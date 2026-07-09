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วธ. หนุน Thailand Biennale 2027 ใช้ศิลปะดึงนักท่องเที่ยว ปลุกเศรษฐกิจระยอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ซาบีดา” รุกตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล Thailand Biennale, Rayong 2027 หนุนเผยแพร่ศิลปะและแหล่งท่องเที่ยว UNSEEN ในระยอง ผลักดันสู่ความเป็นเมืองศิลปะ ใช้ศิลปะเผยแพร่ความเป็นระยองไปสู่คนไทย-ชาวต่างชาติดึงมาท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ ส่งเสริมเรียนรู้ศิลปะแก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูล Thailand Biennale จังหวัดระยอง เพื่อหารือกับผู้แทนจังหวัดระยอง ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม และตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ในปี พ.ศ. 2570 ณ ร้านรักระยอง จังหวัดระยอง

นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมของจังหวัดระยองในการเตรียมจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Rayong 2027 ซึ่งจังหวัดระยองมีศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์ใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เมืองอุตสาหกรรม แต่เป็นเมืองแห่งศิลปะ ที่เชื่อมโยงศิลปะ สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดระยอง จะดำเนินการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ เพื่อกำหนดแนวคิดหลักของงาน Thailand Biennale, Rayong 2027 พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่มีความพร้อมในการติดตั้งผลงานศิลปะ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจังหวัดระยองจะสามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า จากการประชุมหารือกับจังหวัดและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Rayong 2027 ได้รับรายงานเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯ เพื่อเป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของการจัดงาน และเป็นศูนย์ปฏิบัติการให้ความรู้ด้านศิลปะ Thailand Biennale, Rayong 2027 ซึ่งจะเปิดในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้ อย่างไรก็ตาม วธ.มุ่งหวังว่าศูนย์แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Biennale, Rayong 2027 ร่วมถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น UNSEEN ของจังหวัด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และแสดงถึงศักยภาพของจังหวัดระยองที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ


“ดิฉันเชื่อว่า Thailand Biennale, Rayong 2027 จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดระยองและประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือนของการจัดงาน จะช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านศิลปะให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เพิ่มมากขึ้น งานครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างวธ. จังหวัดระยองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ” นางสาวซาบีดา กล่าว




นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้มีนโยบายด้านส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ด้วย 5C + 1C ได้แก่ Content: ส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาสร้างสรรค์ที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย C - Connection: สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก C - Community: กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและฐานราก C - Climate: การคำนึงถึงบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน C - Care: การอนุรักษ์และคุ้มครองมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้คือ Core Value : ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม และมีแนวคิดจะ ยกระดับสู่การท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม และจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับ จิตสำนึกด้านคุณธรรมของประชาชน ที่จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตนด้วยการยึดมั่นในคุณธรรม การให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยความสุจริต ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว เผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีงามเพื่อสร้างอัตตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในสายตานานาชาติ ส่วนการขับเคลื่อนนโยบายด้านคุณธรรมของรัฐบาล ที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขยายผลการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖–๒๕๗๐ ก็ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรม ๕ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู และกำลังเตรียมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๗๑–๒๕๗๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมของประเทศในระยะต่อไป


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วธ. หนุน Thailand Biennale 2027 ใช้ศิลปะดึงนักท่องเที่ยว ปลุกเศรษฐกิจระยอง
วธ. หนุน Thailand Biennale 2027 ใช้ศิลปะดึงนักท่องเที่ยว ปลุกเศรษฐกิจระยอง
วธ. หนุน Thailand Biennale 2027 ใช้ศิลปะดึงนักท่องเที่ยว ปลุกเศรษฐกิจระยอง
วธ. หนุน Thailand Biennale 2027 ใช้ศิลปะดึงนักท่องเที่ยว ปลุกเศรษฐกิจระยอง
วธ. หนุน Thailand Biennale 2027 ใช้ศิลปะดึงนักท่องเที่ยว ปลุกเศรษฐกิจระยอง
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