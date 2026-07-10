ครั้งแรกของโลก! "MRKREME: THE FURRYWAYS ASIA TOUR" ปักหมุดไทยสู่ Creative Destination

ททท. ร่วมกับสยามพารากอน แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ และพันธมิตร เปิดตัวนิทรรศการ "MRKREME: THE FURRYWAYS ASIA TOUR" ครั้งแรกของโลก ผลักดันประเทศไทยสู่ Creative Destination of Asia
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสนับสนุนนิทรรศการ “MRKREME: THE FURRYWAYS ASIA TOUR” อย่างเป็นทางการ ซึ่งเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยความร่วมมือของศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ARTXP และพันธมิตรภาคเอกชน เนรมิตจักรวาลแห่ง Kooky World ให้มีชีวิตผ่านประสบการณ์ศิลปะแบบ Multi-Sensory Art Experience นับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของโลก (World Premiere) เริ่มต้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ก่อนออกเดินทางจัดแสดงในเมืองสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นหนึ่งใน Must Visit Events ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด และสะท้อนศักยภาพของศิลปินไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยในการก้าวสู่เวทีนานาชาติ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิภาคเอเชีย (Creative Destination of Asia)
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า การสนับสนุนนิทรรศการ 'MRKREME: THE FURRYWAYS ASIA TOUR' ในครั้งนี้ สะท้อนแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ททท. ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ ไลฟ์สไตล์ และการมีส่วนร่วม ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y, Gen Z และผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งให้ความสำคัญกับประสบการณ์ คุณค่า และอัตลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง ททท. จึงเดินหน้าขยายความร่วมมือให้การสนับสนุนพันธมิตร ศูนย์การค้าสยามพารากอน บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ARTXP ศิลปินไทย ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และพันธมิตรจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาอีเวนต์ที่มีศักยภาพสู่การเป็น Must Visit Events ของประเทศไทย รวมถึงเป็นโอกาสที่จะได้สะท้อนศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองแห่งแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนประเทศไทยในการเป็นเวทีสำหรับโครงการสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ พร้อมต่อยอดคุณค่าให้กับภาคการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และช่วยสร้างแรงจูงใจในการออกเดินทางตลอดทั้งปี พร้อมกระจายการใช้จ่ายสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในวงกว้าง
นิทรรศการ “MRKREME: THE FURRYWAYS ASIA TOUR” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 19 กรกฎาคม 2569 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถ่ายทอดจักรวาลแห่ง Kooky World ผ่านรูปแบบ Multi-Sensory Art Experience ที่ผสานงานศิลปะ เทคโนโลยี แสง สี เสียง และการออกแบบพื้นที่เข้าไว้ด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ออกเดินทางสำรวจโลกของเหล่า Furry Monsters พร้อมสัมผัสลายเส้น คาแรกเตอร์ และเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของ MRKREME ผ่านประสบการณ์ที่สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มรูปแบบ สะท้อนพลังของศิลปะร่วมสมัยที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่
ภายในพิธีเปิดงานฯ ได้รับเกียรติจาก วรกันต์ จงธนพิพัฒน์ (MRKREME) ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยชาวไทย–ฮ่องกง ร่วมถ่ายทอดแนวคิดเบื้องหลังการสร้างสรรค์นิทรรศการ "The Furryways" เริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะพาเหล่า Furry Monsters ออกเดินทางไปพบผู้คนในเมืองต่าง ๆ ของประเทศไทย ก่อนจะต่อยอดสู่การเดินทางบทใหม่ในรูปแบบ Asia Tour เมืองสำคัญทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกจากกรุงเทพมหานคร โดยนำแรงบันดาลใจจากระบบขนส่งมวลชนและการเคลื่อนที่ของผู้คนมาตีความใหม่ สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในเมืองใหญ่ที่ต่างดำเนินชีวิตอย่างเร่งรีบ จนบางครั้งอาจหลงลืมการเชื่อมโยงระหว่างกัน ซึ่ง The Furryways ถูกออกแบบให้เป็น "พื้นที่แห่งประสบการณ์" ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมก้าวข้ามจากการเป็นผู้สังเกตการณ์สู่การมีส่วนร่วม ผ่านการสัมผัส เล่น ถ่ายภาพ และใช้เวลาร่วมกับตัวละครอย่าง Mushkin, Rosado และ Odey เพื่อส่งต่อความสุข ความอบอุ่น และจินตนาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ พร้อมหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมกลับเข้าหากันอีกครั้ง
นอกจากนิทรรศการแล้ว ภายในงานยังเปิดจำหน่าย THE FURRYWAYS MERCHANDISE คอลเลกชันของสะสมและไอเทมไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ คอลเลกชันพิเศษที่สร้างสรรค์ร่วมกับ Matter Maker, ฟิกเกอร์ Blind Box, KREME Windup Toys รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน และสินค้าลิขสิทธิ์อีกหลากหลายรายการ เพื่อมอบประสบการณ์ครบวงจรให้แก่ผู้เข้าชมและนักสะสม
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ "MRKREME: THE FURRYWAYS ASIA TOUR" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 4–19 กรกฎาคม 2569 ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Instagram @mrkreme และ @artxp.th
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