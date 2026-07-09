ข่าวดี ไทยมีไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกตัวที่ 15 “อุรคาซอรัส” พบที่ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์

เปิดตัว “อุรคาซอรัส กาฬสินธุ์เอนซิส” ไดโนเสาร์พันธุ์ไทยสกุลใหม่ของโลกตัวที่ 15 อย่างเป็นทางการ โดยพบที่ภูน้อย จ.กาฬสินธุ์ แหล่งขุดค้นฟอสซิลสัตว์มีกระดูกสันหลังที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย จนได้ชื่อว่าเป็น “จูแรสซิกพาร์คเมืองไทย”
อุรคาซอรัส เป็นไดโนเสาร์ซอโรพอดกลุ่ม Mamenchisaurid ในยุคจูแรสซิกตอนปลาย มีอายุประมาณ 150 ล้านปี ไดโนเสาร์ตัวนี้มีจุดเด่น คือ มีคอยาวเป็นพิเศษถึงประมาณ 50% ของความยาวลำตัว รวมถึงมีกระดูกคอมากถึง 17–19 ชิ้น มากกว่าซอโรพอดส่วนใหญ่ที่มีกระดูกคอประมาณ 13-15 ชิ้น
อุรคาซอรัส เมื่อโตเต็มวัยมีความยาวประมาณ 18-20 เมตร สามารถชูคอได้สูงถึง 9 เมตร หรือเทียบเท่ากับอาคาร 3 ชั้น เลยทีเดียว
ชื่ออุรคาซอรัส มาจากคำว่า “อุรคะ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “งูใหญ่” หรือผู้ที่เดินไปด้วยอก เมื่อรวมกับคำว่าซอรัสในภาษากรีก จึงแปลว่า “กิ้งก่างูใหญ่” ส่วน Specific epithet กาฬสินธุ์เอนซิส เป็นการบ่งบอกว่าเจอที่จังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเอง
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หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลบางส่วน จาก เพจ MR.DinoDigger ภาพจาก : nature.com