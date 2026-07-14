สุขที่ลงตัวกับ “International Buffet Dinner” ทุกศุกร์ 1,3,5 ของเดือน ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา

สุขที่ลงตัวสุดๆ ทุกวันศุกร์ (สัปดาห์ 1, 3 และ 5) กับ “International Buffet Dinner” อิ่มอร่อยเมนูยอดนิยมจากทั่วทุกมุมโลก ณ ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา
ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา ขอเชิญชวนทุกท่านมาเพลิดเพลินกับบุฟเฟต์นานาชาติ มื้อค่ำ พลาดไม่ได้กับเมนูยอดนิยมจากทั่วทุกมุมโลก ที่คัดสรรแต่วัตถุดิบชั้นดีมารังสรรค์เป็น เมนูหลากหลายความอร่อยทั้งอาหารอิตาเลียน อาหารยุโรป อาหารไทย และอาหารญี่ปุ่น อาทิ มุมชีส ที่รวบรวมชีสชั้นดีหลากหลายชนิดพร้อมโคลด์คัท, พิซซ่า, พาสต้า, ซูชิ, ซาชิมิ, มุมเนื้อย่างนานาชนิด, มุมอาหารทะเลสดใหม่ ทั้งแบบย่างร้อนๆ และแบบซีฟูดออนไอซ์, อาหารคาวหวานสุดตระการตาอีกมากมาย พร้อมเพลิดเพลินกันวงดนตรี และนักร้องที่จะมาขับกล่อมเพลงสากลสุดฮิตในช่วงยุค90 ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรก สัปดาห์ที่สาม และสัปดาห์ที่ห้าของเดือน ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. ในราคา 790 บาทสุทธิ/ท่าน
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา โทร. 038-314-288 หรือ www.caperacha.com/
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