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เทศกาล “Isan Creative Festival 2026” สัมผัสอีสานยุคใหม่แบบสุดเดิ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดพิกัดความ “เดิ้น” กับโปรแกรมไฮไลต์ในเทศกาล Isan Creative Festival 2026 ชวนค้นพบ “อีสานยุคใหม่” ผ่าน 3 แนวคิด “พร้อมสรรพ | ปรับตัว | ม่วนมิตร” ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ TCDC ขอนแก่น

เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2569 หรือ Isan Creative Festival 2026 (ISANCF2026) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ CEA  และภาคีเครือข่าย ชวนทุกคนสัมผัส “อีสานยุคใหม่” ผ่านแนวคิด “นอร์ทอีสเดิ้น : NORTHEAST MODERN พร้อมสรรพ | ปรับตัว | ม่วนมิตร” ซึ่งเต็มไปด้วยศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอด 9 วัน พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์กว่า 200 โปรแกรม นำเสนอศักยภาพอีสาน เพื่อหาคำตอบว่า “สินทรัพย์อีสานสามารถต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง”


พร้อมสรรพ: จากต้นทุนท้องถิ่นสู่โอกาสสร้างสรรค์ที่พร้อมเสิร์ฟ
เริ่มต้นที่แนวคิดแรก “พร้อมสรรพ” (Abundance) ที่ชวนมองเห็นความอุดมสมบูรณ์ของทุนวัฒนธรรม ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสามารถต่อยอดจาก “สินทรัพย์ที่มี” สู่คำถามที่ว่า “สามารถต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง” เพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างไม่สิ้นสุด
       
1.         นิทรรศการ “นอร์ทอีส – เดิ้น : NORTHEAST MODERN” เริ่มต้นการเดินทางสู่ “อีสานยุคใหม่” ผ่าน Showcase และ Case Study จาก 20 จังหวัด ที่ชวนสำรวจความ “พร้อมสรรพ” และ “การปรับตัว” ผ่าน 3 โซน ตั้งแต่การค้นพบศักยภาพของทุนท้องถิ่นอีสาน การต่อยอดสู่นวัตกรรม เช่น MUVITA, KKU VOLT, และวัสดุป้องกันกระสุนจากรังไหม ไปจนถึงการจัดแสดงผลงานของเครือข่ายนักสร้างสรรค์ที่สะท้อนศักยภาพของภูมิภาคสู่อนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ TCDC ขอนแก่น
 
              
2.   นิทรรศการ “เซิร์ฟอีสาน” (The Isan Server Exhibition) ชวนสำรวจทุนวัฒนธรรมอีสานในมุมมองใหม่ ผ่านกระบวนการต่อยอดเป็นคอนเทนต์จากเรื่องราววิถีชีวิต และอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมเกมสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้การพัฒนา Game Concept จาก “ผู้เล่นสู่ผู้สร้าง” พร้อมสัมผัส 10 เกมต้นแบบที่พัฒนาจากรากวัฒนธรรมอีสาน ร่วมค้นพบ 3 มุมมองของการ “กลับบ้าน” ผ่านเกม ได้แก่ Return to Memory, Return to Spirit และ Return to Place เพื่อจุดประกายการต่อยอดไอเดียท้องถิ่นสู่ตลาดเกมระดับสากล ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ Gallery Room TCDC ขอนแก่น


3.         นิทรรศการ “อีสานเรนนี่สีสัน” (Isan Rainy Season) เปลี่ยนภาพจำฤดูฝนจาก “Low Season” สู่ “แรงบันดาลใจ และการต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ ๆ” ผ่านการออกแบบประสบการณ์ในการอยู่ร่วมและเล่นกับฝน ผ่าน 4 ผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ “Rain Theatre” ที่ใช้ฝนเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะ, “TRACE OF TIME” สร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยหยดน้ำฝนและกาลเวลา, “Rain of the Underdogs” เปลี่ยนเสียงหยดน้ำเป็นบทเพลง และ “My Rain – Your Rain” สำรวจความทรงจำและความรู้สึกต่อสายฝน ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ ลานจอดรถ TCDC ขอนแก่น
 
         
4.         นิทรรศการ “แซบ ซี๊ด เต็ม” (ZAAP System Exhibition) นำเสนอ “ความแซบ” ในฐานะระบบภูมิปัญญาอาหารอีสานที่เชื่อมโยงวัตถุดิบ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมการกิน ก่อนต่อยอดสู่โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมอาหาร ผ่าน 4 ไฮไลต์ ได้แก่ “ROOT” สำรวจรากของรสชาติอีสาน, “RICE” บทบาทของข้าวในฐานะหัวใจของสำรับ, “RELATION” ความสัมพันธ์ของผู้คนและวัฒนธรรมการกิน และ “REACH” การต่อยอดอาหารอีสานสู่เมนู ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ร่วมสมัยที่เข้าถึงผู้คนทั่วโลก ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ TCDC ขอนแก่น


5.         นิทรรศการ “อีสานแบรนด์เด้อ” (The Isan Brand-Der Exhibition) ต่อยอด “City Branding” ผ่าน “บุคลิกธาตุจังหวัด” ในฐานะกรอบสำหรับการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนของทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยถอดรหัสอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ออกเป็น ธาตุ ดิน น้ำ ลม และไฟ จากปรัชญาและพิธีกรรมโบราณ เพื่อต่อยอดสินทรัพย์ท้องถิ่นสู่การออกแบบ การเล่าเรื่อง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนว่ารากของเมืองสามารถสร้างคุณค่าใหม่และโอกาสทางเศรษฐกิจได้ ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น
           
6.         นิทรรศการ “เมืองดีย์ อะไรก็ดีย์ (Good City, Better Living Exhibition)” ถ่ายทอดแนวคิดว่า “เมืองที่ดี” ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่ให้สำรวจศักยภาพของ 20 จังหวัดภาคอีสานผ่าน Good City Exhibition, Showcase, Talk & Event และ Urban Activities ที่เชื่อมโยงการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการลงมือใช้เมืองจริง เพื่อร่วมออกแบบอนาคตของเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น
 
       
7.         อีสานสตูดิโอโชว์เคส (Isan Studio Showcase) รวบรวมผลงานจากกว่า 30 สตูดิโอและนักสร้างสรรค์อีสาน ถ่ายทอดอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานออกแบบร่วมสมัยที่ผสานความคิดสร้างสรรค์และความยั่งยืน พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบเชื่อมต่อกับตลาดใหม่ผ่านกิจกรรม “Creative Business Matching” เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจและต่อยอดโอกาสของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อีสาน ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ ชั้น 2 TCDC ขอนแก่น


“ปรับตัว” ยกระดับศักยภาพเดิม สู่ทักษะแห่งอนาคต
            ท่ามกลางโลกที่หมุนไว “อีสาน” ไม่หยุดนิ่งพร้อม “ปรับตัว” (Adaptation) สะท้อนความสามารถของคนอีสานในการนำรากวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าใหม่ให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบัน
           
8.   Awesome Skill Project : วัยรุ่น “เทสดี” มาลอง “เทสดิ” เปิดพื้นที่ให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้ทดลองสัมผัสโลกการทำงานจริงในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านเวทีเสวนา นิทรรศการ และเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุม 4 สายอาชีพ ได้แก่ Film (ภาพยนตร์), Publishing (สิ่งพิมพ์), Software (เกมและแอนิเมชัน) และ Broadcasting (สื่อและการกระจายเสียง) พร้อมกิจกรรมพิเศษจาก Canva Thailand ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทดลองพัฒนาทักษะและต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริง ระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 69 (09.00 – 18.00 น.) ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
              
9.         Virtual Production & Creative Tech ถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยีการผลิตสื่อยุคใหม่ ผ่านการบรรยาย เวิร์กช็อป และ “Virtual Production Showcase” ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทดลองถ่ายทำด้วยระบบ Virtual Production พร้อมเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสื่อและคอนเทนต์สร้างสรรค์ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ค. 69 (10.00 – 16.00 น.) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.   Isan Creative Talk 2026 ภายใต้หัวข้อ “Isan Modern: อีสานเดิ้น” ถ่ายทอดแนวคิดการ “ปรับตัว” ผ่านเรื่องราวของ 5 นักสร้างสรรค์ ที่นำทุนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อีสานมาเจียระไนเป็นธุรกิจและผลงานร่วมสมัย สะท้อนการเติบโตโดยไม่ทิ้งรากเหง้า พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างมูลค่าใหม่จากทุนท้องถิ่นและเปิดมุมมองสู่โอกาสทางธุรกิจสร้างสรรค์ โดย เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ผู้ดำเนินรายการจาก The Standard ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 69 (15.30 – 17.30 น.) ณ Creative Talk Zone ชั้น 2 TCDC ขอนแก่น


“ม่วนมิตร” เชื่อมผู้คน ไอเดีย และโอกาสให้เติบโตไปด้วยกัน
            “ม่วนมิตร” (Connectivity) แนวคิดสุดท้ายสะท้อนเสน่ห์ของอีสานในฐานะภูมิภาคแห่งมิตรภาพ ความร่วมมือ และการแบ่งปัน ซึ่งปีนี้ถูกต่อยอดให้กลายเป็นเครือข่ายทางธุรกิจและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ
              
11. OKMD x The Street Performance เวทีปล่อยของสำหรับเยาวชน และนักดนตรีจากภาคอีสานได้แสดงศักยภาพบนเวทีจริง พร้อมต่อยอดทักษะผ่านการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงสด เพื่อสร้างระบบนิเวศดนตรีสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กับโอกาสในการเติบโตในสายอาชีพ ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (12.00 – 21.00 น.) ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส และเซ็นทรัล ขอนแก่น


12.   สถาบันปลาร้า ชู “ปลาร้า” จากภูมิปัญญาการหมักและทุนวัฒนธรรมอีสาน สู่อุตสาหกรรมอาหารที่มูลค่ามากกว่าหมื่นล้าน ผ่านการถ่ายทอด 4 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ PLARA Is Culture, PLARA Is Standard, PLARA Is Creative Economy และ PLARA Is Future พร้อมสะท้อนการยกระดับองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน การสร้างแบรนด์ นวัตกรรม และการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ASEAN Benchmark” ด้านการผลิตปลาร้าปลอดภัย และวางตำแหน่งปลาร้าเป็นเอกลักษณ์อาหารหมักของไทยในเวทีโลก ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ ชั้น G โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น
              
13.   Central x ตลาดสร้างสรรค์ D-Kak Market 2026 รวมพลังผู้ประกอบการสร้างสรรค์จากทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน ผ่าน “D-Craft” ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส โซนงานคราฟต์และผลิตภัณฑ์ดีไซน์ และ “D-Food” ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น โซนอาหารและเครื่องดื่มร่วมสมัย ที่นำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นสินค้า พร้อมสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบผู้บริโภค คู่ค้า และนักลงทุนที่หลากหลาย ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 19 ก.ค. 69 (10.30 – 21.00 น.)

14.   Kupper Art Fes 2026: UpForce “แฮงฮุ่ง เดชคะนอง” รวมพลังศิลปิน นักสร้างสรรค์ และเครือข่ายศิลปะจากไทยและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิดการเติบโตจากรากวัฒนธรรมด้วยความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ผ่าน Art Market, Exhibition และ Art & Gallery Showcase ที่รวบรวมกว่า 50 ผลงานจาก 12 กลุ่มศิลปินและแกลเลอรีจาก 10 ประเทศ รวมถึงกิจกรรมเสวนา เวิร์กช็อป และการแสดงดนตรีร่วมสมัย เพื่อเชื่อมโยงผู้คนและต่อยอดโอกาสในระบบนิเวศศิลปะสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 13 ก.ค. 69 (11.00 – 21.00 น.) ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส
 

15. Isan Sync: Synchronizing Local Wisdom with Global Business เชื่อมผู้ประกอบการหัตถกรรมและอาหารแปรรูปจากอีสานสู่โอกาสทางการค้า ผ่าน Business Matching Session และ Business Route ที่เชื่อมโยงผู้ซื้อ ห้างสรรพสินค้า และคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ตลาดใหม่และสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ : 11 ก.ค. – 12 ก.ค. 69 (11.00 – 18.00 น.) ณ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น และพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น


16. อีสานดีลโลด x The Investor Talk in KHON KAEN 2026 รวบรวมผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้นำในระบบนิเวศธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุน พร้อมกิจกรรม Pitching และ Business & Investment Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้พบกับนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขยายโอกาสการเติบโตและสร้างความร่วมมือที่ต่อยอดได้จริง ระหว่างวันที่ : 12 ก.ค. 69 (13.00 – 17.00 น.) และ 13 ก.ค. 69 (13.00 – 18.00 น.)  ณ โรงแรมแอดลิบ ขอนแก่น
 
              
17. Isan Creative Festival 2026 Grant Program พื้นที่สนับสนุนนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และเครือข่ายสร้างสรรค์จากทั่วภาคอีสาน ร่วมพัฒนาและนำเสนอโปรแกรมของตนเอง ทั้งนิทรรศการ การแสดง เวทีเสวนา และกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “นอร์ทอีสเดิ้น : NORTHEAST MODERN” เพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ สร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย และต่อยอดความร่วมมือของเครือข่ายสร้างสรรค์ในภูมิภาค โดยมีโปรแกรมโดดเด่น เช่น เมืองแคน Dance Festival, Wear Your Roots – BWILD ISAN, Isan, Stay Tuned และนิทรรศการรถเมล์เดิ้น
 
            ออกเดินทางค้นพบ “อีสานยุคใหม่” ด้วยตัวคุณเอง ร่วมค้นพบว่า “อีสาน” ในวันนี้ เต็มไปด้วยศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่มากกว่าที่เคย ในฐานะภูมิภาคแห่งวัฒนธรรม การลงทุน การเรียนรู้ และการสร้างธุรกิจแห่งอนาคต จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11–19 กรกฎาคม 2569 ณ จังหวัดขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่หลัก ได้แก่ TCDC ขอนแก่น, เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส, ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ศรีจันทร์ และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) รวมถึงพื้นที่สร้างสรรค์อื่น ๆ ทั่วภาคอีสาน

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

เทศกาล “Isan Creative Festival 2026” สัมผัสอีสานยุคใหม่แบบสุดเดิ้น
เทศกาล “Isan Creative Festival 2026” สัมผัสอีสานยุคใหม่แบบสุดเดิ้น
เทศกาล “Isan Creative Festival 2026” สัมผัสอีสานยุคใหม่แบบสุดเดิ้น
เทศกาล “Isan Creative Festival 2026” สัมผัสอีสานยุคใหม่แบบสุดเดิ้น
เทศกาล “Isan Creative Festival 2026” สัมผัสอีสานยุคใหม่แบบสุดเดิ้น
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