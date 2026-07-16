กลุ่มบริษัท พราว และฮิลตัน ลงนามความร่วมมือ เปิด "อันดามันดา โวยาจ ภูเก็ต"

พราว x ฮิลตัน ลงนามฯ เปิดตัว "อันดามันดา โวยาจ ภูเก็ต” รีสอร์ตแรกภายใต้แบรนด์ Curio Collection by Hilton ในจังหวัดภูเก็ต
กลุ่มบริษัท พราว ประกาศความร่วมมือกับฮิลตัน (Hilton) พัฒนาโรงแรม "อันดามันดา โวยาจ ภูเก็ต คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน" (Andamanda Voyage Phuket, Curio Collection by Hilton) รีสอร์ตแห่งใหม่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อันดามันดา ต่อยอดจากความสำเร็จของสวนน้ำอันดามันดา ภูเก็ต ที่สุดของความสนุกและผจญภัย ที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันดับต้นแห่งหนึ่งของภูเก็ตไปเรียบร้อยแล้ว
ชื่อ "โวยาจ" (Voyage) สะท้อนถึงจิตวิญญาณของนักเดินทางที่ต้องการจะค้นพบ และตามหาประสบการณ์การพักผ่อน ที่แฝงไปด้วยความผจญภัย ความมหัศจรรย์ ความสนุกที่จะช่วยสรรสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกันสำหรับทุกเพศ ทุกวัย
การเลือกพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ Curio Collection by Hilton เนื่องจากแบรนด์ Curio Collection จะสามารถให้อิสระในการถ่ายทอดเรื่องราวของ "อันดามันดา โวยาจ" ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยการออกแบบห้องพักจะสอดแทรกกลิ่นอายแฟนตาซีราวกับหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง พร้อมพาผู้เข้าพักออกเดินทางผจญภัยได้ทั้งภายในสวนน้ำและทั่วเกาะภูเก็ต
นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท พราว กล่าวว่า "อันดามันดา โวยาจ จะเป็นอีกบทหนึ่งของอันดามันดาที่เราตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน จะมาเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวทั้งการพักผ่อน การผจญภัย ตามล่าหาความสนุกภายในสวนน้ำ และเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ ในทุกมุมเมืองของเกาะภูเก็ต รายละเอียดทั้งหมดจะค่อย ๆ เผยออกมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อไป”
อันดามันดา โวยาจ ภูเก็ต คิวริโอ คอลเล็กชัน บาย ฮิลตัน มีทั้งหมด 246 ห้อง และมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2569