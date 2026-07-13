หลบฝนซดซุปร้อน 3 ร้านเด็ดสไตล์เอเชีย ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สึโบฮาจิ, ฮ่องกง สุกี้ และ ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน เสิร์ฟเมนูซุปและนาเบะสุดอร่อย รับหน้าฝนสไตล์เอเชีย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ย่างเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์แสดงสินค้าและแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ชั้นนำของไทย ชวนทุกคนหลบสายฝนมาเติมพลังและความอบอุ่นด้วยการมัดรวม 3 ร้านอาหารเด็ดสไตล์เอเชียชั้นเลิศ พร้อมเสิร์ฟ เมนูนาเบะ สุกี้ และซุปสูตรเด็ด ที่จะเปลี่ยนวันฝนพรำให้กลายเป็นมื้ออร่อยที่ประทับใจไม่รู้ลืม ไม่ว่าจะแวะมาก่อนหรือ หลังชมคอนเสิร์ต ชมงานจัดแสดง หรือมาพักผ่อนจากการทำงาน ทุกมื้อมีคำตอบพร้อมรอต้อนรับที่นี่
อาหารเอเชียต้นตำรับ ทั้ง 3 ร้านล้วนมีเมนูซุป และนาเบะที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ พร้อมบรรยากาศที่อบอุ่นเหมาะกับ ทุกโอกาส ได้แก่
สึโบฮาจิ (Tsubohachi) | ต้นตำรับอิซากายะชั้นเลิศจากฮอกไกโด
เริ่มกันที่ร้านอาหารญี่ปุ่นชั้นนำที่บินตรงจากเมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด สึโบฮาจิ การันตีความอร่อยระดับตำนาน ด้วยการเปิดให้บริการถึง 7 สาขา ในย่านเมืองทองธานีและกรุงเทพฯ โดยสาขาที่ครอบคลุมพื้นที่อิมแพ็ค ได้แก่ สาขาเดอะ พอร์ทอล (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) และ สาขาคอสโม บาซาร์ (เมืองทองธานี)
ไฮไลต์ห้ามพลาดในหน้าฝนนี้คือ "อิชิคาริ นาเบะ" (Ishikari Nabe) ราคา 259–699 บาท หม้อไฟท้องถิ่นสุดคลาสสิก แห่งฮอกไกโด แซลมอนสดหวานชิ้นโต น้ำซุปมิโสะสูตรเฉพาะหอมมัน เพิ่มความละมุนด้วยเนยและข้าวโพดหวาน ซดร้อนๆ เพลินลืมอากาศชื้นได้เลย นอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับจากฮอกไกโดอีกกว่า 200 รายการ
ช่องทางติดต่อและสำรองที่นั่ง: โทร 064-184-7109 | Facebook: Tsubohachi Thailand | LINE: @tsubohachith
ฮ่องกง สุกี้ (Hong Kong Suki) | สุกี้สไตล์ฮ่องกงแท้ ตั้งอยู่ติดกับอาคารอิมแพ็ค อารีน่า
ฮ่องกง สุกี้ ร้านอาหารในเครือ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารเดอะ พอร์ทอล ติดกับอาคารอิมแพ็ค อารีน่า เดินทางสะดวก เปิดให้บริการเฉพาะวันที่มีการจัดงาน
ไฮไลต์ที่ต้องสั่งคือ "น้ำซุปเสฉวน" สุกี้สไตล์ฮ่องกง รสเผ็ดร้อนพอดี กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต และสร้างความอบอุ่น เพิ่มความฟินด้วย ชุดทะเลรวม A และ B ราคา 1,035–1,250 บาท (รับประทาน 2–3 ท่าน) จัดเต็มกุ้ง แซลมอน หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ ปลาหมึก และกระเพาะปลา ห้ามพลาด ลูกชิ้นปลาหมึกโฮมเมด สูตรเฉพาะของร้าน ที่ร้านตีเอง โดยใช้ปลาหมึกกระดองเนื้อเด้งเต็มคำ ให้ความรู้สึกเหมือนไปนั่งรับประทานที่ฮ่องกง
ช่องทางติดต่อและสำรองที่นั่ง: ชั้น 2 อาคารเดอะ พอร์ทอล อิมแพ็ค เมืองทองธานี | โทร 02-040-8176
ฮ่องกง ฟิชเชอร์แมน (Hong Kong Fisherman) | ตำนานกวางตุ้งกว่า 20 ปี
ปิดท้ายด้วยร้านอาหารระดับตำนานที่เปิดบริการมาแล้วกว่า 20 ปี ณ อาคาร 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี รังสรรค์อย่างพิถีพิถันโดย เชฟชาวฮ่องกงแท้ๆ ผู้สืบสานสูตรกวางตุ้งดั้งเดิม
เมนูแนะนำสำหรับหน้าฝน "ซุปเสฉวนทะเลกระเพาะปลาสด" ราคา 480–3,840 บาท กุ้งสดเนื้อเด้ง กระเพาะปลาสด ดีต่อสุขภาพ ผสมซอสเสฉวนเปรี้ยวหวานหอมกลมกล่อม ช่วยเคลียร์คอและเพิ่มความอบอุ่นหรือจะเลือกซุปตุ๋น สไตล์ ฮ่องกง และเมนูอลาคาร์ตอีกมากมาย ทั้ง เป็ดปักกิ่งย่างไม้ลำไย, บาร์บีคิวหมูแดงหมูกรอบสไตล์ฮ่องกง และซีฟู้ด รสเลิศนานาชนิด
ช่องทางติดต่อและสำรองที่นั่ง: บริเวณล็อบบี้ อาคาร 12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี | โทร 02-833-5434-5 | www.hkfisherman.com | Facebook/Instagram: Hong Kong Fisherman
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