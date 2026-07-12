น่าเอ็นดู “น้องมะลิ” ลูกลิงกังผลัดหลงแห่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ชวนชมความน่ารักของ “น้องมะลิ” ลูกลิงกังตัวน้อยที่ผลัดหลงจากแม่ ที่กำลังเป็นซุปตาร์สัตว์ตัวใหม่แห่งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
เฟซบุ๊กเพจ PR กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้โพสต์ภาพของ “น้องมะลิ” ลิงกังตัวน้อยซุปตาร์ตัวจิ๋วสุดน่าเอ็นดูสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี พร้อมข้อความว่า
ใครไหวไปก่อนเลย แต่ทางนี้โดนตกเข้าเต็มๆ ขอพามาชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูของ "น้องมะลิ" น้องลิงกังตัวน้อยที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งพรีเซ็นเตอร์คนใหม่ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี บอกเลยว่าลีลาการอ้อนไม่ธรรมดา เตรียมตัวขึ้นแท่นว่าที่ซุปตาร์ขวัญใจจากอุทัยธานีได้เลย
ความลับของซุปตาร์ แอบกระซิบว่าเสื้อของน้องมะลิอาจจะดูรัดติ้วไปสักนิ๊ดดดด นั่นก็ไม่ใช่เพราะเสื้อตัวเล็กหรอกนะคะ แต่เป็นเพราะช่วงนี้น้องมะลิของเราเอ็นจอยอีตติ้ง กินเก่งมากกกก ชุดก็เลยจะพอดีตัวแบบแน่นๆ ไปสักหน่อยค่า
ประกาศอัปเดตจากน้องมะลิ สำหรับพี่ๆ แม่ๆ แฟนคลับที่คิดถึงและถามไถ่กันเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะได้เจอกัน... ตอนนี้ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมนะคะ
แต่ไม่ต้องห่วงน้า ถ้าสถานีฯ พร้อมเปิดให้เข้าชมเมื่อไหร่ น้องมะลิจะเป็นคนมาส่งข่าวแจ้งให้พี่ๆ ทราบด้วยตัวเองแน่นอนค่ะ ขอบคุณทุกความรักและความสนใจที่ส่งมาให้พวกเรานะคะ
อดใจรอกันอีกนิด แล้วเตรียมตัวมาส่งกำลังใจให้พรีเซ็นเตอร์มะลิกันน้าาา
ที่มาข้อมูลและภาพ : สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี Huai Kha Khaeng WBS. จ.อุทัยธานี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
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