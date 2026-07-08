เคาะแล้ว “ญี่ปุ่น” ต่อวีซ่าฟรีให้คนไทยออกไปอีก 1 ปี ถึง 30 มิ.ย. 70

กรมการกงสุลไทยยืนยัน “ญี่ปุ่น” ยังคงขยายมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) หรือ วีซ่าฟรี สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยแบบธรรมดาออกไปอีก 1 ปี ให้กับนักท่องเที่ยวไทย ที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น โดยพำนักได้ไม่เกิน 15 วันต่อครั้ง มีผลตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2569-30 มิถุนายน 2570
การต่ออายุมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยแบบธรรมดาสามารถเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ต้องขอวีซ่า และต้องมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ห้ามทำงานโดยเด็ดขาด รวมถึงต้องวางแผนวันเดินทางกลับให้ชัดเจน และไม่พำนักเกินระยะเวลา 15 วันที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง ที่สำคัญพาสปอรต์ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง โดยมีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2570
ด้านกระทรวงการต่างประเทศ อัพเดตรายชื่อประเทศ และดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (Visa Exemption) อัพเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ดังนี้
1. กลุ่มประเทศ ที่พำนักได้สูงสุด 365 วัน (1 ปี)
- จอร์เจีย
- อาร์เจนตินา
- บราซิล
- ชิลี
- เอกวาดอร์ (มาตรการชั่วคราว)
- สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
- เปรู
- เฮติ
- ซามัว
- ปานามา
- กัมพูชา
4. กลุ่มพำนักได้สูงสุด 30 วัน
* จีน
* ฮ่องกง
* อินโดนีเซีย
* คาซัคสถาน
* ลาว
* มาเก๊า
* มองโกเลีย
* มาเลเซีย
* มัลดีฟส์
* ฟิลิปปินส์
* รัสเซีย
* เซเชลส์
* สิงคโปร์
* แอฟริกาใต้
* ทาจิกิสถาน
* ติมอร์-เลสเต
* ตุรกี
* เวียดนาม
* คีร์กีซสถาน
5. กลุ่มพำนักได้สูงสุด 14 - 15 วัน
* ญี่ปุ่น (15 วัน) : (มาตรการวีซ่าฟรีชั่วคราว) เฉพาะวันที่ 1 ก.ค.69-30 มิ.ย.70
* ไต้หวัน (14 วัน) : (มาตรการวีซ่าฟรีชั่วคราว) เฉพาะวันที่ 1 ส.ค.68-31 ก.ค.69
* เมียนมา (14 วัน) : (เฉพาะกรณีเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเท่านั้น)
* บรูไน (14 วัน)
* โอมาน (14 วัน)
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