถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยดอกไม้ ผ่านมือของผู้พิการทางสายตา ผู้ที่อาจมองไม่เห็นความงามด้วยดวงตา แต่สามารถสร้างความงามผ่านความรู้สึกได้ ดอกไม้ทุกดอกที่ถูกปักลงบนตัวแมว จึงไม่ได้เป็นเพียงการตกแต่ง แต่คือการส่งต่อความรัก ความตั้งใจ และความอบอุ่นจากผู้สร้าง ไปถึงทุกคนที่เข้ามาสัมผัส
ผลงานของ Joe Rainforest และ RokDok
1. Joe Rainforest — บานบุรี (Baan Buri / The City of Bloom) (จุด 01)
“บานบุรี” คือโลกที่เริ่มต้นจากคำถามเล็กๆ ว่า ถ้าโครงเหล็กใบบัวที่ถูกทิ้งหลังจบงาน ยังสามารถมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้ง มันจะกลายเป็นอะไรได้บ้าง สำหรับ Joe Rainforest ความพิเศษไม่ได้เกิดจากการสร้างสิ่งใหม่เสมอไป แต่อาจเกิดจากการกลับไปมองสิ่งเดิม ด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิม จากโครงสร้างใบบัวธรรมดา ถูกจินตนาการให้กลายเป็นดอกไม้สีครามดอกบัวฉลองขวัญขนาดใหญ่ สถานที่ที่ทุกคนสามารถเดินเข้าไปอยู่ท่ามกลางความคิดสร้างสรรค์ และค้นพบความสุขจากสิ่งใกล้ตัวที่เราอาจเคยมองข้าม
2. ทุกคนที่เดินผ่านมา — สวนของเรา (Our Garden) (จุด 01)
สวนที่สวยงามที่สุด อาจไม่ได้ถูกสร้างโดยใครคนหนึ่ง แต่มันค่อยๆ เติบโตจากทุกคนที่เข้ามาเติมเต็ม “สวนของเรา” เริ่มต้นจากผืนผ้าใบว่างเปล่า แสง และเงาของดอกไม้ คนหนึ่งคนอาจเป็นผู้วาดดอกไม้ 1 ดอก และอีกคนอาจเป็นผู้เติมดอกไม้อีก 1 ดอก และอีกหลายคนอาจเป็นผู้ทำให้ดอกไม้ดอกใหม่เบ่งบานขึ้น
3. RakDok — แข็งแรงพอที่จะบอบบาง (Strong Enough to be Soft) (จุด 01)
“แข็งแรงพอที่จะบอบบาง” เริ่มต้นจากดอกไม้ผ้าที่เคยผ่านการใช้งาน ผ่านช่วงเวลาที่เคยสวยงาม จนวันหนึ่งมันอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิม แทนที่จะถูกลืม ดอกไม้เหล่านี้ถูกนำกลับมามองอีกครั้ง RakDok เปลี่ยนความบอบบางของกลีบดอกไม้ ด้วยการเคลือบและชุบให้กลายเป็นโครงสร้างใหม่ที่แข็งแรง ก่อนนำมาประกอบเป็นโคมไฟ Chandelier ที่กลับมาเปล่งประกายอีกครั้ง
4. RakDok — กล้วยตามฝัน (The Tree of Dreams) (จุด 04)
“กล้วยตามฝัน” ได้แรงบันดาลใจจากต้นกล้วยในความทรงจำของคนไทย ต้นไม้ที่ผู้คนมักเดินเข้าไปหา พร้อมกับความเชื่อ ความหวัง และความปรารถนาเล็กๆ ในใจ ใบกล้วยสีชมพูหลากหลายโทนจึงเปรียบเหมือนความฝันของผู้คนที่แตกต่างกัน
5. RakDok — ต้นไม้ขี้เม้าท์ (The Gossip Tree) (จุด 02)
“ต้นไม้ขี้เม้าท์” ได้แรงบันดาลใจจากต้นไม้ใหญ่ที่เป็นเหมือนจุดนัดพบเล็กๆ ของผู้คน ถ้าต้นไม้พูดได้ มันคงมีเรื่องเล่าเยอะที่สุดในชุมชน RakDok จึงจินตนาการว่า ถ้าวันหนึ่งต้นไม้เล่าเรื่องทั้งหมดที่เคยได้ยินออกมา เรื่องราวเหล่านั้นคงเบ่งบานออกมาเป็นดอกไม้หลากสีเต็มลำต้น
6. RakDok (ร้านเอเฟรม) — เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคยหลับ (The Seed That Never Sleeps) (จุด 09)
“เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคยหลับ” เกิดขึ้น ณ สถานที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นของ RakDok ที่หัวตะเข้ สถานที่เล็กๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยดอกไม้ ผู้คน และเรื่องราวมากมาย วันนี้ ดอกไม้จึงกลับมาเต้นระบำอีกครั้งในสถานที่ที่มันเคยเริ่มต้น เพื่อบอกเราว่า…บางสิ่งไม่ได้จบลง มันแค่กำลังรอวันที่จะเบ่งบานอีกครั้ง
7. RakDok — ไฟชีวิต (The Lights of Life) (จุด 07)
“ไฟชีวิต” ได้แรงบันดาลใจจากไฟจราจรที่เราพบเจอทุกวัน สัญลักษณ์เล็กๆ ที่บอกเราว่า เมื่อไหร่ควรไป เมื่อไหร่ควรรอ และเมื่อไหร่ควรหยุด เหมือนกับชีวิตของเราที่ไม่ได้มีเพียงจังหวะเดียว
8. RakDok — เบิกบาน (Bloom Within) (จุด 15)
ผลงานชิ้นนี้เป็นหน้ากากกระจกที่เชื้อเชิญให้ผู้ชมเอาใบหน้าเข้าไปมอง เมื่อมองผ่านหน้ากาก ภาพสะท้อนของตัวเองจะค่อยๆ ซ้อนทับกับดอกไม้ที่อยู่เบื้องหน้า ราวกับว่าดอกไม้กำลังเบ่งบานอยู่บนใบหน้าของเรา
ผลงานของทีมที่เข้าแข่งขัน (Competition Teams)
1. ทีม มะตอย4เลน — “ประเวศบุรีรมย์”(จุด 16)
2. ทีม Sharerity — “Sharerity”(จุด 14)
3. ทีมน้ำพึ่งเรือ — “Rice Light Life / แสงสว่างคือชีวิต”(จุด 13)
4. ทีม คาเฟ่ มายเจ — “BokRak”(จุด 06)
5. ทีม Eufleuria — “Fountain of Youth” (จุด 03)
6. ทีม ขอบคุณวันนี้ที่มีรักดอก — “แมวงงในดงดอกไม้”(จุด 12)
7. ทีม qonqraft — “Da Da Daaa”(จุด 10)
8. ทีม Inbloom x Bubpha — “Echoes of Connection / เสียงสะท้อนแห่งความสัมพันธ์”(จุด 05)
9. ทีม TAZNYM — “STAY” (จุด 01)
10. ทีม ร้านสหายนิยมรส — “SunnyJoy Smile”(จุด 11)
11. ทีม ดีดอก…ดีออก! — “I AM A FLOWER”(จุด 08)
นิทรรศการ RakDok Floral Weeks 2026 “ดอกไม้กระจายยิ้ม” เข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2026 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร
ข้อแนะนำ : สามารถเดินชมและถ่ายรูปได้ทุกผลงาน แต่มีจุดเดียวที่ต้องลงคิว คือ ผลงาน "บานบุรี" เนื่องจากเป็นแลนด์มาร์กที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดย 1 คิว มีเวลาถ่าย 2 นาที หากไปเป็นกลุ่ม สามารถรวมเวลาและจัดสรรเวลากันเองภายในกลุ่มได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : รักดอก RakDok
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