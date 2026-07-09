สนามบินญี่ปุ่น ชูกระแสการท่องเที่ยว “ธีมโปเกมอน” เป็นสนามบินแห่งแรกของโลก

สนามบินภูมิภาคในจังหวัดอิชิคาวะ ประเทศญี่ปุ่น แปลงโฉมครั้งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์โลกแห่งโปเกมอน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและฟื้นฟูพื้นที่จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในอดีต
สนามบินโนโตะซาโตยามะ (Noto Satoyama Airport) ซึ่งปัจจุบันให้บริการเที่ยวบินระหว่างกรุงโตเกียวและภูมิภาคโนโตะ เตรียมเปิดตัวใหม่อย่างเป็นทางการในชื่อ “Noto Satoyama Pokémon With You Airport” วันที่ 7 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา
โครงการดังกล่าวจะดำเนินกิจกรรมและการตกแต่งธีมโปเกมอนไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2029 พร้อมประกาศตัวว่าเป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่มาพร้อมธีมโปเกมอนเต็มรูปแบบ
ภายในพื้นที่สนามบินทั้ง 4 ชั้น แฟนโปเกมอนจะได้ออกตามหาตัวละครสายบิน (Flying-type) มากถึง 111 ตัว ที่ซ่อนอยู่ทั่วอาคารหลังการรีโนเวต จุดเด่นสำคัญอยู่บริเวณโถงเอเทรียม ซึ่งจะมีรูปปิกาจู นั่งอยู่บนเครื่องบินเป็นศูนย์กลางของงาน รายล้อมไปด้วยโปเกมอนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนก แมลง และมังกร
บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1 ผู้มาเยือนจะได้พบกับจิตรกรรมฝาผนังชื่อ “A Bright Future” ซึ่งสะท้อนธรรมชาติอันงดงามของภูมิภาคโนโตะ ขณะที่ด้านนอกอาคาร เสาต่างๆ จะประดับด้วยลายโปเกมอน เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความตื่นเต้นก่อนเริ่มต้นการเดินทาง โดยธีมโปเกมอนยังต่อเนื่องไปยังชั้น 2 ซึ่งมีภาพตัวละครในบรรยากาศสนามบิน รวมถึงป้ายข้อมูลต่าง ๆ ภายในอาคาร
นอกจากนี้ ระหว่างรอขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถแวะพักที่ร้านอาหาร An-non Restaurant ซึ่งจะเสิร์ฟแพนเค้กและเครื่องดื่มธีมโปเกมอน พร้อมแผ่นรองจานลวดลายพิเศษ
ส่วนผู้ที่ต้องการเก็บความทรงจำกลับบ้าน ร้านของฝาก Serendipity บนชั้น 2 จะวางจำหน่ายสินค้าแบบลิมิเต็ด เช่น เสื้อยืด พวงกุญแจ สายรัดกระเป๋า และป้ายติดสัมภาระ
เบื้องหลังแนวคิดนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูจิตใจผู้คนหลังเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.6 บริเวณคาบสมุทรโนโตะในปี 2024 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก มีผู้บาดเจ็บหลายพันราย และสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่
ทางสนามบินระบุว่า การปรับโลโก้และตกแต่งธีมโปเกมอนครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อนำรอยยิ้มและความสดใสกลับคืนสู่เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
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