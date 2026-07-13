อพท. ชวนปั่นกับ 6 เส้นทางจักรยานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ “คุ้งบางกระเจ้า”

อพท. พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Go Green Tourism จำนวน 3 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล พร้อมมีบริการให้เช่าจักรยานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กระจายให้บริการตามจุดจอดให้บริการจักรยานไฟฟ้าคุ้งบางกระเจ้าจำนวน 5 จุด รวมกว่า 200 คัน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย อพท.คุ้งบางกะเจ้า ดำเนินโครงการวิจัยภายใต้ทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า สู่แนวทางการท่องเที่ยวที่ปลดปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล ภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC)
ทั้งนี้ นายมนัสวิน บุญทวี ผู้จัดการ อพท.คุ้งบางกะเจ้า เปิดเผยว่า จักรยานไฟฟ้าที่นำมาเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพิ่มเติมจากจักรยานแบบทั่วไปนั้น เป็นจักรยานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมมือกับภาคเอกชนผู้ให้บริการ นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งการชาร์จต่อหนึ่งครั้ง สามารถวิ่งได้ระยะทางราว 60 กิโลเมตร กระจายให้บริการตามจุดจอดให้บริการจักรยานไฟฟ้าคุ้งบางกระเจ้าจำนวนกว่า 200 คัน ใน 5 จุด ได้แก่ วัดจากแดง สวนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80 พรรษา ท่าเรือวัดบางน้ำผึ้ง สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ รวมถึงที่สำนักงานอพท.คุ้งบางกระเจ้าด้วย ซึ่งเป็นจุดจอดชาร์จพลังงานโซลาร์ เซลล์ด้วย
โดยค่าบริการเช่าจักรยานไฟฟ้าจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 100 บาท หรือราคาครึ่งวัน 200 บาท และราคา 300 บาทสำหรับการเช่าปั่นเต็มวัน ซึ่งจักรยานไฟฟ้านี้จะเอื้อต่อการใช้งานกับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไปจนถึงกลุ่มผู้สูงอายุ เพราะมีแรงขับเคลื่อนจากพลังงานไฟฟ้าที่ช่วยผ่อนแรงในการขี่ได้ค่อนข้างสูง ไม่ต้องออกแรงมากเหมือนกับการปั่นจักรยานทั่วไป ง่ายต่อการขี่ขึ้นเนินชัน สะพาน ที่สูงต่างๆ อีกทั้งยังใช้พลังงานสะอาดจากแสงแดด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานแบบปลดปล่อยคาร์บอนสมดุล (Carbon Neutral) จำนวน 3 เส้นทาง ครอบคลุมพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล ดังนี้
1.เส้นทางศรีสันคุ้งบางกะเจ้า (Colour of Khung bang kachao) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะกับผู้ที่ชอบปั่นเบาๆ สบายๆ ไม่เหนื่อยมาก พื้นที่ปั่นอยู่ในเขตสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ ตำบลบางกะเจ้า โดยเริ่มจากเข้าชมศูนย์เรียนรู้สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ จากนั้นปั่นจักรยานชมธรรมชาติอันร่มรื่น แล้วมาต่อที่การล่องเรือชมอุโมงค์ต้นจากที่คลองบางกระเบื้องล่าง เสร็จแล้วมาทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตำส้มตำลูกจาก และปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารชุมชนที่แสนอร่อย
2. เส้นทางคาร์บอนสมดุลที่คุ้งบางกะเจ้า (Carbon Neutral at Khung bang kachao) ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะกับนักปั่นระดับกลาง จุดเริ่มต้นที่ตำบลทรงคนอง เริ่มจากไหว้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ปั่นไปวัดจากแดง ชมศูนย์วัฏสสาร ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปลูกผักจากดินเศษอาหาร ปั่นไปต่อที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา ทำกิจกรรมเก็บขยะริมหาด จากนั้นปั่นเข้าสู่ตำบลบางกระสอบ ชมวัดบางกระสอบ สัมผัสต้นลำพู รุกขมรดกของแผ่นดิน ปี 2561 จากนั้นปั่นไปทำกิจกรรมเก็บผักอินทรีย์ ที่สวนผักพิ้งค์ดาว และรับประทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ร้านอุ่นใจ ริเวอร์ไซด์
3. เส้นทางอ้อมกอดแห่งคุ้งบางกะเจ้า (Spirit of Khung bang kachao) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เส้นทางนี้เหมาะกับนักปั่นสายสตรอง จุดเริ่มต้นที่ตำบลบางน้ำผึ้ง จากสำนักงาน อพท.คุ้งบางกะเจ้า ปั่นไปเส้นทางมรกต แวะชมพิพิธภัณฑ์วัดบางน้ำผึ้งนอก ปั่นต่อไปยังบ้านกลางสวน ตำบลบางกอบัว จากนั้นปั่นเข้าสู่ตำบลบางกะเจ้า ชมพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย พักทำกิจกรรมแช่เท้าสมุนไพร - นวดเท้า และรับประทานอาหารที่โฮมสเตย์บ้านแม่ริมน้ำ หายเหนื่อยแล้วปั่นไปต่อที่ตำบลบางยอ ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ปรุงน้ำพิลังซ่าด้วยตัวเอง ที่ศูนย์การเรียนรู้คุ้งบางกะเจ้า
การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยจักรยานแบบคาร์บอนสมดุลในคุ้งบางกะเจ้า เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องการท่องเที่ยว แต่ยังเป็นการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยั่งยืน รวมถึงช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชน เพิ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพราะพื้นที่นี้เป็น “ปอดของคนเมือง” ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ลดการปล่อยคาร์บอนจึงเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์ทั้งเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างแท้จริงและยั่งยืน