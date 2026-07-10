เริ่มแล้ว ! “จันท์อวดดี ยกกำลัง 2" เทศกาลแห่งปีที่จันทบุรี

ภาพบรรยากาศวันแรก “จันท์อวดดี ยกกำลัง 2" เทศกาลที่นักท่องเที่ยวจะได้พบกับเสน่ห์เมืองจันทบุรีในแบบที่ไม่เหมือนเทศกาลใด
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ “จันท์อวดดี ยกกำลัง 2" เทศกาลที่ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกลุ่มนักสร้างสรรค์เมืองอาทิ กลุ่มเสน่ห์จันท์ กลุ่มจันทรบูรคิดดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ประกอบการในพื้นที่ นักวิชาการ ฯลฯ
เทศกาลนี้ คนจันทบุรีรวมตัวกันมา "อวดของดีเมืองจันท์" อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ศิลปวัฒนธรรม อาหาร การแสดง แฟชั่นโชว์ เปิดบ้านเก่าให้ชม เวิร์กชอปที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจันทบุรี ฯลฯ
นับเป็นการสร้างปรากฏการณ์เพื่อปลุกกระแสให้คนในท้องถิ่นได้ภาคภูมิใจว่า จังหวัดเล็กๆก็มีศักยภาพในการจัดเทศกาลที่เข้มข้นไปด้วยคุณภาพไม่แพ้เมืองใหญ่
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569 บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร อ.เมือง จ.จันทบุรี
ภาพ: รักษ์ชาติ โสดาบัน