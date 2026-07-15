MONA พิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งออสเตรเลีย สู่หมุดหมายใหม่ “MONA Bangkok” ในกรุงเทพ

กลายเป็นข่าวที่สะเทือนวงการท่องเที่ยว และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรอบปี สำหรับ การประกาศหมุดหมายใหม่ของเมืองไทย อย่าง "MONA Bangkok" พิพิธภัณฑ์ศิลปะภายใต้ความร่วมมือกับ MONA (Museum of Old and New Art) จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก
ทำไม เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของแวดวงพิพิธภัณฑ์และศิลปะ ก็ต้องมาหาคำตอบด้วยการทำความรู้จักกับ MONA (Museum of Old and New Art) จากประเทศออสเตรเลีย
MONA พิพิธภัณฑ์สุดโต่ง และความขบถที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก
MONA ย่อมาจาก Museum of Old and New Art ตั้งอยู่ในเมืองโฮบาร์ต รัฐแทสเมเนีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความดิบ ความขบถ ความแปลกใหม่ ไปจนถึงการนำเสนอชิ้นงานบางอย่างที่ท้าทายศีลธรรมหรือค่านิยมในสังคม กระตุ้นความคิดและจินตนาการของผู้เข้าชมได้อย่างไร้ขอบเขต ชนิดที่อาจกล่าวได้ว่า สร้างประสบการณ์ที่ทำให้ผู้ชมทั้งตื่นตาตื่นใจ ไปพร้อมกับความกระอักกระอ่วนได้ในคราวเดียวกัน
ผู้ก่อตั้งอย่าง “เดวิด วอช” (David Walsh) นักธุรกิจ นักสะสมศิลปะ และยังเป็นนักเสี่ยงโชคระดับมือโปร ชนิดที่สร้างเนื้อสร้างตัว และสร้างพิพิธภัณฑ์ระดับโลกได้ก็มาจากเงินทุนของการพนัน เมื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ MONA เสร็จสมบูรณ์ และเปิดทางการในต้นปี 2011 เขานิยามสถานที่แห่งนี้ว่าเป็น "ดิสนีย์แลนด์สำหรับผู้ใหญ่ที่คิดต่าง" (Subversive Adult Disneyland)
สำรวจผลงานศิลปะใต้ดินไปกับ “The O”
พิพิธภัณฑ์ริมแม่น้ำเดอร์เวนต์ (Derwent River) ได้สถาปนิกชาวกรีก-ออสเตรเลียน “นอนดา คัตซาลิดิส” (Nonda Katsalidis) เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งเป็นความตั้งใจให้มีความเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ซ่อนตัว เพราะผู้เข้าชมจะไม่เห็นอะไรเลยในตอนแรก จนกว่าจะต้องเดินลงบันไดไปสู่โลกชั้นใต้ดินที่มืด มีแสงไฟสลัว ชวนให้น่าค้นหา และมีความลึกลับ ซึ่งเต็มไปด้วยผลงานศิลปะกว่า 1,900 ชิ้น รอคอยอยู่ที่นั่น
จุดเด่นอีกด้าน คือ คอลเลกชันงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ไม่มีป้ายข้อความอธิบายอะไร แต่ผู้เข้าชมจะได้รับอุปกรณ์พกพาเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษที่เรียกว่า "The O" ใช้บอกข้อมูลผลงานผ่านระบบ GPS พร้อมบทสัมภาษณ์สุดกวนจากตัวศิลปินหรือจากเดวิด วอช เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถดื่มด่ำและค้นหาความหมายของชิ้นงานศิลปะแต่ละชิ้นได้อย่างเป็นส่วนตัว และสนุกสนานมากขึ้น
ผลงานโดดเด่นท้าทายความคิด
ผลงานศิลปะกว่า 1,900 ชิ้น ใน MONA หมุนเวียนจัดแสดงไปเรื่อยๆ โดยมีคอนเซปต์แรงๆว่า ศิลปะคือเรื่องของ sex และ death (เซ็กส์และความตาย) มีไฮไลต์ชิ้นงานที่สร้างปรากฏการณ์ดัง เช่น
“Cloaca Professional” หรือ “เครื่องผลิตอุจจาระ” ซึ่งเป็นจักรกลจำลองระบบย่อยอาหารของมนุษย์ที่จะกินอาหารจริงเข้าไปและขับถ่ายออกมาเป็นอุจจาระตามเวลา เรียกได้ว่า ถึงแม้เป็นชิ้นงานที่น่าสนใจมาก แต่ใครเพิ่งรับประทานอาหารมาหมาดๆ อาจต้องพิจารณาก่อนเข้าชม
โบราณวัตถุอียิปต์โบราณ มัมมี่ เหรียญกษาปณ์โรมัน ที่จัดแสดงเคียงข้างกับงานจัดวางร่วมสมัยดูน่าขนลุก
Snake ผลงานโดย Sidney Nolan ภาพจิตรกรรมฝาผนังสายรุ้งขนาดยักษ์ที่ประกอบขึ้นจากภาพวาดชิ้นเล็ก ๆ 1,620 ชิ้น
Breathe ผลงานของ Charrière ที่อนุญาตให้ผู้ชมหายใจอากาศบริสุทธิ์อายุ 2 พันล้านปีจากแร่เหล็ก
นอกจากนี้ MONA ยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้สร้างสรรค์ "DarkLab" ที่มุ่งพัฒนาและนำเสนอโปรเจกต์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายมิติ ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี เทศกาล งานบริการ และการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ และอีเวนต์สาธารณะขนาดใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างสรรค์เทศกาล Dark Mofo การบริหารจัดการและสร้างสรรค์โปรแกรมการแสดง ณ โรงละคร Odeon Theatre ไปจนถึงการพัฒนา In The Hanging Garden ศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์กลางเมืองโฮบาร์ตที่เปิดต้อนรับผู้คนตลอดทั้งปี
“MONA Bangkok” พิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งใหม่ของไทย
สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย สั่นสะเทือนวงการอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยว ด้วยโปรเจกต์ใหม่ อย่าง “เคเบิ้ลคาร์รักษ์โลก ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร” และ "MONA Bangkok" พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิมเมอร์ซีฟรูปแบบใหม่ระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือกับ MONA (Museum of Old and New Art) จากประเทศออสเตรเลีย
โครงการนี้ เกิดขึ้นภายใต้พันธกิจ “สร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า” (Building Better Future) AWC ได้เดินหน้าพัฒนาโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น สู่การเป็น World-Class Sustainable Tourism and Lifestyle Destination โดยมี MONA Bangkok เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ
MONA Bangkok จะนำจิตวิญญาณแห่งความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติของ MONA ในออสเตรเลีย มาสู่บริบททางวัฒนธรรมของไทย ณ โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยไม่ได้มุ่งถ่ายทอดหรือจำลองพิพิธภัณฑ์จากเมืองโฮบาร์ตมายังกรุงเทพฯ หากแต่จะสร้างสรรค์ MONA Bangkok ขึ้นเพื่อสะท้อนคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยและกรุงเทพฯ
โดยเฉพาะ ผ่านการแลกเปลี่ยนและการมีส่วนร่วมกับศิลปิน เรื่องราว ผู้ชม วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของไทย ภายใต้แนวคิดการเป็นแพลตฟอร์มแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม MONA Bangkok จะเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและศิลปินจากทั่วโลกได้สร้างสรรค์และนำเสนอผลงานสู่เวทีนานาชาติ พร้อมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและต่อยอดศิลปะ ณ กรุงเทพฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้กลายเป็น Art Destination ระดับโลกได้ต่อไป