ภูเก็ต ชวนนักท่องเที่ยว ชมคอนเสิร์ต “น้องแพรว” (Nene Royal) ที่ตลาดท้ายรถนาคา

ภูเก็ต ชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ร่วมเชียร์ “น้องแพรว - Nene Royal” ชม America’s Got Talent ที่ตลาดท้ายรถนาคา เสาร์นี้
แฟนเพจ ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center แจ้งข่าววันนี้ (9 ก.ค. 69) โดยระบุว่า
ภูเก็ตมีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจอีกครั้ง เมื่อ “น้องแพรว” หรือ Nene Royal ศิลปินสาวชาวภูเก็ต ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีประกวดระดับโลก America’s Got Talent (AGT) พร้อมโชว์พลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์ในเพลง “Zombie” ของวง The Cranberries จนได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลก และถูกเผยแพร่ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของรายการ AGT และ NBC
เพื่อร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนคนไทยและคนภูเก็ต ตลาดท้ายรถนาคา ภูเก็ต ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และแฟนเพลง ร่วมชมการออกอากาศของรายการ America’s Got Talent พร้อมพบกับ Nene Royal และ OZONE Band FC แบบสดๆ
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
เวลา 19.30 – 21.30 น.
เวที Food Zone Stage โฉมใหม่
ตลาดท้ายรถนาคา จังหวัดภูเก็ต
ภายในงานจะมีการรวมตัวของแฟนคลับและผู้สนับสนุน เพื่อร่วมลุ้น ร่วมเชียร์ และร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญของศิลปินสาวชาวภูเก็ต ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง เหมือนการเชียร์คนในครอบครัว
การได้ขึ้นเวที America’s Got Talent ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการค้นหาความสามารถที่มีผู้ชมมากที่สุดของโลก ถือเป็นโอกาสสำคัญของศิลปินไทยในการแสดงศักยภาพต่อสายตาผู้ชมระดับนานาชาติ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยกล้าที่จะเดินตามความฝันบนเวทีสากล
หากคุณเป็นอีกคนที่อยากร่วมเป็นกำลังใจให้ “น้องแพรว” และร่วมบันทึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของคนภูเก็ต อย่าพลาดมาพบกันที่ ตลาดท้ายรถนาคา ในคืนวันเสาร์นี้ (11 กรกฎาคม 2569)