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คนรักศิลปะห้ามพลาด “Under the Same Sun” นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันโดย “อำนาจ วชิระสูตร”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชวนชมนิทรรศการ Under the Same Sun โดยศิลปิน อำนาจ วชิระสูตร จัดขึ้นวันที่ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2569 ณ แกลเลอรี La Lanta ชั้น 2 River City Bangkok


ท่ามกลางวิถีชีวิตอันเร่งรีบสำหรับคนเมือง การเงยหน้ามองท้องฟ้าและสูดหายใจได้เต็มปอดหรือได้ใช้เวลาขบคิดแล้วจินตนากรต่อ แทบจะเป็นเศษเสี้ยวเวลาที่มีอยู่น้อยนิดในแต่ละวัน ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ในวัยเด็ก ปัจจุบันกลับถูกเติมเต็มด้วยตึกสูง เส้นรถไฟฟ้าที่ขดวนเข้ามาแทนที่ฝูงนกที่กางปีกโผบินได้อย่างอิสระ สิ่งเหล่านี้ล้วนถูก ‘กำหนด’ ขึ้นมาโดยใครบางคนที่เราเลือกไม่ได้


Under the Same Sun นิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุดของอำนาจ วชิระสูตร จิตรกรผู้ซึ่งผลงานเป็นที่คุ้นตาในแวดวงงานจิตรกรรมร่วมสมัยของไทย งานนี้จะพาผู้ชมไปสำรวจผลงานภาพวาดสีน้ำมันของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแบบอิมเพรสชั่นนิสต์ (Impressionist) ผ่านภาพวิวทิวทัศน์ในเชิงนามธรรมหรือแอ็บสแทร็ค (Abstract) และกึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) ที่เนรมิตจากพื้นผิวของสีที่ดูแน่นิ่ง เงียบสงัดแต่กลับซ่อนเร้นบางอย่างไว้ได้อย่างคาดไม่ถึงและสื่อถึงอารมณ์ได้มากมาย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ชมได้สัมผัสผลงานที่จะปรุงแต่งเรื่องราวบนผืนผ้าใบขึ้นมาใหม่ได้ด้วยตัวเอง

ทว่าสำหรับศิลปินแล้ว บนผืนผ้าใบคือโลกแห่งอุดมคติอันเป็นภาคต่อมาจากชุดผลงานก่อน ภาพเขียนอันเต็มไปด้วยสีสัน ธรรมชาติ และนกน้อยที่ดูไร้เดียงสาเข้ามาแต่งแต้มเรื่องราว แท้ที่จริงแล้วกลับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์สังคมในฐานะจิตรกรร่วมสมัย ภาพเขียนของศิลปินที่เงียบสงัดได้กลายสภาพเป็นเสียงให้เราได้ขบคิดและตั้งคำถาม ภายในนิทรรศการนี้ กำแพงสี่ด้านจะทะลายออกไปสู่ความคิดใหม่ไปพร้อมกับสีบนผืนผ้าใบในงานศิลปะ


เกี่ยวกับศิลปิน
อำนาจ วชิระสูตร เป็นศิลปินที่เชื่อว่าการวาดภาพเป็นเรื่องของจิตใจและสภาวะภายใน เขาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยการใช้สีน้ำมันในรูปแบบกึ่งนามธรรม แต่มีมิติที่สะท้อนแสงเมื่อมองจากมุมต่าง ๆ ผลงานของเขาแสดงถึงโลกที่เหนือจริง เป็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก รวมถึงชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความซับซ้อนของการรับรู้และอารมณ์ของมนุษย์

ศิลปินจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขาได้รับรางวัลมากมาย รวมถึงรางวัลชนะเลิศการประกวด Thailand Asean Art Award จากฟิลิปมอร์ริส (ปี 1996) และศิลปะร่วมสมัยของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปี 1997) 


ผลงานของเขาจัดแสดงในนิทรรศการเดี่ยวและนิทรรศการกลุ่ม ณ แกลเลอรีชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ที่กรุงปารีสและกรุงมะนิลา อีกทั้งได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมประมูลมาอย่างต่อเนื่อง ติดตามชมผลงานทาง Instagram: amnaj.vashirasut


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คนรักศิลปะห้ามพลาด “Under the Same Sun” นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันโดย “อำนาจ วชิระสูตร”
คนรักศิลปะห้ามพลาด “Under the Same Sun” นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันโดย “อำนาจ วชิระสูตร”
คนรักศิลปะห้ามพลาด “Under the Same Sun” นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันโดย “อำนาจ วชิระสูตร”
คนรักศิลปะห้ามพลาด “Under the Same Sun” นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันโดย “อำนาจ วชิระสูตร”
คนรักศิลปะห้ามพลาด “Under the Same Sun” นิทรรศการภาพวาดสีน้ำมันโดย “อำนาจ วชิระสูตร”
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