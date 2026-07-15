“กระเจียวอุษาลำภู” อัญมณีสีเพลิงแห่งผืนป่าอีสาน ความงามในฤดูฝน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยภาพและข้อมูลจากอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จ.หนองบัวลำภู เกี่ยวกับ “กระเจียวอุษาลำภู” ดอกไม้ในผืนป่าภาคอีสานตอนบน ซึ่งจะปรากฏโฉมให้ชมความงามแค่ปีละครั้งเท่านั้นในช่วงฤดูฝน
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ระบุว่า เป็นพรรณไม้ระดับแรร์ไอเทม ที่ไม่ได้หาดูกันได้ง่ายๆ และมีให้ชมเฉพาะที่ภาคอีสานของบ้านเราเท่านั้น
พรรณไม้สุดพิเศษที่ว่านี้คือ “กระเจียวอุษาลำภู” หรืออีกชื่อว่า “ว่านพญาไก่ขัน” ความโดดเด่น คือ "สีสันที่ตัดกันอย่างลงตัว" ดอกจริงเป็นสีเหลืองอ่อนละมุน ซ่อนตัวอยู่ในใบประดับสีแดงเข้มสดใส เมื่อเบ่งบานแทรกตัวอยู่กลางดงไม้สีเขียว บอกเลยว่าสวยเด่นสะดุดตาราวกับอัญมณีล้ำค่าแห่งผืนป่า
แถมยังเป็นพืชถิ่นเดียวที่พบได้แค่ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู และ จ.อุดรธานี เท่านั้น ถือเป็นพืชที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยมาก
ช่วงเวลาออกดอก ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม – กันยายน (ใครอยากเห็นต้องช่วงนี้เลย) โดยพบบริเวณป่าเต็งรังและป่าไผ่ บนระดับความสูง 200–400 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ทุกดอกที่ผลิบาน คือเรื่องราวของธรรมชาติที่ใช้เวลาสั่งสมมาทั้งปี ใครที่มีแพลนไปเที่ยวแถว อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ในช่วงนี้ อย่าลืมพกกล้องคู่ใจ ไปเดินชิลล์ๆ สูดอากาศให้เต็มปอด และแวะไปชื่นชมความงามของ “กระเจียวอุษาลำภู” รับรองว่าจะได้รับพลังงานดีๆ และรูปสวยๆ กลับมาเป็นความทรงจำแน่นอน
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