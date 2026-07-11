อพท. จับมือ กรมอุทยานฯ เดินหน้าโครงการ “กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง”

อพท. และกรมอุทยานฯ เดินหน้าโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงและร่วมผลักดันพื้นที่พิเศษฯ หมู่เกาะช้าง สู่การเป็น “World Class Destination”
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมหารือกับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถึงความคืบหน้าโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันสู่การเป็น “World Class Destination”
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานมีความยินดีให้ความร่วมมือกับ อพท. ในการขับเคลื่อนโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง ผ่านการทำงานร่วมกันของคณะทำงานร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลางและพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
และพร้อมสนับสนุนการทำงานของ อพท. ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการจัดการปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้ขึ้นไปแออัดบนภูกระดึง โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับทั้งนักท่องเที่ยวและการไม่รบกวนธรรมชาติ
นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า ขณะนี้ อพท. มีความคืบหน้าในการดำเนินการศึกษาและออกแบบกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง และได้เข้าพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอนและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของกรมอุทยานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการพื้นที่ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยว หรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายจราจร เพื่อรองรับการดำเนินโครงการฯ จึงได้เข้าหารือเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากกรมอุทยานฯ
เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ นี้ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายรายได้สู่คนในพื้นที่ และตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
พร้อมกันนี้ อพท. ได้หารือและรับฟังข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ปี 2571-2575 รวมถึงโครงการพัฒนาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง กรมอุทยานฯ พร้อมร่วมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว
โดยให้ อพท. เข้ามาสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกระจายรายได้ให้แก่ชุมชน ทั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานกำหนดจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MoU) ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อให้โครงการต่างๆ ภายใต้แผนฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “หมู่เกาะธรรมชาติ ต้นแบบการฟื้นสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับนานาชาติ”
การหารือร่วมกันของ อพท. และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในวันนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนของการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานอย่างโครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการสร้างต้นแบบของแหล่งท่องเที่ยวในระดับ World Class พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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