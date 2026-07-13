เปิดประสบการณ์ "แกงป่ากะกาแฟ" ค้นพบเสน่ห์ไทยผ่านรสชาติที่แตกต่าง ณ กาญจนบุรี

ททท. กาญจนบุรี ชวนเปิดประสบการณ์ "แกงป่ากะกาแฟ" ค้นพบเสน่ห์ไทยผ่านรสชาติที่แตกต่าง ผสานเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมกาแฟเข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 17-19 ก.ค. นี้ ณ สวนหย่อมสกายวอล์ค (ฝั่งวัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในงาน "แกงป่ากะกาแฟ (Kaeng Pa x Coffee)" ภายใต้โครงการ "เสน่ห์ไทย feel all the feelings" ระหว่างวันที่ 17–19 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ สวนหย่อมสกายวอล์ค (ฝั่งวัดเหนือ) อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมค้นพบมิติใหม่ของการท่องเที่ยวผ่าน "รสชาติ" ที่ผสานเสน่ห์อาหารพื้นถิ่นและวัฒนธรรมกาแฟเข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับเมืองกาญจนบุรีในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งประสบการณ์ที่น่าค้นหา
นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี เปิดเผยว่า โครงการ "เสน่ห์ไทย feel all the feelings" เป็นแนวคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ททท. อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกไปค้นพบประเทศไทยผ่าน "ความรู้สึก" โดยในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศจะนำเสนออัตลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะถิ่นผ่านกิจกรรมและเทศกาลที่แตกต่างกัน สำหรับจังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองกาญจนบุรีและเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยว หยิบยกเรื่องราวของ "แกงป่า" อาหารพื้นถิ่นที่สะท้อนภูมิปัญญา วิถีชีวิต และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าตะวันตก มาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ด้วยการจับคู่กับ "กาแฟ" เครื่องดื่มที่กำลังเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เกิดเป็นงาน "แกงป่ากะกาแฟ" ที่ผสานความเผ็ดร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของแกงป่าเข้ากับความละมุนของกาแฟคุณภาพได้อย่างลงตัว
"แกงป่า" ถือเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีได้อย่างชัดเจน ด้วยรสชาติเข้มข้น หอมกลิ่นสมุนไพร เครื่องแกงตำสด และการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นปลาคัง เนื้อสัตว์พื้นบ้าน หรือผักพื้นถิ่นตามฤดูกาล จนกลายเป็นเมนูที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยว และสามารถต่อยอดเป็น Soft Power ด้านอาหารของจังหวัด ขณะเดียวกัน กาญจนบุรียังเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านกาแฟคุณภาพและคาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์ การนำสองสิ่งที่ดูแตกต่างมารวมกัน จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่นักท่องเที่ยวจะได้ทั้งลิ้มรสอาหารพื้นบ้าน จิบกาแฟดี ๆ และซึมซับบรรยากาศริมแม่น้ำแควไปพร้อมกัน
ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมายตลอด 3 วัน อาทิ การประกวดเมนูสร้างสรรค์จากพริกแกงป่า การแข่งขันแกงป่าปลาคัง การโชว์เคส "กาแฟโดนแกง" โดยเชฟบุ๊ค การออกร้านแกงป่าสูตรต้นตำรับจากร้านดังเมืองกาญจน์ เมนูพิเศษจากโรงแรม-รีสอร์ทชั้นนำ กิจกรรมร่วมโหวตร้านแกงป่าและร้านกาแฟในดวงใจ ดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟคุณภาพจากบาริสต้าและคาเฟ่ชื่อดังของจังหวัด นอกจากนี้ยังมีความบันเทิงจากศิลปินและวงดนตรีดัง วันที่ 17 กรกฎาคม พบกับ "ส้มโอ Stage Fighter” วันที่ 18 กรกฎาคม วง "เย็นนี้กินอะไร" และวันที่ 19 กรกฎาคม พบกับวง "Free Man Blues" และวง "แมวใหญ่" ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขริมแม่น้ำแควตลอดช่วงค่ำ เที่ยวชมฟรีตลอดงาน
ททท. สำนักงานกาญจนบุรี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบอาหาร กาแฟ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มาร่วมสัมผัสอีกหนึ่งมิติของเมืองกาญจนบุรี ผ่านประสบการณ์ที่ครบทุกอารมณ์ ทั้งรสชาติ กลิ่น เสียง และบรรยากาศ ในงาน “แกงป่ากะกาแฟ” ภายใต้แนวคิด เสน่ห์ไทย feel all the feelings@กาญจนบุรี เที่ยวใกล้ สัมผัสได้ทุกความรู้สึก แล้วคุณจะค้นพบว่า ความเผ็ดร้อนของแกงป่า ความละมุนของกาแฟ และเสน่ห์ของเมืองกาญจนบุรี สามารถหลอมรวมเป็นความทรงจำในการเดินทางที่น่าประทับใจ และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ทุกคนอยากกลับมาเยือนกาญจนบุรีอีกครั้ง
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