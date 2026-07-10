“HANAM BBQ” ปิ้งย่างเกาหลีแลนดิ้งเมืองไทย เสิร์ฟความอร่อยแล้วที่เซ็นทรัลเวิลด์

แลนดิ้งที่เมืองไทยแล้ว “HANAM BBQ” ร้านปิ้งย่างเกาหลีตัวท็อปส่งตรงจากเกาหลี เปิดสาขาแรกที่ไทยแล้ว ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 ใช้เนื้อหมูสดไม่แช่แข็ง Pre-Grilled บนเตาถ่าน แล้วนำมาย่างต่อที่โต๊ะ ในบรรยากาศแบบเกาหลีแท้ๆ
ใครที่ชื่นชอบการกินอาหารเกาหลี และยิ่งเป็นคอซีรีส์ด้วยแล้ว น่าจะเคยผ่านตากับร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่มักจะโผล่มาในซีรีส์ เวลาได้เห็นเนื้อหมูอยู่บนเตาร้อนๆ กับเสียงฉ่าๆ เวลาย่างไฟ ก็ทำให้ท้องร้องไปเสียทุกที
มื้อนี้ไม่ต้องทนอยากกินอีกต่อไป เพราะร้านปิ้งย่างเจ้าดังตัวท็อปของเกาหลี บินมาแลนดิ้งที่เมืองไทยแล้ว
ร้านนี้มีชื่อว่า “HANAM BBQ” (ฮานัม บาร์บีคิว) ร้านปิ้งย่างที่มีกว่า 200 สาขาในเกาหลี รวมถึงขยายสาขาไปอีกหลายประเทศ และล่าสุดนี้มาเปิดสาขาแรกในไทยแล้ว ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6
หลายๆ คนอาจจะคุ้นกับหน้าตาร้าน โดยเฉพาะสายซีรีส์เกาหลี เพราะร้านนี้ไปปรากฏอยู่ในซีรีส์ดังหลายเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะเป็น Perfect Crown, Queen of Tears, Hospital Playlist, Good Boy เป็นต้น
ที่นี่โดดเด่นด้วยการเลือกใช้เนื้อหมูสดไม่แช่แข็ง เพื่อให้ได้รสชาติที่บริสุทธิ์จากวัตถุดิบ เมื่อเนื้อหมูสดสัมผัสกับเปลวไฟและถ่านร้อนจัด ไขมันธรรมชาติจะค่อยๆ ละลายและเคลือบผิว เกิดเป็นกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ และเพิ่มความชุ่มฉ่ำในทุกคำ
อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ HANUM BBQ คือ การ Pre-Grilled ด้วยเปลวไปแรงจากถ่านธรรมชาติ ก่อนจะเสิร์ฟสู่โต๊ะอาหาร ซึ่งเปลวไฟนี้จะช่วยสร้างชั้นผิวที่หอมกรุ่น พร้อมเก็บรักษาความชุ่มฉ่ำของเนื้อและไขมันไว้ภายใน เมื่อถึงโต๊ะแล้ว ก็จะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญมาช่วยย่างบนเตาหิน และตัดเป็นชิ้นในรูปแบบ Steak Cut โดยแต่ละชิ้นจะได้มาตรฐานทั้งขนาดและความสุก
ส่วนบรรยากาศร้านก็เป็นสไตล์เกาหลีแท้ๆ เหมือนได้ไปนั่งกินที่เกาหลี ด้านหน้าร้านโชว์เตาย่างที่จะมีเชฟมา Pre-Grilled ให้ได้เห็น ส่วนด้านในก็มีโต๊ะนั่งเรียงราย พร้อมตกแต่งด้วยโปสเตอร์ซีรีส์เรื่องต่างๆ ที่ร้านไปปรากฏอยู่ในเรื่อง
มาที่นี่ต้องชิมเมนูซิกเนเจอร์ Signature Assortment (875 บาท) ที่รวมเอาเนื้อหมูส่วนยอดนิยมมาไว้ด้วยกัน ทั้งหมูสามชั้น (ซัมกยอบซัล) เป็นหมูสามชั้นลอกหนัง คัดเฉพาะส่วนที่มีเนื้อและไขมันอย่างลงตัว คอหมู (ฮังจองซัล) เนื้อส่วนพรีเมียมที่มีปริมาณจำกัดเพียง 400 กรัมในหมูหนึ่งตัว และ สันคอหมูหมักซอส (ยางนย็อมมกซัล) สันคอหมูนุ่มฉ่ำกับซอสหมักสูตรต้นตำรับ
หมูห้าชั้น (335 บาท) เมนูสุดฮิตตลอดกาล หมูห้าชั้น หรือ โอคยอบซัล มีสัดส่วนเนื้อและไขมันที่ลงตัว ทุกคำมีความฉ่ำ นุ่ม และเต็มไปด้วยรสชาติ
สายเนื้อต้องลอง เนื้อซี่โครงติดกระดูก (1,050 บาท) เสน่ห์ของปิ้งย่างสไตล์เกาหลี คงกระดูกไว้เพื่อช่วยรักษาความชุ่มฉ่ำและเพิ่มมิติของรสชาติระหว่างย่าง มีสัมผัสที่นุ่มและเข้มข้นกว่าเนื้อทั่วไป เนื้อวากิวหั่นเต๋า (950 บาท) เป็นเนื้อวากิว A3 หั่นเต๋าที่มีความนุ่ม และรสชาติของเนื้อเข้มข้นด้วยการ Bleeding เนื้อ ทำให้เนื้อยังมีความฉ่ำ นุ่ม ละลายในปาก
เมนูปิ้งย่างเสิร์ฟมาพร้อมเครื่องเคียงแบบจัดเต็ม เติมได้ไม่อั้น แต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือ ใบมยองอี หรือ ใบกระเทียมดอง ที่นำมาห่อกินคู่กับหมูย่างเข้ากันดีมากๆ และ กิมจิย่าง ที่รสชาติเข้มข้น หอมอร่อย
ส่วนเมนูเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ชวนลองคือ มันฝรั่งชีส (85 บาท) เป็นมันฝรั่งบดละเอียดมาพร้อมชีสยืดๆ อุ่นให้ร้อนบนเตา แล้วกินคู่กับหมูย่าง ไข่ตุ๋นชีส (190 บาท) เสิร์ฟมาร้อนๆ ไข่ฟูนุ่ม ชีสยืดๆ ซุปกิมจิ (265 บาท) รสชาติเข้มข้น ซดร้อนๆ เข้ากันดีกับหมูย่าง
ปิดท้ายมื้อด้วยความหวานฉ่ำ ไอศกรีมวานิลลากับข้าวพองกรอบ (75 บาท) ไอศกรีมวานิลลาเนื้อเนียนหวานอร่อย กินคู่กับข้าวหองกรอบหอมๆ เคี้ยวกรุบ เซตมักกอลลีรวงผึ้ง (450 บาท) เครื่องดื่มพื้นบ้านเกาหลีเสิร์ฟมาพร้อมกับรวงผึ้งธรรมชาติ ให้ดื่มมักกอลลีก่อนแล้วค่อยกัดรวงผึ้งตาม จะช่วยเติมรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น
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“HANAM BBQ” (ฮานัม บาร์บีคิว) เปิดแล้วที่ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.
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