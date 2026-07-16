เชิญร่วม “ตักบาตรทางเรือ” ณ ริมคลองในเขตพระนคร ในงาน “สายน้ำแห่งชีวิตฯ”

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธี “ตักบาตรทางเรือ” ส่วนหนึ่งของงาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 69 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันงดงาม อนุรักษ์วิถีชีวิตริมคลอง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
เฟซบุ๊กเพจ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้โพสต์ภาพบรรยากาศการซ้อมพิธีตักบาตรทางเรือ เตรียมความพร้อมปรับภูมิทัศน์ริมคลอง งาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” พร้อมให้ข้อมูลว่า
กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมจัดงาน “สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์” โครงการพระราชดำริ ตามพระบรมราโชบาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 69 โดยได้มีการซักซ้อมพิธีตักบาตรทางเรือ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ริมคลอง เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ
งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-31 กรกฎาคม 69 ครอบคลุมพื้นที่สำคัญ 5 จุด ได้แก่ ถนนคนเดินริมคลอง 4 ย่านอัตลักษณ์ ประกอบด้วย คลองผดุงกรุงเกษม คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองหลอดวัดราชบพิธ และคลองโอ่งอ่าง พร้อมจุดจัดกิจกรรมหลัก ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือ พิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์ จำนวน 225 รูป จาก 40 วัด ซึ่งจะสะท้อนวิถีพุทธ วิถีชุมชนริมคลอง และเอกลักษณ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
ภายในงานยังมีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งกิจกรรมทางศาสนาและสาธารณกุศล ได้แก่ การตักบาตรพระสงฆ์ การบริจาคโลหิต และการปลูกต้นไม้ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนริมคลอง การประกวดภาพวาดฝาผนัง การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์กลางแจ้ง ตลอดจนพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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