มิติใหม่ “เกาะล้าน” สร้างบ้านปะการังสุดล้ำ ปักหมุดเป็นจุดดำน้ำแห่งใหม่เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน

“เกาะล้าน” เกาะสวยน้ำใส ที่เที่ยวดังใกล้กรุงฯ วันนี้มีสีสันใหม่ใต้ทะเลกับบ้านปะการังสุดล้ำ 3D Printing จำนวน 66 หลัง จากกิจกรรม “TAT x SCG รักษ์ทะเลไทย” ที่มุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และพัฒนาบ้านปะการังเกาะล้านเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
“เกาะล้าน” เป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลอ่าวไทย อยู่ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองพัทยาประมาณ 7 กิโลเมตร ทุก ๆ วันจะมีเรือโดยสารวิ่งระหว่างท่าเรือแหลมบาลีฮาย (พัทยาใต้) สู่เกาะล้านที่ท่าเรือหน้าบ้าน และท่าเรือหาดตาแหวน ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้บริการกัน
เกาะล้าน เสน่ห์เกาะน้ำใสแจ๋วใกล้กรุงฯ
เกาะล้านได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่มีน้ำทะเลใสแจ๋วใกล้กรุงฯ ที่สุด บนเกาะล้านมีชายหาดสวย ๆ งาม ๆ ให้เลือกไปเที่ยวอยู่ไม่น้อย นำโดย “หาดตาแหวน” ที่นอกจากจะถูกยกให้เป็นหาดที่สวยที่สุดแล้ว ยังเป็นหาดยอดฮิตอันดับหนึ่งของเกาะล้านด้วย
หาดตาแหวน มีแนวหาดทรายขาวเนียนยาวกว่า 700 เมตร มีน้ำทะเลสวยใส รวมถึงมีกิจกรรมให้ทำกันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเล่นน้ำ นั่งเล่นรับลม หรืออาบแดดบนเตียงผ้าใบชายหาด หรือจะเป็นการเล่นกิจกรรมทางน้ำอย่างการขี่เจ็ตสกี เล่นเรือกล้วย เป็นต้น
ขณะที่ในยามค่ำคืนบริเวณหาดตาแหวนจากคึกคักไปด้วยแสงสี จากร้านอาหารนั่งชิลล์ริมทะเล บางร้านมีแสดงดนตรีสด บางร้านมีโชว์ควงกระบองไฟ ดูน่าตื่นตื่นตื่นใจ ใครที่ชอบบรรยากาศของหาดแสงสี ความบันเทิง และสังสรรค์ หาดตาแหวนสามารถตอบโจทย์ได้ไม่น้อยเลย
ขณะที่ “หาดเทียน” หาดเล็ก ๆ เงียบสงบ ที่นอกจากจะมีหลากหลายให้มุมให้เลือกถ่ายรูปแล้ว หาดแห่งนี้ยังมีไฮไลต์ไม่ควรพลาดคือ การชม “ห่านเล่นน้ำทะเล” ที่หาชมไม่ได้ง่าย ๆ (เพราะปกติจะมีแต่ห่านเล่นน้ำจืด) แต่ว่ากลับมีให้ชมทุกวันที่หาดเทียนแห่งนี้
ฝูงห่านที่หาดเทียนมีทั้งหมด 11 ตัว ทุก ๆ วัน จะออกมาโชว์ตัวเล่นน้ำกันในช่วงเช้า-เย็น เวลาประมาณ 8-9 โมง และ 5-6 โมงเย็น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปซื้อผักจากลุงเจ้าของเพื่อนำไปให้อาหารพวกมันได้
ด้วยความที่ฝูงห่านที่นี่คุ้นชินกับนักท่องเที่ยว พวกมันจึงไม่ตื่นคน และไม่ไล่จิกคน แต่จะมีไล่จิกกันเอง หรือไปไล่จิกหมาจรบ้างเป็นบางครั้ง สร้างสีสันให้กับผู้ชมและกองเชียร์ได้เป็นอย่างดี
ที่เกาะล้านยังมีหาดน่าสนใจอื่น ๆ อีก อาทิ หาดแสม หาดนวล หาดสังวาล หาดตายาย และหาดทองหลาง ที่แม้อยู่ติดกันหาดตาแหวน (ไปทางตอนเหนือ) แต่ว่ากับมีบรรยากาศที่สงบเป็นส่วนตัว
นอกจากนี้ก็ยังมี จุดชมวิวที่ตั้งอยู่ที่ “สำนักสงฆ์เขาใหญ่ญาณวโรดมวราราม” หรือที่ใครหลาย ๆ คนนิยมเรียกว่า “จุดชมวิวหลวงปู่ทวด” เพราะบริเวณจุดชมวิวมีรูปเคารพหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่ให้กราบสักการะ ควบคู่ไปกับชมวิวเกาะล้านมุมสูง ซึ่งเมื่อมองจากบนเขาลงมาจะเห็นทิวทัศน์บริเวณหาดตาแหวนได้อย่างสวยงามกว้างไกล
มิติใหม่ เกาะล้าน กับแนวบ้านปะการังสุดล้ำ
วันนี้เกาะล้านมีสีสันใหม่ใต้ทะเลกับ บ้านปะการังสุดล้ำ 3D Printing จากโครงการ “TAT x SCG รักษ์ทะเลไทย” ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (SCG) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา และพันธมิตร จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา
กิจกรรมนี้เป็นการนำวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง หรือบ้านปะการังที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี SCG 3D Printing ไปวางใต้ท้องทะเล บริเวณหาดทองหลางที่เป็นจุดที่มีแนวปะการังยาวที่สุดของเกาะล้านจำนวน 66 หลัง ด้วยกัน
บ้านปะการังชุดนี้ออกแบบให้เอื้อต่อการเกาะตัวและการเจริญเติบโตของตัวอ่อนปะการังและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีช่องให้ปลาแหวกว่ายลอดในบ้านปะการัง ซึ่งนี่ถือเป็นอีกหนึ่งถิ่นอาศัยและแหล่งเพาะพันธุ์ของปะการังและสัตว์น้ำ อันจะช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว
การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี การก่อตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยการวางบ้านปะการังจำนวน 66 หลัง เพื่อร่วมสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติของประเทศลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติ ทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ รองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า ปัจจุบันความสำเร็จของการท่องเที่ยวไม่ได้วัดเพียงจำนวนผู้เดินทางหรือรายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการเติบโตที่สร้างคุณค่าให้กับประเทศควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ททท. จึงผนึกกำลังกับภาคเอกชน เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จัดกิจกรรม “TAT x SCG รักษ์ทะเลไทย” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลซึ่งถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและเป็นหนึ่งในจุดแข็งสำคัญของประเทศไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเฉพาะดำน้ำและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งให้ความสำคัญกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเลและคุณภาพของแหล่งดำน้ำ
นายนิธี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การฟื้นฟูปะการังและระบบนิเวศไม่เพียงช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังช่วยยกระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ด้าน ดร.จาชชัว แพส Chief New Business Officer เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กล่าวว่า เอสซีจีเชื่อว่านวัตกรรมที่ดีต้องสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกับ ททท.ในกิจกรรม “TAT x SCGรักษ์ทะเลไทย” ครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำนวัตกรรม SCG 3D Printing มาประยุกต์ใช้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลควบคู่กับการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ดร.จาชชัว กล่าวเพิ่มเติมว่า บ้านปะการังที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี SCG 3D Printing ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงและโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นแนวปะการังใหม่ในระยะยาว ขณะเดียวกันในช่วงเริ่มต้นโครงสร้างดังกล่าวยังสามารถเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ รองรับนักดำน้ำและนักท่องเที่ยวคุณภาพ ช่วยลดผลกระทบต่อแนวปะการังธรรมชาติที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู
“โครงการนี้สะท้อนแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว พร้อมต่อยอดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาว” ดร.จาชชัว กล่าว
สำหรับการจัดกิจกรรม “TAT x SCG รักษ์ทะเลไทย” ที่เกาะล้านในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย ททท. มุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Destination) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล