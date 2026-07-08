ททท.ชวนนักท่องเที่ยวประกวดคลิป "Rain Coat Challenge : เที่ยวฉ่ำ กินฉ่ำ @ ตะวันออก”

ขอเชิญชวนเหล่านักท่องเที่ยวมาโชว์พลังความครีเอท กับการประกวด คลิปสั้น ภายใต้สโลแกน "Rain Coat Challenge : เที่ยวฉ่ำ กินฉ่ำ @ ตะวันออก” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท
ททท.ภาคตะวันออก ฝากข่าวถึงเหล่าครีเอเตอร์ ถึงเวลามาร่วมสนุกปล่อยไอเดียสร้างสรรค์ สร้างกระแสการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันออกในช่วงฤดู Green Season โดยใช้องค์ประกอบ “ต้องใส่เสื้อกันฝน” และใช้คำว่า “เที่ยวฉ่ำ กินฉ่ำ ภาคตะวันออก”
(สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
ไม่ว่าจะถ่ายคลิปแบบเดี่ยว แบบกลุ่ม ในโซนภาคตะวันออก ก็มีสิทธิลุ้นรับรางวัล
โพสต์คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตนเอง ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ พร้อมติดแฮชแท็ก #เที่ยวฉ่ำกินฉ่ำ@ตะวันออก #จังหวัดที่ถ่ายคลิป #เที่ยวตะวันออก #สีสันตะวันออก
เปิดรับสมัครพร้อมส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2569
ประกาศผล ทาง Facebook : เพจเที่ยวตะวันออก วันที่ 16 กันยายน 2569 เวลา 20.00 น.
พิเศษ! ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 50 ท่านแรก รับ "ร่มที่ระลึก" จำนวน 1 คัน มูลค่า 250 บาท
สมัครเลย ! https://docs.google.com/forms/d/1-KNlM0CCDKc-jFQdptLr7pUubT8EXzwdg3ZJS8fQ1yo/
รายละเอียดการสมัคร https://drive.google.com/file/d/1ep_3E6aDKkgTuFBXhdg4UPa3tKZLTjRQ/view?usp=drive_link
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : facebook.com/traveleastthailand หรือ โทร. 09-9005-5163
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