เทศกาล “Isan Creative Festival 2026” สัมผัสอีสานยุคใหม่แบบสุดเดิ้น

เปิดพิกัดความ “เดิ้น” กับโปรแกรมไฮไลต์ในเทศกาล Isan Creative Festival 2026 ชวนค้นพบ “อีสานยุคใหม่” ผ่าน 3 แนวคิด “พร้อมสรรพ | ปรับตัว | ม่วนมิตร” ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ TCDC ขอนแก่น
เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569 หรือ Isan Creative Festival 2026 (ISANCF2026) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA และภาคีเครือข่าย ชวนทุกคนสัมผัส “อีสานยุคใหม่” ผ่านแนวคิด “นอร์ทอีสเดิ้น : NORTHEAST MODERN พร้อมสรรพ | ปรับตัว | ม่วนมิตร” ซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอด 9 วัน พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์กว่า 200 โปรแกรม นำเสนอศักยภาพอีสาน เพื่อหาคำตอบว่า “สินทรัพย์อีสานสามารถต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง”
พร้อมสรรพ: จากต้นทุนท้องถิ่นสู่โอกาสสร้างสรรค์ที่พร้อมเสิร์ฟ
เริ่มต้นที่แนวคิดแรก “พร้อมสรรพ” (Abundance) ที่ชวนมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทุนวัฒนธรรม ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสามารถต่อยอดจาก “สินทรัพย์ที่มี” สู่คำถามที่ว่า “สามารถต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง” เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างไม่สิ้นสุด
1. นิทรรศการ “นอร์ทอีส – เดิ้น : NORTHEAST MODERN” เริ่มต้นการเดินทางสู่ “อีสานยุคใหม่” ผ่าน Showcase และ Case Study จาก 20 จังหวัด ที่ชวนสำรวจความ “พร้อมสรรพ” และ “การปรับตัว” ผ่าน 3 โซน ตั้งแต่การค้นพบศักยภาพของทุนท้องถิ่นอีสาน การต่อยอดสู่นวัตกรรม เช่น MUVITA, KKU VOLT, และวัสดุป้องกันกระสุนจากรังไหม ไปจนถึงการจัดแสดงผลงานของเครือข่ายนักสร้างสรรค์ที่สะท้อนศักยภาพของภูมิภาคสู่อนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ TCDC ขอนแก่น
2. นิทรรศการ “เซิร์ฟอีสาน” (The Isan Server Exhibition) ชวนสำรวจทุนวัฒนธรรมอีสานในมุมมองใหม่ ผ่านกระบวนการต่อยอดเป็นคอนเทนต์จากเรื่องราววิถีชีวิต และอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมเกมสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนา Game Concept จาก “ผู้เล่นสู่ผู้สร้าง” พร้อมสัมผัส 10 เกมต้นแบบที่พัฒนาจากรากวัฒนธรรมอีสาน ร่วมค้นพบ 3 มุมมองของการ “กลับบ้าน” ผ่านเกม ได้แก่ Return to Memory, Return to Spirit และ Return to Place เพื่อจุดประกายการต่อยอดไอเดียท้องถิ่นสู่ตลาดเกมระดับสากล ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ Gallery Room TCDC ขอนแก่น
3. นิทรรศการ “อีสานเรนนี่สีสัน” (Isan Rainy Season) เปลี่ยนภาพจำฤดูฝนจาก “Low Season” สู่ “แรงบันดาลใจ และการต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ” ผ่านการออกแบบประสบการณ์ในการอยู่ร่วมและเล่นกับฝน ผ่าน 4 ผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ “Rain Theatre” ที่ใช้ฝนเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ, “TRACE OF TIME” สร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยหยดน้ำฝนและกาลเวลา, “Rain of the Underdogs” เปลี่ยนเสียงหยดน้ำเป็นบทเพลง และ “My Rain – Your Rain” สำรวจความทรงจำและความรู้สึกต่อสายฝน ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ ลานจอดรถ TCDC ขอนแก่น
4. นิทรรศการ “แซบ ซี๊ด เต็ม” (ZAAP System Exhibition) นำเสนอ “ความแซบ” ในฐานะระบบภูมิปัญญาอาหารอีสานที่เชื่อมโยงวัตถุดิบ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมการกิน ก่อนต่อยอดสู่โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร ผ่าน 4 ไฮไลต์ ได้แก่ “ROOT” สำรวจรากของรสชาติอีสาน, “RICE” บทบาทของข้าวในฐานะหัวใจของสำรับ, “RELATION” ความสัมพันธ์ของผู้คนและวัฒนธรรมการกิน และ “REACH” การต่อยอดอาหารอีสานสู่เมนู ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ร่วมสมัยที่เข้าถึงผู้คนทั่วโลก ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ TCDC ขอนแก่น
5. นิทรรศการ “อีสานแบรนด์เด้อ” (The Isan Brand-Der Exhibition) ต่อยอด “City Branding” ผ่าน “บุคลิกธาตุจังหวัด” ในฐานะกรอบสำหรับการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนของทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยถอดรหัสอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ออกเป็น ธาตุ ดิน น้ำ ลม และไฟ จากปรัชญาและพิธีกรรมโบราณ เพื่อต่อยอดสินทรัพย์ท้องถิ่นสู่การออกแบบ การเล่าเรื่อง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนว่ารากของเมืองสามารถสร้างคุณค่าใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจได้ ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น
6. นิทรรศการ “เมืองดีย์ อะไรก็ดีย์ (Good City, Better Living Exhibition)” ถ่ายทอดแนวคิดว่า “เมืองที่ดี” ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่ให้สำรวจศักยภาพของ 20 จังหวัดภาคอีสานผ่าน Good City Exhibition, Showcase, Talk & Event และ Urban Activities ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการลงมือใช้เมืองจริง เพื่อร่วมออกแบบอนาคตของเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
7. อีสานสตูดิโอโชว์เคส (Isan Studio Showcase) รวบรวมผลงานจากกว่า 30 สตูดิโอและนักสร้างสรรค์อีสาน ถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานออกแบบร่วมสมัยที่ผสานความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบเชื่อมต่อกับตลาดใหม่ผ่านกิจกรรม “Creative Business Matching” เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจและต่อยอดโอกาสของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีสาน ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ ชั้น 2 TCDC ขอนแก่น
“ปรับตัว” ยกระดับศักยภาพเดิม สู่ทักษะแห่งอนาคต
ท่ามกลางโลกที่หมุนไว “อีสาน” ไม่หยุดนิ่งพร้อม “ปรับตัว” (Adaptation) สะท้อนความสามารถของคนอีสานในการนำรากวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน
8. Awesome Skill Project : วัยรุ่น “เทสดี” มาลอง “เทสดิ” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้ทดลองสัมผัสโลกการทำงานจริงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านเวทีเสวนา นิทรรศการ และเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุม 4 สายอาชีพ ได้แก่ Film (ภาพยนตร์), Publishing (สิ่งพิมพ์), Software (เกมและแอนิเมชัน) และ Broadcasting (สื่อและการกระจายเสียง) พร้อมกิจกรรมพิเศษจาก Canva Thailand ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทดลองพัฒนาทักษะและต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริง ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 69 (09.00 – 18.00 น.) ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. Virtual Production & Creative Tech ถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีการผลิตสื่อยุคใหม่ ผ่านการบรรยาย เวิร์กช็อป และ “Virtual Production Showcase” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทดลองถ่ายทำด้วยระบบ Virtual Production พร้อมเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสื่อและคอนเทนต์สร้างสรรค์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 69 (10.00 – 16.00 น.) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10. Isan Creative Talk 2026 ภายใต้หัวข้อ “Isan Modern: อีสานเดิ้น” ถ่ายทอดแนวคิดการ “ปรับตัว” ผ่านเรื่องราวของ 5 นักสร้างสรรค์ ที่นำทุนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อีสานมาเจียระไนเป็นธุรกิจและผลงานร่วมสมัย สะท้อนการเติบโตโดยไม่ทิ้งรากเหง้า พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างมูลค่าใหม่จากทุนท้องถิ่นและเปิดมุมมองสู่โอกาสทางธุรกิจสร้างสรรค์ โดย เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ผู้ดำเนินรายการจาก The Standard ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 69 (15.30 – 17.30 น.) ณ Creative Talk Zone ชั้น 2 TCDC ขอนแก่น
“ม่วนมิตร” เชื่อมผู้คน ไอเดีย และโอกาสให้เติบโตไปด้วยกัน
“ม่วนมิตร” (Connectivity) แนวคิดสุดท้ายสะท้อนเสน่ห์ของอีสานในฐานะภูมิภาคแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือ และการแบ่งปัน ซึ่งปีนี้ถูกต่อยอดให้กลายเป็นเครือข่ายทางธุรกิจและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ
11. OKMD x The Street Performance เวทีปล่อยของสำหรับเยาวชน และนักดนตรีจากภาคอีสานได้แสดงศักยภาพบนเวทีจริง พร้อมต่อยอดทักษะผ่านการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงสด เพื่อสร้างระบบนิเวศดนตรีสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (12.00 – 21.00 น.) ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส และเซ็นทรัล ขอนแก่น
12. สถาบันปลาร้า ชู “ปลาร้า” จากภูมิปัญญาการหมักและทุนวัฒนธรรมอีสาน สู่อุตสาหกรรมอาหารที่มูลค่ามากกว่าหมื่นล้าน ผ่านการถ่ายทอด 4 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ PLARA Is Culture, PLARA Is Standard, PLARA Is Creative Economy และ PLARA Is Future พร้อมสะท้อนการยกระดับองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน การสร้างแบรนด์ นวัตกรรม และการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ASEAN Benchmark” ด้านการผลิตปลาร้าปลอดภัย และวางตำแหน่งปลาร้าเป็นเอกลักษณ์อาหารหมักของไทยในเวทีโลก ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ ชั้น G โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น
13. Central x ตลาดสร้างสรรค์ D-Kak Market 2026 รวมพลังผู้ประกอบการสร้างสรรค์จากทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน ผ่าน “D-Craft” ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส โซนงานคราฟต์และผลิตภัณฑ์ดีไซน์ และ “D-Food” ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น โซนอาหารและเครื่องดื่มร่วมสมัย ที่นำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสินค้า พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุนที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (10.30 – 21.00 น.)
14. Kupper Art Fes 2026: UpForce “แฮงฮุ่ง เดชคะนอง” รวมพลังศิลปิน นักสร้างสรรค์ และเครือข่ายศิลปะจากไทยและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดการเติบโตจากรากวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ผ่าน Art Market, Exhibition และ Art & Gallery Showcase ที่รวบรวมกว่า 50 ผลงานจาก 12 กลุ่มศิลปินและแกลเลอรีจาก 10 ประเทศ รวมถึงกิจกรรมเสวนา เวิร์กช็อป และการแสดงดนตรีร่วมสมัย เพื่อเชื่อมโยงผู้คนและต่อยอดโอกาสในระบบนิเวศศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 13 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส
15. Isan Sync: Synchronizing Local Wisdom with Global Business เชื่อมผู้ประกอบการหัตถกรรมและอาหารแปรรูปจากอีสานสู่โอกาสทางการค้า ผ่าน Business Matching Session และ Business Route ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ ห้างสรรพสินค้า และคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดใหม่และสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 12 ก.ค. 69 (11.00 – 18.00 น.) ณ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
16. อีสานดีลโลด x The Investor Talk in KHON KAEN 2026 รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้นำในระบบนิเวศธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุน พร้อมกิจกรรม Pitching และ Business & Investment Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้พบกับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสการเติบโตและสร้างความร่วมมือที่ต่อยอดได้จริง ระหว่างวันที่ : 12 ก.ค. 69 (13.00 – 17.00 น.) และ 13 ก.ค. 69 (13.00 – 18.00 น.) ณ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น
17. Isan Creative Festival 2026 Grant Program พื้นที่สนับสนุนนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายสร้างสรรค์จากทั่วภาคอีสาน ร่วมพัฒนาและนำเสนอโปรแกรมของตนเอง ทั้งนิทรรศการ การแสดง เวทีเสวนา และกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “นอร์ทอีสเดิ้น : NORTHEAST MODERN” เพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และต่อยอดความร่วมมือของเครือข่ายสร้างสรรค์ในภูมิภาค โดยมีโปรแกรมโดดเด่น เช่น เมืองแคน Dance Festival, Wear Your Roots – BWILD ISAN, Isan, Stay Tuned และนิทรรศการรถเมล์เดิ้น
ออกเดินทางค้นพบ “อีสานยุคใหม่” ด้วยตัวคุณเอง ร่วมค้นพบว่า “อีสาน” ในวันนี้ เต็มไปด้วยศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่มากกว่าที่เคย ในฐานะภูมิภาคแห่งวัฒนธรรม การลงทุน การเรียนรู้ และการสร้างธุรกิจแห่งอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–19 กรกฎาคม 2569 ณ จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่หลัก ได้แก่ TCDC ขอนแก่น, เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส, ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์อื่น ๆ ทั่วภาคอีสาน
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