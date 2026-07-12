เส้นทางสายศรัทธา ไหว้ 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่านสาทร เติมพลังใจกลางมหานคร

หากเอ่ยถึง “สาทร” ภาพแรกที่หลายคนนึกถึงคงหนีไม่พ้นย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร อาคารสูงระฟ้า และวิถีชีวิตที่เร่งรีบ แต่หากลองก้าวออกจากจังหวะชีวิตอันแสนวุ่นวาย แล้วเดินลึกเข้าไปตามตรอกซอกซอยของย่านแห่งนี้ จะพบว่าท่ามกลางความทันสมัย ยังมีพื้นที่แห่งความสงบที่ซ่อนตัวอยู่ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมายาวนาน
ทริปนี้จึงไม่ใช่เพียงการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หากแต่เป็นการเดินทางเพื่อเติมพลังใจ กับการสักการะ 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของย่านสาทร ได้แก่ ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว, วัดปรก และ วัดวิษณุ สามสถานที่ที่แม้จะมีรากฐานความเชื่อแตกต่างกัน แต่กลับหลอมรวมกันเป็นเสน่ห์ของสาทรได้อย่างน่าอัศจรรย์
ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว มรดกแห่งเมตตาธรรมที่งดงามที่สุดกลางสาทร
ก้าวแรกที่เดินเข้าสู่ศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาว ความรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในเมืองโบราณของจีน อาคารสีแดงตัดกับหลังคากระเบื้องแบบจีนโบราณที่ประดับลวดลายมังกรอย่างวิจิตร เสาแกะสลักอย่างประณีต ทุกองค์ประกอบสะท้อนภูมิปัญญาช่างศิลป์จีนแต้จิ๋วดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า 120 ปี ใจกลางย่านสาทร และถือเป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากพลังศรัทธาของศิษย์หลวงปู่ไต้ฮงกงและประชาชนจากทั่วประเทศ ที่ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งเมตตาธรรมของหลวงปู่ไต้ฮงกง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และเป็นแรงบันดาลใจของงานสาธารณกุศลมาจนถึงปัจจุบัน
การก่อสร้างศาลเจ้าแห่งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 และในวาระครบรอบ 110 ปีของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ภายในประดิษฐานองค์หลวงปู่ไต้ฮงหยกขาวขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เปล่งประกายสีขาวบริสุทธิ์ สื่อถึงความเมตตา ความเสียสละ และความสงบ ผู้ที่ได้มายืนอยู่เบื้องหน้าองค์ท่านต่างสัมผัสได้ถึงพลังแห่งศรัทธาที่อบอวลอยู่ทั่วบริเวณ
นอกจากการสักการะขอพรแล้ว ความงดงามของศาลเจ้ายังอยู่ที่งานสถาปัตยกรรม งานแกะสลักไม้ จิตรกรรมฝาผนัง และงานหัตถศิลป์จีนที่ถ่ายทอดเรื่องราวทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมจีนไว้อย่างประณีต ทุกมุมเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิต ที่ทำให้ผู้มาเยือนได้ซึมซับคุณค่าของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมอย่างแท้จริง
วัดปรก ศูนย์รวมศรัทธาของชาวมอญกลางมหานคร
จากศาลเจ้าไต้ฮงกง เดินทางต่อมาไม่นานก็ถึง "วัดปรก" วัดเล็ก ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวมอญ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 โดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย และร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน รวมถึงสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภาษามอญให้คงอยู่
เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในวัด สิ่งแรกที่สะดุดตาคือสถาปัตยกรรมแบบหงสาวดีอันเป็นเอกลักษณ์ ทั้งพระอุโบสถ เจดีย์ทรงลังกา และพระพุทธรูปหยกขาวที่ประดิษฐานอย่างสง่างาม บรรยากาศเงียบสงบ
เสน่ห์ของวัดปรกไม่ได้อยู่เพียงความสวยงามของสถาปัตยกรรม แต่ยังอยู่ที่การอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวมอญอย่างเข้มแข็ง พระสงฆ์ยังสวดมนต์และแสดงธรรมเป็นภาษามอญ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนภาษามอญและภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ให้คนรุ่นใหม่
ทุกปีในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็น “วันชาติมอญ” วัดจะจัดพิธีทำบุญ เลี้ยงพระ และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชนชาติมอญให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้ สะท้อนให้เห็นถึงการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้
วัดวิษณุ เทวสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาฮินดูที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งเทพ
เพียงข้ามถนนจากวัดปรก ก็จะพบกับวัดวิษณุ เทวสถานสำคัญของศาสนาฮินดูที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาของชาวฮินดูในประเทศไทย สถาปัตยกรรมของวัดได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธคยา มีลวดลายแกะสลักงดงามและเต็มไปด้วยความวิจิตรตามแบบศิลปะอินเดีย
เมื่อเข้าไปด้านในจะมีซุ้มเทพประธานคือ พระวิษณุและพระลักษมี โดยประทับพร้อมกันบนอนันตนาคราช ณ เกษียรสมุทร เป็นองค์ประธานภายในวัด ด้านซ้ายมือของเทพองค์ประธาน เป็นซุ้มพระกฤษณะและพระแม่ราธา ถัดออกไปริมสุดด้านขวามือเป็นซุ้มพระพุทธรูป ส่วนทางด้านขวามือของเทพองค์ประธานคือพระรามและนางสีดา และซุ้มพระหนุมาน และ ด้านริมหน้าต่างด้านขวามือเป็นซุ้มที่ประดิษฐาน พระแม่ทุรคา ส่วนด้านซ้ายมือริมหน้าต่างเป็นที่ประดิษฐาน พระพิฆเนศพร้อมทั้งพระนางพุทธิและพระนางสิทธิชายาของพระพิฆเนศ โดยด้านข้างของโบสถ์ด้านล่าง ซึ่งเป็นเทวสถานขนาดย่อมที่ประดิษฐานเทพเจ้าอีกหลายองค์
การเดินทางในครั้งนี้ทำให้เข้าใจว่า สาทรไม่ได้มีเพียงตึกสูงและผู้คนที่เร่งรีบ หากยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความเชื่อจากหลากหลายวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างงดงาม
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