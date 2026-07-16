ททท.พิษณุโลก ชวนปิกนิกในวัง กับกิจกรรม “Taste The Local at Phitsanulok”

ททท.สำนักงานพิษณุโลกชวนนักท่องเที่ยวมาปิกนิกในวัง กินของอร่อยในบรรยากาศพระราชวังเก่าคู่เมืองสองแคว
โดยระบุว่า ปิกนิกในวังงานนี้มีแต่ของเริ่ดๆ “Taste The Local at Phitsanulok” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ณ พระราชวังจันทน์ ตั้งแต่ 13.00-20.00 น.
ภายในงานพบกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่มจากร้านดังมากมาย เพลิดเพลินกับดนตรีสดเพราะๆ มีมุมนั่งพักผ่อนสบายๆ จะมานั่งชิลเฉยๆ ก็ได้ หรือจะพกเก้าอี้ปิกนิกตัวโปรดมาด้วยก็ยิ่งดี
ตัวอย่างร้านที่ผ่านเข้าร่วมในกิจกรรม อาทิ
EAT ME --- เป็นร้านเล็กๆที่ความใส่ใจไม่เล็ก เมนูน่าลอง เช่น ปาปริก้าคอร์นริบ/ น้ำเงาะสดลอยแก้ว /น้ำมะนาวองุ่นไซมัสคัส และน้ำมะนาวสด
นัทเบเกอรี่ --- ร้านเบเกอรี่คู่คนพิษณุโลกมามากกว่า 40 ปี อบ สดใหม่ ใส่ใจคุณภาพ แวะชิมแล้วจะหลงรักตั้งแต่คำแรก! มีทั้ง บราวนี่, ท็อฟฟี่เค้ก, คุกกี้บราวนี่ และปังบราวนี่สติ๊ก
ผัดไทยเส้นศรี --- ผัดไทยไข่เป็ดซอสกะทิสูตรเข้มข้น หอม กลมกล่อม เมนูใหม่ พิซซ่าตอร์ติย่า แป้งบางกรอบ ซอสมันกุ้ง หอมมัน เข้มข้น ชีสเยิ้ม อบสดใหม่ทุกถาด ปิดท้ายด้วย Honey Lemon สดชื่น ดื่มแล้วรีเฟรชทันที เมนู ได้แก่ ผัดไทยเส้นศรี / ผัดไทยกากหมู /ผัดไทยกุ้งสด / ผัดไทยน้ำพริกมันกุ้งเสวย
หลงก๋วยเตี๋ยวเรือ --- ทุกหม้อ ทุกชาม รสชาติไม่เปลี่ยน "รสจัดจ้าน อร่อยไม่ต้องปรุง
จันทร์ By ร้านอาหารตั้งหลัก ยกความแซ่บระดับตำนานไปเสิร์ฟถึงที่ ทั้งแซ่บแห้งหมูนุ่มๆ และแซ่บแห้งเนื้อลายกรุบๆ จัดไปเต็มสูตรแบบไม่มีกั๊ก ผัดสดๆ จานต่อจาน ยั่วน้ำลายสุดๆ
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