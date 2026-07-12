“ข้าวซอยแม่มณี” มิชลิน 5 ปีซ้อน ตำนานความอร่อยกว่า 40 ปีเมืองเชียงใหม่

ท่ามกลางร้านข้าวซอยจำนวนมากในเชียงใหม่ มีร้านหนึ่งที่ได้รับการบอกต่อมาอย่างยาวนานทั้งจากคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว นั่นคือ “ข้าวซอยแม่มณี” ร้านเก่าแก่ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และยังคงรักษารสชาติตำรับดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี จนได้รับการยอมรับในระดับมิชลินหลายปีติดต่อกัน
ร้าน ข้าวซอยแม่มณี ตั้งอยู่ที่ ซอยโชตนา 24 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00–15.30 น. (หยุดวันพระ) โทร. 08-1961-2235
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