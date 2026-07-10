เตรียมพบเอเชียทีคโฉมใหม่ จำลองความมหัศจรรย์แพนโดรา มาจัดเต็มในธีม “Avatar” สุดตื่นตา

AWC จับมือ EMM Williams Productions เดินหน้าสร้างแลนด์มาร์กท่องเที่ยวระดับโลกแห่งใหม่ริมเจ้าพระยาที่เอเชียทีค เตรียมจำลองความมหัศจรรย์ของแพนโดรามาไว้ในโครงการ “Avatar: Guardians of Eywa” ประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตร คาดเปิดให้ชมปี 2570
บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร มีความยินดีที่จะประกาศการลงนามความร่วมมือครั้งสำคัญกับ EMM Williams Productions เพื่อนำเสนอ Avatar: Guardians of Eywa ประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟภายใต้ลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ Avatar ของ James Cameron เป็นครั้งแรก ภายใต้รูปแบบความบันเทิงใหม่ล่าสุด The Magic Walk Experience ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น โดยความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเสริมศักยภาพให้ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านประสบการณ์ความบันเทิงที่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Experience-led IP) ในภูมิภาค โดยผสานรวมร้านค้า ไลฟ์สไตล์ และประสบการณ์เข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว เพื่อเป็นแพลตฟอร์มประสบการณ์ค้าปลีกระดับพรีเมียมอย่างครบวงจร
โครงการ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น เป็นส่วนหนึ่งของโมเดล AWC’s Lifestyle Destination ที่กำลังปรับโฉมครั้งใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์รวมของร้านค้า วัฒนธรรม และความบันเทิงระดับโลก โดยการเปิดตัวประสบการณ์ล่าสุดนี้ จะมาเสริมทัพแลนด์มาร์กสำคัญอื่น ๆ อาทิ SkyFlyers: Wings of Garudapterus และ Better World Better Future สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ของ AWC ในการสร้างสรรค์ อนาคตที่ดีกว่า (Building Better Future) ผ่านการรังสรรค์เรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความยั่งยืน ควบคู่ไปกับความบันเทิงในระดับสากล
ความร่วมมือครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์การสร้างพันธมิตรระดับโลกของ AWC โดยผสานความเชี่ยวชาญของ EMM Williams Productions ผู้นำระดับโลกด้านประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟและโปรดักชันการแสดงขนาดใหญ่ เข้ากับความเชี่ยวชาญของ AWC ในการพัฒนาจุดหมายปลายทาง EMM Williams Productions เป็นที่รู้จักจากการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับแบรนด์และโปรดักชันระดับโลก อาทิ Live Nation, Fever Up และ Notre Dame de Paris โดยความร่วมมือครั้งนี้จะร่วมส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับที่คาดว่าจะดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย พร้อมตอกย้ำสถานะของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนชั้นนำของโลก
ประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรนี้ จะพาผู้เยี่ยมชมทุกเพศทุกวัยเข้าสู่โลกแพนโดรา (Pandora) อันอุดมสมบูรณ์ที่เปล่งประกายด้วยพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตเรืองแสง อันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์ Avatar ผลงานของ James Cameron พร้อมเชิญชวนให้ทุกคนค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ผ่านการเรียนรู้บทบาทของชาวนาวีในฐานะ Guardians of Eywa ซึ่งสะท้อนคุณค่าของการเคารพธรรมชาติและความเชื่อมโยงของทุกสรรพชีวิต
ประสบการณ์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์ระดับโลก Avatar ผลงานของ James Cameron ซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ในฐานะภาพยนตร์ไตรภาค ที่ทำรายได้สูงที่สุดตลอดกาล ด้วยรายได้รวมกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก ถ่ายทอดหนึ่งในเรื่องราวที่ผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ สู่จุดหมายปลายทางที่ไม่เหมือนใคร ผ่านการผสานการเล่าเรื่องแบบอิมเมอร์ซีฟ การแสดงสดอันตระการตา ร้านอาหารภายใต้ธีมของเรื่อง ร้านค้า และประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ ไว้อย่างลงตัว ประสบการณ์นี้พร้อมก้าวขึ้นเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ยกระดับกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางด้านความบันเทิงระดับโลก
เรื่องราวสุดพิเศษนี้ จะนำเสนออยู่ภายใน Blue Dome at Asiatique Destination ซึ่งออกแบบโดย Shigeru Ban สถาปนิกชาวญี่ปุ่นเจ้าของรางวัล Pritzker Prize ซึ่งเดิมถูกสร้างสรรค์ขึ้นสำหรับงาน Expo 2025 ที่ Osaka สถาปัตยกรรมโดดเด่นด้วยโครงสร้างไม้ไผ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 เมตร ผสานเข้ากับโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 42 เมตร โครงสร้างที่มีน้ำหนักเบาและปราศจากเสาค้ำกลางนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงการผสานวัสดุหมุนเวียนเข้ากับวิศวกรรมขั้นสูงได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นทั้งในด้านนวัตกรรมความแข็งแกร่งและความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นบรรทัดฐานใหม่ของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์แห่งใหม่ Blue Dome at Asiatique Destination ยังสะท้อนวิสัยทัศน์ของ AWC ในการสร้างนิยามใหม่ให้กับการพัฒนาจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวยั่งยืน ด้วยการนำแลนด์มาร์กสำคัญจากงาน Expo 2025 มาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มแทนการก่อสร้างใหม่ โครงการนี้ จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ AWC ในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า (Building Better Future) ผ่านการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป
นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า: “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศความร่วมมือกับ EMM Williams Productions ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันในการสร้างสรรค์จุดหมายปลายทางที่มอบประสบการณ์อันมีเอกลักษณ์และเปี่ยมด้วยความหมาย ผ่านการผสานการแสดงสดและความบันเทิงจากทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ระดับโลก เข้ากับการชอปปิ้ง ไลฟ์สไตล์ และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น
การนำ Avatar: Guardians of Eywa มาถ่ายทอดด้วยเรื่องราวการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ แต่เป็นการสร้างแลนด์มาร์กที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยือนได้ตระหนักถึงคุณค่าของโลกและธรรมชาติ นี่คือการขับเคลื่อนพันธกิจ Building Better Future ของ AWC ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการนำเสนอความบันเทิงและการสร้างสรรค์ของ EMM Williams Productions ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการแสดงเอ็นเตอร์เทนเมนต์ระดับโลก ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ และอิมเมอร์ซีฟ ที่ถ่ายทอดแนวคิดด้านความยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และมอบความประทับใจที่น่าจดจำแก่ผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก”
นายอองตวน ฮาสวานี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ EMM Williams Productions กล่าวว่า: “พวกเรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ Avatar: Guardians of Eywa ประสบการณ์ Magic Walk™ แห่งแรก เตรียมเปิดตัวในประเทศไทย พร้อมนำเสนอรูปแบบความบันเทิงแห่งอนาคตที่จะมาสร้างนิยามประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟไปอีกขั้น ด้วยการผสานการเล่าเรื่อง การเดินทางผ่านโลกแห่งการผจญภัยที่เต็มไปด้วยประสบการณ์สุดตระการตา และการแสดงกายกรรมสด เรื่องราว Guardians of Eywa ซึ่งสร้างสรรค์โดย EMM ถ่ายทอดให้ผู้ชมก้าวเข้าสู่ใจกลางของเรื่องราว และร่วมออกเดินทางสู่โลกแห่งความฝันที่ดำเนินไปแบบเรียลไทม์ เป็นประสบการณ์ที่สามารถสัมผัสได้เฉพาะการเข้าชมจริงเท่านั้น การมีส่วนร่วมของผู้ชมทุกคนคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ประสบการณ์ครั้งนี้มีเอกลักษณ์และสร้างความประทับใจเหนือความบันเทิงในรูปแบบเดิม ๆ”
ทั้ง AWC และ EMM Williams Productions ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่นำเสนอความงดงามของโลกใบนี้ พร้อมส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก