สุดปัง "เชียงใหม่-กรุงเทพฯ" ติดอันดับ 1 ใน 10 "เมืองที่ดีที่สุดในโลก ปี 2026"

เมืองไทยสุดปังอีกแล้ว เมื่อ 2 เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง "เชียงใหม่-กรุงเทพฯ" ถูกโหวตให้ติด 1 ใน 10 อันดับเมืองที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2026 จากนิตยสาร Travel + Leisure โดย เชียงใหม่ คว้าอันดับ 3 และ กรุงเทพมหานคร คว้าอันดับ 6 ตอกย้ำเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวไทยที่ยังคงครองใจนักเดินทางจากทั่วโลก
ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัส โดยล่าสุด "เชียงใหม่" และ "กรุงเทพมหานคร" ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 10 Best Cities in the World 2026 จาก Travel + Leisure นิตยสารด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลก
การจัดอันดับนี้ได้มาจากการสำรวจและลงคะแนนจากผู้อ่านนิตยสารและนักเดินทางจากทั่วโลก ที่สะท้อนถึงจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมและสร้างความประทับใจให้แก่นักเดินทางจากทั่วโลก โดย "เชียงใหม่" เมืองท่องเที่ยวชื่อดังทางภาคเหนือของไทย ได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับ 3 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2026 และ "กรุงเทพมหานคร" ได้รับการโหวตให้อยู่ในอันดับ 6 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2026 เป็นการตอกย้ำเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวไทยที่ยังคงครองใจนักเดินทางจากทั่วโลก
การได้รับการจัดอันดับในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม อาหารรสเลิศ แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการต้อนรับอันอบอุ่น ซึ่งสร้างความประทับใจและประสบการณ์อันน่าจดจำให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
สำหรับ 10 Best Cities in the World 2026 จาก Travel + Leisure มีรายชื่อเมืองต่างๆ ดังนี้
1. ซานมิเกล เดอ เอเยนเด ประเทศเม็กซิโก
2. เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
3. เชียงใหม่ ประเทสไทย
4. ฮอยอัน ประเทศเวียดนาม
5. วาฮาก้า ประเทศเม็กซิโก
6. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
7. เยรูซาเลม ประเทศอิสราเอล
8. เสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
9. เม็กซิโก ซิตี้ ประเทศเม็กซิโก
10. โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.travelandleisure.com/worlds-best-awards-best-cities-11952492
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