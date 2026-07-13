ลิ้มรสเมนู "ปลาเก๋าตำรับฮ่องกง" ช่วงเวลาพิเศษ ณ ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ

ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ (Summer Palace) โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ (InterContinental Bangkok) ให้บริการอาหารกวางตุ้งต้นตำรับจากฮ่องกง ส่งตรงสู่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน ขอเชิญทุกท่านมาลิ้มรสความอร่อยของปลาเก๋าสด ๆ ที่เชฟปรุงอย่างพิถีพิถันตามตำรับฮ่องกงเพื่อชูรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อปลาเก๋าอย่างโดดเด่น ตลอดเทศกาลปลาเก๋า (Grouper Festival) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2569
เทศกาลปลาเก๋าถือเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับการนัดครอบครัวและเพื่อน ๆ มารวมตัวเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน และลิ้มรสเมนูพิเศษที่คัดสรรปลาเก๋าแดง (Red Grouper) และปลาเก๋ามุก (Pearl Grouper) วัตถุดิบชั้นเลิศสด ๆ จากท้องทะเล เนื้อขาวแน่น นุ่ม ชุ่มฉ่ำ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ มาปรุงเป็นอาหารตำรับกวางตุ้งจานพิเศษ
เริ่มจากอาหารเรียกน้ำย่อยที่ได้นำวัตถุดิบชั้นเลิศนี้มาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานพิเศษแสนอร่อย ได้แก่ ปลาเก๋ารมควันคลุกซอสดอกหอมหมื่นลี้ (Smoked Grouper with Osmanthus flowers sauce) และปลาเก๋านึ่งไข่ขาวใส่เหล้าจีน (Steamed Grouper with egg white and Hua Diao Wine) เสิร์ฟในน้ำซุปหอม ท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนและถั่วหวาน ส่วนอาหารจานหลักแนะนำ ปลาเก๋าต้มผักกาดดอง (Poached whole Grouper with pickled cabbage, Sichuan and chilli Sauce) รสชาติเปรี้ยวกลมกล่อม และมีความเผ็ดร้อนจากพริกและเครื่องเทศเสฉวน ปลาเก๋าตุ๋นฟองเต้าหู้ หมูกรอบ หน่อไม้และเห็ดหอมในหม้อดิน (Braised Grouper with bean curd, tofu, crispy pork belly, bamboo shoot and shiitake mushroom) ปลาเก๋าทอดกรอบเสิร์ฟคู่กับซอสขิงและต้นหอมรสกลมกล่อม (Deep fried whole Grouper with ginger, onion and soy sauce) ปลาเก๋าต้มซุปไก่กับหัวไชเท้าและขึ้นฉ่าย (Whole Grouper Boiled in chicken stock with radish and Chinese celery) พลาดไม่ได้กับปลาเก๋าทั้งตัวปรุง 2 สไตล์ (Whole grouper served two ways) ซึ่งส่วนเนื้อปลาจะถูกแล่อย่างพิถีพิถัน แล้วผัดกับผักโรยขิงฝอยทอดกรอบ ส่วนเนื้อท้องและหัวปลาจะนำไปนึ่งกับซอสพริกเต้าซี่รสเข้มข้น (Wok-fried fillets with vegetables and steamed belly meat with black bean chilli sauce) เป็นอาหารจานเด่นที่ต้องลิ้มลอง
ลิ้มรสความอร่อยจากอาหารจานพิเศษตลอดเทศกาลปลาเก๋าได้ที่ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2569 มื้อกลางวันเวลา 11.30-14.30 น. และมื้อค่ำเวลา 18.00-22.30 น. ราคาเริ่มต้นจานละ 1,280 บาท++
ห้องอาหาร ซัมเมอร์ พาเลซ ตั้งอยู่ที่ชั้น M โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0-2656-0444 อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือ เว็บไซต์ bangkok.intercontinental.com.
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline