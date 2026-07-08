ชวนชม “การบูรณะเรือพระราชพิธี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

งดงามตามครรลอง “ด้วยช่างสิบหมู่” วิจิตรศิลป์ที่ยากจะหาชาติใดเปรียบ บูรณะให้สง่างาม ”เรือพระราชพิธี“
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ชวนผู้สนใจเข้าชมการบูรณะเรือพระราชพิธี หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (ชมได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2569)
กรมศิลปากร ดำเนินการบูรณะเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี โดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ ผู้สืบสานองค์ความรู้และงานศิลป์ชั้นสูงของไทย ด้วยความประณีตในทุกขั้นตอน เพื่อคงไว้ซึ่งความงดงามอันทรงคุณค่าและเอกลักษณ์แห่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
การบูรณะเรือพระราชพิธีนับเป็นภารกิจสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อให้เรือทุกลำมีความสมบูรณ์ สง่างาม สมพระเกียรติ และพร้อมปฏิบัติภารกิจด้วยความปลอดภัยสูงสุด อันสะท้อนถึงพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าและความวิจิตรแห่งภูมิปัญญาช่างไทย
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สามารถร่วมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ชื่นชมความวิจิตรงดงามของเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี ริมคลองบางกอกน้อย ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 - 16.30 น.
ค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท , นักเรียน นักศึกษา ฟรี
(มีค่าธรรมเนียมต่างหาก สำหรับการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอ)
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