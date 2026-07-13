สัมผัสเสน่ห์เห็ดทรัฟเฟิลฤดูร้อน “The Taste of Summer Truffles” ณ ห้องอาหาร อาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์

ห้องอาหาร อาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ (Akira Back Bangkok) โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) ขอเชิญนักชิมร่วมสัมผัสเสน่ห์ของ “The Taste of Summer Truffles” ผ่านเมนูพิเศษที่รังสรรค์จากเห็ดทรัฟเฟิลฤดูร้อนนำเข้าจากเทือกเขาแอลป์ ประเทศฝรั่งเศสและอิตาลี ถ่ายทอดกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์และรสชาติอูมามิอันละเมียดละไม
ทีมเชฟมากฝีมือได้นำเสนอ 4 เมนูพิเศษ เริ่มต้นด้วย AB Truffle Mushroom Pizza พิซซ่าซิกเนเจอร์ที่เพิ่มความหรูหราด้วยเห็ดทรัฟเฟิลคุณภาพเยี่ยม ตามด้วย Seared Hokkaido Scallop หอยเชลล์ฮอกไกโดย่าง เสิร์ฟพร้อมซอสมิโสะครีมบัตเตอร์และรากบัวทอดกรอบ สำหรับคนรักเนื้อไม่ควรพลาด Kagoshima A5 Ribeye เนื้อวากิวเกรดพรีเมียม เสิร์ฟพร้อมเห็ดแชมปิญอง ซอสเนื้อผสมเห็ดทรัฟเฟิล และกิมจิผัด ก่อนปิดท้ายด้วย Black Truffle Macaron มาการองแบล็กทรัฟเฟิล เสิร์ฟคู่วานิลลากานาชเนื้อเนียนนุ่ม
เมนู “The Taste of Summer Truffles” ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569 ทั้งมื้อกลางวันและมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารอาคีรา แบค เรสเตอรองท์ แอนด์ บาร์ ราคาเริ่มต้น 390++ บาท ต่อเมนู สำรองที่นั่งได้ที่ https://tinyurl.com/AkiraBackBangkokPR
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์คได้ที่ https://tinyurl.com/BKKQPHWSPR
สำรองที่นั่งล่วงหน้าสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้
เว็บไซต์ www.akirabackbangkok.com
ไลน์ @akirabackandabar
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/akirabackbkk/
อินสตาแกรม https://www.instagram.com/akirabackbkk/
อีเมล: restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com
โทร: 0-2059-5999
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