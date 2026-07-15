กรมศิลป์เผยโฉมลวดลายประดับผนังพระเมรุมาศ "พระพันปี"

กรมศิลปากร เผยลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการผูกลายโดย นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม (จิตรกรเชี่ยวชาญ) สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
การออกแบบลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาศ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนลายด้านบนผูกลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะ ส่วนลายตอนกลางผูกลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ และส่วนลายตอนปลายผูกลายหน้ากระดาน กำหนดให้สีพื้นหลังเป็นโทนสีฟ้า สีประจำวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ลายหน้ากระดานเฟื่องอุบะ : ผูกลายตามขนบงานจิตรกรรมไทยประเพณี “ลายหน้ากระดาน” เป็นการผูกลายต่อเนื่องกันซ้ายขวาไม่มีสิ้นสุด ออกลายด้วยนางพนมสลับเทพพนม ผูกด้วยลายเถาเลื้อยดอกบัวควีนส์สิริกิติ์ ส่วนด้านบนและด้านล่างผูกลายเส้นลวดขนาบลายหน้ากระดาน แทรกลายดอกมะลิ ดอกไม้ประจำวันแม่สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน เมื่อต่อลายได้ตามความต้องการแล้วมักหยุดลายด้วย “ตัวประจำยาม” รังสรรค์ตัวประจำยามเป็นลวดลายหงส์คาบช่อดอกไม้หันหน้าเข้าเฉพาะด้านนางพนม เพื่อเป็นการถวายความเคารพ และสื่อความหมายถึง หงส์เปรียบสัญลักษณ์ของสตรีที่สูงค่าสง่างาม
ลายเฟื่องอุบะเน้นลักษณะตามพวงดอกไม้ธรรมชาติ แต่เป็นการประดิษฐ์ธรรมชาติให้กลายเป็นลวดลายที่มีระเบียบ อ่อนหวานและงดงาม ตัวเฟื่องแทรกด้วยดอกดอนญ่าควีนสิริกิติ์ ในความหมายเชิงสัญลักษณ์นอกจากสื่อถึงดอกบัวควีนสิริกิติ์ตามพระนามแล้ว อีกความหมายยังสื่อถึงดอกบัว ซึ่งเป็นราชินีแห่งไม้น้ำ และการผูกลายเฟื่องอุบะยังผสมผสานลายกระหนกเปลว ลายประจำยาม แทรกดอกบัวควีนส์สิริกิติ์ และพวงมาลัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทุกส่วนถูกออกแบบให้สัมพันธ์กันตามหลักสัดส่วน จังหวะ และน้ำหนักของเส้น ให้เหมาะสำหรับใช้ประดับงานสถาปัตยกรรมหรือเครื่องประกอบพระราชพิธีที่แสดงออกถึงความสง่างามและสมพระเกียรติ
ลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ : การสร้างลวดลายผนังในงานจิตรกรรมไทยประเพณี นิยมใช้ลักษณะลายก้านแย่งผูกต่อกันเป็นลวดลายที่ล้อมภาพสำคัญส่วนกลาง ซึ่งการออกแบบลวดลายประดับผนังภายในพระเมรุมาศนี้ ภาพสำคัญส่วนกลางออกแบบเป็น “ลายนางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนส์สิริกิติ์” ลักษณะลายอยู่ในทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ประกอบรายล้อมด้วย “ตัวห้ามลาย” คือ ลายประจำยามที่เป็นรูปหงส์คู่คาบช่อดอกไม้หันหลังเข้าหากัน ระหว่างกลางมีพานพุ่มกลีบบัวชูขึ้นด้านบน สื่อความหมายถึงการถวายความเคารพอย่างสูงหรือการถวายความอาลัย "ลายก้านแย่ง" ผูกลายกระหนกเปลวภายในประกอบด้วยดอกบัวหลวงพระราชินีพรรณไม้ทรงโปรดสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
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