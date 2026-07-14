ต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ กับโปรโมชัน "ขนมไหว้พระจันทร์" จากโรงแรมชั้นนำ

ต้อนรับ "เทศกาลไหว้พระจันทร์ 2569" ที่จะถึงนี้ โดยปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2569 โดยวันไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว และมีการเฉลิมฉลองด้วยการไหว้ดวงจันทร์ กินขนมไหว้พระจันทร์ และชมพระจันทร์เต็มดวง
และในช่วงนี้ก็มีหลายๆ โรงแรม และร้านอาหาร ที่เริ่มจัดโปรโมชัน "ขนมไหว้พระจันทร์" พร้อมแพคเกจสวยงามน่าสะสม ให้สั่งจองกันล่วงหน้าแล้ว
โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา : “Reflections of the River” คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2026
แรงบันดาลใจจากแม่น้ำเจ้าพระยาและขนบธรรมเนียมวันไหว้พระจันทร์ เชฟทอมมี่ เฉิง เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟประจำครัวจีน รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์สูตรทำมือ 5 รสชาติเด่น พร้อมเปิดตัวรสชาติใหม่ล่าสุด ‘ชาไทย’
คอลเลกชันประจำปี 2026 นำเสนอการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกของขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิม เข้ากับรสชาติร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกวัฒนธรรมกวางตุ้งและรสนิยมของคนยุคปัจจุบัน:
ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม (Lotus Paste with Salted Egg Yolk): รสชาติคลาสสิกตลอดกาล โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสอันเนียนนุ่มของไส้เม็ดบัว ผสานความหอมมันของไข่แดงเค็มสีทอง
ไส้ทุเรียนไข่เค็ม (Durian with Salted Egg Yolk): รสชาติเข้มข้นถึงใจ จับคู่ความหอมหวานมันของทุเรียนเข้ากับความกลมกล่อมของไข่เค็มได้อย่างลงตัว
ไส้มะม่วงเมล็ดสน (Mango Pine Nuts): รสชาติที่ยกย่องผลไม้เมืองร้อน ผสมผสานเนื้อมะม่วงบดรสหวานละมุนเข้ากับเมล็ดสนคั่ว เพื่อเพิ่มความสดชื่นและเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบ
ไส้คัสตาร์ดไข่เค็ม (Custard with Salted Egg Yolk): รสชาติร่วมสมัยที่นุ่มละมุน โดดเด่นด้วยคัสตาร์ดเนื้อเนียน เสริมความอร่อยให้ยิ่งโดดเด่นด้วยไส้ไข่เค็มตรงกลาง
ไส้ชาไทย (Thai Tea): รสชาติใหม่ล่าสุดที่นำความคุ้นเคยของชาไทยมานำเสนอในรูปแบบที่หรูหราและประณีตบรรจง
มีวางจำหน่ายในรูปแบบเซ็ตลิมิเต็ดเอดิชัน 2 แบบ ได้แก่:
- กล่องแบบรวม 2 รสชาติ (Two-Flavour Mooncake Box): เซ็ตขนมไหว้พระจันทร์ทำมือบรรจุ 6 ชิ้น (ชิ้นละ 70 กรัม) โดยสามารถเลือกจับคู่ได้ 2 รสชาติเท่านั้น (รสละ 3 ชิ้น) จากตัวเลือกได้แก่ ไส้มะม่วงเมล็ดสน, ไส้ชาไทย, ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม และไส้ทุเรียนไข่เค็ม ในราคาเซ็ตละ 1,388 บาทสุทธิ
- กล่องแบบรสชาติเดี่ยว (Single-Flavour Mooncake Box): เซ็ตขนมไหว้พระจันทร์ทำมือบรรจุ 6 ชิ้น (ชิ้นละ 70 กรัม) สำหรับรสชาติที่คุณชื่นชอบเพียงรสชาติเดียว โดยมีให้เลือกทั้ง ไส้คัสตาร์ด, ไส้มะม่วงเมล็ดสน, ไส้ชาไทย, ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม หรือไส้ทุเรียนไข่เค็ม ในราคาเซ็ตละ 1,388 บาทสุทธิ
คอลเลกชันนี้พร้อมให้รับกล่องขนมไหว้พระจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2026 ณ บูธ Pop-up Store ขนมไหว้พระจันทร์ ณ บริเวณล็อบบี้ของโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ โดยเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ทั้งนี้มีราคาพิเศษสำหรับการสั่งซื้อในนามองค์กรหรือการสั่งซื้อในปริมาณมาก
หากต้องการสำรองกล่องขนมไหว้พระจันทร์ สามารถสั่งจองและเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ FSBangkokAtHome.com โทร. 0-2032-0885 หรือแชทกับเราผ่าน FS Chat App และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลมาได้ที่ festive.bangkok@fourseasons.com
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ : ขนมไหว้พระจันทร์ที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและปีนักษัตรม้าไฟ
เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ นำเสนอกล่องขนมไหว้พระจันทร์จากห้องอาหารจีนมาน โฮ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคติความเชื่อของชาวจีนเรื่องตำนานแปดยอดอาชา
ให้กล่องขนมไหว้พระจันทร์เป็นตัวแทนของฝากช่วงเทศกาล พร้อมอิ่มอร่อยไปกับขนมไหว้พระจันทร์ทั้ง 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่เดี่ยว ไส้โหงวยิ้งไข่เดี่ยว ไส้เกาลัดแมคคาเดเมีย และไส้งาดำ
ขนมไหว้พระจันทร์วางจำหน่ายที่ห้องอาหารจีนมาน โฮ และห้องอาหารมาน โฮ บิสโทร ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 6 ตุลาคม 2569 ในราคากล่องละ 1,288 บาทสุทธิ มีด้วยกันทั้งหมด 4 ชิ้น สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขนมไหว้พระจันทร์เพิ่มเติมได้ที่ https://anyflip.com/tgnzi/ecyd สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อชุดขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษของปีนี้ได้ที่อีเมล mibangkokfb.rst.rsvn@marriotthotels.com หรือ โทร. 0-2656-7700
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค : “Moon Blush” แรงบันดาลใจจากดอกเหมย สู่สัญลักษณ์แห่งการผลิบานและการเริ่มต้นใหม่
เทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปีนี้กำลังจะมาถึง พาโกด้า ไชนีส เรสเตอรองท์ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ขอร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความเป็นสิริมงคลด้วยคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์โฮมเมดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ กล่องของขวัญดีไซน์ลิมิเต็ดเอดิชัน และของขวัญสุดพิเศษ ซึ่งล้วนได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามเหนือกาลเวลาของ “ดอกเหมย” สัญลักษณ์แห่งความอดทน ความเข้มแข็ง และการผลิบานอย่างสง่างามท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล
ภายในชุด ‘Eternal Bloom (Special Edition)’ ทุกท่านจะได้พบ “Moon Blush” Ceramic Diffuser ของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่มาพร้อมกลิ่นหอมละมุนสดชื่น
นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชันกล่องขนมไหว้พระจันทร์ให้เลือกสรรอีกหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
- Eternal Bloom (ไม่รวม Ceramic Diffuser) ราคา 1,688 บาทสุทธิต่อกล่อง กล่องของขวัญทรงกระเป๋าถือดีไซน์หรู พร้อมหูจับสีทอง บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ขนาดใหญ่ 4 ชิ้น (150 กรัมต่อชิ้น) หรือขนาดเล็ก 6 ชิ้น (50 กรัมต่อชิ้น)
- Blossom Box ราคา 1,288 บาทสุทธิต่อกล่อง กล่องของขวัญดีไซน์พรีเมียม บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ขนาดใหญ่ 4 ชิ้น (150 กรัมต่อชิ้น) หรือขนาดเล็ก 6 ชิ้น (50 กรัมต่อชิ้น)
- Duet Box ราคา 888 บาทสุทธิต่อกล่อง กล่องของขวัญขนาดกะทัดรัดและสง่างาม บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 2 ชิ้น (150 กรัมต่อชิ้น)
- ขนมไหว้พระจันทร์ชิ้นเดี่ยว ราคา 248 บาทสุทธิต่อชิ้น (150 กรัม)
ขนมไหว้พระจันทร์ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากดอกเหมยสู่ 6 รสชาติพิเศษที่เปรียบเสมือนการผลิบานของฤดูกาลใหม่ในทุกคำที่ได้ลิ้มลอง
ไส้ชาเขียวมัทฉะ พิสตาชิโอ และคัสตาร์ด
ไส้ชาดำ ลิ้นจี่ และวอลนัต
ไส้ชาขาวไวท์พีโอนี พีช และเเมคคาเคเมีย
ไส้ทุเรียนจันทบุรีเเละเม็ดบัว พร้อมไข่แดง
ไส้เม็ดบัวและเมล็ดแตงโม พร้อมไข่แดง
ไส้หมูแผ่นปรุงรสและสารพัดถั่ว
สิทธิพิเศษสำหรับการสั่งจองล่วงหน้าพิเศษ! รับส่วนลดสูงสุด 18% เมื่อสั่งจองขนมไหว้พระจันทร์ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2569
ขนมไหว้พระจันทร์พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 27 กันยายน2569 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pagodabangkok.com/mooncake หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ https://shop.line.me/@pagoda
โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ : Chatrium Mid-Autumn Mooncake Collection 2026 คอลเลกชั่นขนมไหว้พระจันทร์สไตล์กวางตุ้ง
ชาเทรียมเปิดตัวคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 โดยเชฟมิชลินสตาร์ เชฟโฮ ชี บูน จากห้องอาหารจีน Silver Waves by Boon
ปีนี้นำเสนอในกล่องของขวัญสุดหรู บรรจุขนมไหว้พระจันทร์จำนวน 8 ชิ้น สะท้อนความงดงามของรสชาติดั้งเดิม งานฝีมืออันประณีต และการนำเสนอในรูปแบบร่วมสมัย ประกอบด้วย 6 รสชาติซิกเนเจอร์ ที่คัดสรรอย่างพิถีพิถัน ผสานรสชาติคลาสสิกเข้ากับความร่วมสมัยอย่างลงตัว ได้แก่ งาดำ รสเข้มข้นหอมละมุน, สาหร่ายสไปรูลิน่า เนื้อเนียนหอมหวาน, โหงวยิ้ง รสชาติดั้งเดิมที่เปี่ยมด้วยเอกลักษณ์, เม็ดบัว รสละมุนประณีต, ถั่วแดง รสชาติอ่อนหวานนุ่มนวล และรสกาแฟ กลิ่นหอมละมุนสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติที่แตกต่างอย่างทันสมัย
Chatrium Mid-Autumn Mooncake Collection 2026 จะวางจำหน่ายระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2569 ในราคา 1,288 บาทต่อกล่อง พร้อมข้อเสนอพิเศษ Early Bird ราคาพิเศษเพียง 1,188 บาท สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับท่านที่กำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กร หรือมอบให้คนที่คุณรักในเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้
Facebook: www.facebook.com/silverwavesbyboon
Instagram: www.instagram.com/silverwavesbyboon
Line: https://lin.ee/0Ty8NOP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ โทร: 0-2307-8888 อีเมล: reservation@silverwavesbyboon.com เว็บไซต์: https://silverwavesbyboon.com/
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี : "Evermore Mooncake Collection" แรงบันดาลใจจากวัฏจักรอันงดงามของดวงจันทร์
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือดุสิตธานี ทั่วประเทศไทย ร่วมต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ประจำปี 2569 ด้วยการเปิดตัว Evermore Mooncake Collection โดย ดุสิตธานี ถ่ายทอดเรื่องราวของการเฝ้ารอ การกลับมาพบกัน และความทรงจำที่ยังคงอยู่ กล่องขนมไหว้พระจันทร์ดีไซน์พิเศษบรรจุ 6 ชิ้น ได้รับการออกแบบให้นำกลับมาใช้งานได้ต่อ
ขนมไหว้พระจันทร์คอลเลกชัน Evermore Mooncake Collection โดย ดุสิตธานี นำเสนอ 6 รสชาติ ที่ผสานรสชาติยอดนิยมเหนือกาลเวลาเข้ากับความร่วมสมัยได้อย่างลงตัว กับ 3 รสชาติยอดนิยมอย่าง ทุเรียนไข่เค็ม เม็ดบัวไข่เค็ม และโหงวยิ้งไข่เค็ม พร้อมกับเปิดตัว 3 รสชาติใหม่ประจำปี 2569 ได้แก่ พุทรา มันม่วง และคัสตาร์ดเนื้อครีม
ราคา
ขนมไหว้พระจันทร์ (80 กรัม) ชิ้นละ 188 บาทสุทธิ
กล่องของขวัญบรรจุ 6 ชิ้น 1,288 บาทสุทธิ
สิทธิพิเศษ
Early Bird รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 900 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2569
สมาชิก Dusit Gold รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 900 บาท ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
Evermore Mooncake Collection เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2569 โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่โรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริ กรุงเทพฯ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ และบ้านดุสิตธานี ขณะที่บูธจำหน่าย ณ ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำในกรุงเทพฯ จะทยอยเปิดให้บริการตามกำหนดการของแต่ละสถานที่
สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล: wallapa.rs@dusit.com | LINE Official: @dusitsuitesbangkok
Facebook: Dusit Suites Hotel Ratchadamri, Bangkok
Instagram: @dusitsuitesratchadamri
website: www.dusit.com/dusitsuites-ratchadamribangkok
โรงแรมพาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ : คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์แรงบันดาลใจจากปีมะเมีย
คอลเลกชันในปีนี้นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์แฮนด์คราฟต์ 4 รสชาติ คู่กับชาออร์แกนิกจาก Araksa Tea Garden โดยแต่ละคู่ได้รับการคัดสรรเพื่อเสริมสัมผัส ความหวาน และกลิ่นหอมของขนมไหว้พระจันทร์ให้มีความกลมกล่อมยิ่งขึ้น คอลเลกชันนี้บรรจุในกล่องของขวัญประจำฤดูกาล เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนความใส่ใจ พร้อมถ่ายทอดประเพณีแห่งการแบ่งปันผ่านประสบการณ์การลิ้มรสที่มีมิติมากยิ่งขึ้น
คอลเลกชันนี้ประกอบด้วย 4 รสชาติซิกเนเจอร์ ได้แก่:
Signature Park Hyatt with Macadamia จับคู่กับ Park Hyatt Bangkok Blend Tea
Durian with Salted Egg Yolk จับคู่กับ Thida Green Tea
Lotus Seed with Salted Egg Yolk จับคู่กับ Yarm Chao English Breakfast Tea
Black Sesame with Salted Egg Yolk จับคู่กับ Araksa Thai Tea
คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์วางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ในราคา 1,688 บาทสุทธิต่อกล่อง บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ 4 ชิ้น พร้อมราคาพิเศษ Early Bird ที่ 1,588 บาทสุทธิ สำหรับคำสั่งซื้อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
สามารถรับคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป ที่ The Living Room ชั้น 9 ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพฯ
สำหรับการสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ The Living Room ที่อีเมล LivingRoom.BKK@hyatt.com, LINE: @parkhyattbangkok เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ bit.ly/PHBKKMooncakes2026 หรือโทร 0-2012-1234
โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ : ส่งต่อความโชคดีด้วยคอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ “The Art of Mid-Autumn 2026”
กล่องของขวัญดีไซน์ใหม่ในปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของ ดอกเหมย และนกกระเรียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายในวัฒนธรรมจีน
โดยขนมไหว้พระจันทร์นั้นได้ถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันจากวัตถุดิบสุดพรีเมียม ออกมาเป็น 5 รสชาติ ได้แก่
ทุเรียนไข่แดงเค็ม – รสชาติเข้มข้น หอมมันจากทุเรียนคุณภาพ ผสานความกลมกล่อมของไข่แดงเค็มอย่างลงตัว
เม็ดบัวไข่แดงเค็ม – รสชาติคลาสสิกเหนือกาลเวลา เนื้อเนียนนุ่ม หวานละมุนกำลังดี
พุทราจีนไข่แดงเค็ม – ความหวานตามธรรมชาติของพุทราจีน ตัดกับความเค็มนุ่มของไข่แดงเค็มได้อย่างลงตัว
ชาเขียวและถั่วแดง – หอมกลิ่นชาเขียว ผสานความหวานละมุนของถั่วแดงในสไตล์ร่วมสมัย
เกาลัดและแมคคาเดเมียไข่แดงเค็ม – ไส้พิเศษที่ผสานความหอมมันของเกาลัดและแมคคาเดเมียเข้ากับไข่แดงเค็ม มอบสัมผัสที่แตกต่างและน่าประทับใจในทุกคำ
บรรจุลงในกล่องดีไซน์พิเศษพร้อมจำหน่ายทั้งแบบชิ้นเดี่ยว และแบบกล่อง 4 ชิ้น ในราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาทสุทธิต่อชิ้น และ 1,299 บาทสุทธิต่อกล่องสำหรับ 4 ชิ้น เหมาะสำหรับการมอบเป็นของขวัญแก่ครอบครัว เพื่อน คนสำคัญ รวมถึงลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในช่วงเทศกาล
พิเศษสำหรับปีนี้ โรงแรมฯ มีบริการปรับแต่งโลโก้องค์กรบนกล่องของขวัญบรรจุ 4 ชิ้น ในราคาเพียง 1,499 บาทสุทธิต่อกล่อง เพื่อเพิ่มความพิเศษและสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ (ขั้นต่ำ 15 กล่อง และสั่งซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน)
The Art of Mid-Autumn 2026 พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569 ณ เดอะ แพนทรี และห้องอาหารจีนหนาน หยวน โรงแรมอวานี รัชดา กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งจองได้ทาง LINE Official Account @avaniratchada โทร. 0-2641-1500 หรืออีเมล dining.vrat@avanihotels.com
โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ : ขนมไหว้พระจันทร์ นิยามใหม่แห่งรสนิยม ความหรูหรา และการเริ่มต้นอันเป็นมงคล
บรรจุภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้ ถูกออกแบบเป็นพิเศษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากแนวคิดแห่งการเคลื่อนไหว ความกลมเกลียว และการเฉลิมฉลองตามวัฒนธรรมจีน
ขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้มีทั้งหมด 4 รสชาติ ได้แก่ ไส้คัสตาร์ด ไส้ทุเรียนไข่เค็ม ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม และไส้ชาหอมหมื่นลี้เม็ดบัวไข่เค็ม ทุกรสชาติล้วนรังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดเสน่ห์ความดั้งเดิมให้เข้ากับรสนิยมสมัยใหม่ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ขนาด 6 ชิ้น หรือ 8 ชิ้น ที่ถูกออกแบบมาให้จัดวางขนมไหว้พระจันทร์อย่างสวยงามคล้ายกล่องเครื่องประดับ เหมาะสำหรับการส่งมอบเป็นของขวัญ
ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จำหน่ายทุกวันที่ ร้านขนมบัตเตอร์ (Butter) เวลา 08.00 น. ถึง 19.00 น. และห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) เวลา 14.30 น. ถึง 22.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 25 กันยายน 2569
นอกจากนั้น ยังสามารถซื้อขนมไหว้พระจันทร์ได้ที่เทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ Gourmet Mooncake Festival ประจำปี พ.ศ. 2569 ที่ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ (EmQuartier) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2569 และที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน (Siam Paragon) ระหว่างวันที่ 1 ถึง 25 กันยายน 2569 และเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ Mooncake Fest ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (CentralWorld) ระหว่างวันที่ 15 ถึง 27 กันยายน 2569
ขนมไหว้พระจันทร์ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 6 ชิ้นราคาสุทธิ 1,088 บาท และขนาด 8 ชิ้น ราคาสุทธิ 1,448 บาท พิเศษ รับส่วนลด 10% เมื่อสั่งซื้อขนมไหว้พระจันทร์ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 12 สิงหาคม 2569
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com.
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